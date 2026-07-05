Nóng thế giới ngày 5/7: Nga đẩy mạnh tấn công nhằm giải phóng toàn bộ tỉnh Donetsk

Nga đẩy mạnh tấn công nhằm giải phóng toàn bộ tỉnh Donetsk. Bộ Quốc phòng Nga ngày 3/7 thông báo quân đội nước này đã kiểm soát Kostiantynivka ở miền Đông Ukraine - địa bàn mà Moscow từ lâu coi là một mục tiêu quan trọng trong chiến dịch tiến công tại tỉnh Donetsk.

Thông tin được Đại tướng Valery Gerasimov, Tổng Tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Nga công bố trong cuộc báo cáo với Tổng thống Vladimir Putin khi nhà lãnh đạo Nga tới thăm một sở chỉ huy phụ trách điều hành các hoạt động quân sự tại Ukraine.

Theo ông Gerasimov, chiến dịch quân sự của Nga, hiện bước sang năm thứ năm, vẫn đang được đẩy mạnh. Ông cho biết Cụm quân phía Nam của Nga đang tiến hành các hoạt động tấn công nhằm "giải phóng" toàn bộ tỉnh Donetsk.

Thị trấn Kostiantynivka sau khi diễn ra các trận chiến ác liệt với quân đội Nga ở vùng Donetsk, Ukraine. Ảnh: AP

Ông Putin cảnh báo mở rộng vùng đệm nếu Ukraine tiếp tục tấn công lãnh thổ Nga. Tổng thống Nga Putin cáo buộc Ukraine cùng các nước châu Âu không thực sự hướng tới mục tiêu hòa bình, mà muốn kéo dài cuộc xung đột với Nga. Theo Tổng thống Nga, quân đội nước này sẽ tiếp tục tiến hành các đợt không kích quy mô lớn nhằm vào cơ sở hạ tầng công nghiệp quốc phòng cũng như các mục tiêu phục vụ hoạt động quân sự của Ukraine.

Ông đồng thời cảnh báo rằng nếu Ukraine tiếp tục tấn công các mục tiêu dân sự trên lãnh thổ Nga, Moscow sẽ buộc phải mở rộng vùng đệm an ninh tại các khu vực giáp biên giới.

"Càng có nhiều cuộc tấn công nhằm vào các mục tiêu dân sự của chúng tôi, vùng đệm an ninh mà chúng tôi phải thiết lập trên lãnh thổ tiếp giáp sẽ càng lớn hơn", ông Putin tuyên bố, đồng thời cho rằng những khu vực này là "vùng đất có ý nghĩa lịch sử đối với Nga".

Nga tiết lộ vũ khí bí mật khắc chế các loại UAV và FPV của Ukraine. Tập đoàn công nghiệp quốc phòng Rostec của Nga vừa công bố video giới thiệu loại đạn chống UAV mới mang tên Mnogotochie (tạm dịch: "Dấu ba chấm"), được thiết kế nhằm tăng khả năng đối phó với các máy bay không người lái cỡ nhỏ, đặc biệt là UAV góc nhìn thứ nhất (FPV).

Theo Rostech, dự án Mnogotochie được ra mắt hồi đầu năm nay và hiện đang trải qua giai đoạn thử nghiệm trong quân đội. Rostech cho biết, mục tiêu của dự án này là giúp binh sĩ không phải mang theo các loại vũ khí chống UAV chuyên dụng, thay vào đó có thể sử dụng ngay các loại súng bộ binh tiêu chuẩn với băng đạn chứa loại đạn mới.

EU khởi động 5 dự án quốc phòng chung nhằm tăng cường năng lực phòng thủ. Ngày 3/7, Ủy ban châu Âu đã công bố 5 dự án quốc phòng chung đầu tiên nhằm thúc đẩy các quốc gia thành viên tăng cường hợp tác phát triển năng lực quốc phòng, nâng cao khả năng tự chủ chiến lược và giảm tình trạng đầu tư phân tán trong Liên minh châu Âu.

Trong một thông báo, Ủy ban châu Âu cho biết, 5 dự án quốc phòng chung đầu tiên này sẽ được triển khai trong khuôn khổ "Dự án Quốc phòng vì Lợi ích chung châu Âu" và nhắm thẳng vào các "lỗ hổng" an ninh cấp bách nhất hiện nay của lục địa già. Cụ thể, các dự án bao gồm việc phát triển hệ thống máy bay không người lái và chống máy bay không người lái, tăng cường phòng thủ sườn phía Đông, bảo vệ hạ tầng dưới biển, xây dựng mạng lưới phòng không - phòng thủ tên lửa tích hợp và nâng cao năng lực quốc phòng trong không gian.

Các tàu chở dầu đi qua eo biển Hormuz. Ảnh: Reuters

Iran bác bỏ tuyên bố chung của Anh và Pháp về eo biển Hormuz. Trong tuyên bố đưa ra trên mạng xã hội X hôm 4/7, ông Gharibabadi viết: "Eo biển Hormuz không phải là 'sân khấu' để các cường quốc ngoài khu vực phô trương sức mạnh quân sự. Iran với tư cách là cường quốc có trách nhiệm và là người đảm bảo an ninh cho eo biển, cảnh báo nghiêm túc về bất kỳ động thái quân sự nào ở tuyến hàng hải này. An ninh của eo biển Hormuz nằm trong tay các quốc gia ven biển, còn những kẻ tạo ra khủng hoảng sẽ phải chịu trách nhiệm cho những hậu quả của hành động phiêu lưu mạo hiểm của họ. Đây là lời cảnh báo nghiêm trọng".

Tuyên bố trên được Thứ trưởng Ngoại giao Iran đưa ra trong bối cảnh trang web của chính quyền Anh hôm 3/7 đã đăng thông cáo chung giữa Thủ tướng Anh Keir Starmer và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron về tình hình eo biển Hormuz hiện nay. Ông Kazem Gharibabadi tái khẳng định Tehran không muốn các thế lực bên ngoài khu vực nhúng tay vào những vấn đề liên quan đến eo biển Hormuz chiến lược.

Người Iran thề báo thù cho cái chết của Đại giáo chủ Ali Khamenei. Tại thủ đô Tehran, ngay từ sáng sớm 4/7, hàng triệu người trong trang phục màu đen, đã tập trung về các quảng trường lớn, đặc biệt là khu vực Đại thánh đường Grand Mosalla, nơi đặt linh cữu Đại giáo chủ Ali Khamenei. Nhiều tín đồ hô vang các khẩu hiệu "Báo thù", kêu gọi trả thù và tiêu diệt những kẻ đã gây ra cái chết của Đại giáo chủ. Theo ước tính của truyền thông khu vực, có hàng chục triệu tín đồ Hồi giáo Iran và các nước trong khu vực tham gia các hoạt động và nghi lễ liên quan đám tang Đại giáo chủ Ali Khamenei.

Đại giáo chủ Ali Khamenei cùng nhiều người thân và quan chức cấp cao Iran đã bị hạ sát trong những đòn không kích phủ đầu do liên quân Mỹ và Israel tiến hành vào thủ đô Tehran ngày 28/2, ngày đầu tiên chiến tranh bùng phát. Con trai ông Ali Khamenei là ông Mojtaba Khamenei, được bầu chọn làm Đại giáo chủ mới của Iran hồi đầu tháng 3.

Anh phát hiện bản sao hiếm Tuyên ngôn Độc lập Mỹ trong hồ sơ tàu chiến thế kỷ 18. Cơ quan Lưu trữ Quốc gia Anh vừa công bố phát hiện một bản sao hiếm của Tuyên ngôn Độc lập Mỹ, được tìm thấy trong hồ sơ liên quan đến một tàu tư nhân của Mỹ bị Hải quân Hoàng gia Anh bắt giữ trong thời kỳ Chiến tranh Cách mạng Mỹ.

Theo Cơ quan Lưu trữ Quốc gia Anh, đây là một trong 11 bản in đầu tiên được gọi là "Exeter printing" còn tồn tại, đồng thời là bản duy nhất được phát hiện ngoài lãnh thổ Mỹ. Phát hiện được công bố ngay trước dịp kỷ niệm 250 năm Ngày Độc lập Mỹ (4/7).

Mỹ hủy diễu hành Quốc khánh vì nắng nóng, hàng loạt sự kiện bị đảo lộn. Tại thủ đô Washington, Ban tổ chức cuộc diễu hành mừng Quốc khánh thông báo hủy sự kiện dự kiến diễn ra lúc 10 giờ 30 sáng (giờ miền Đông) ngày 4/7. Theo Cơ quan Thời tiết Quốc gia Mỹ (NWS), khu vực Washington nằm trong diện cảnh báo nắng nóng cực đoan với chỉ số nhiệt cảm nhận có thể lên tới 43-46 độ C, mức có thể gây nguy hiểm nếu tiếp xúc ngoài trời trong thời gian dài.

Ban tổ chức cho biết quyết định được đưa ra sau quá trình cân nhắc kỹ lưỡng, đặt sự an toàn của người tham gia, khán giả và lực lượng phục vụ lên hàng đầu. Người dân cũng được khuyến cáo hạn chế các hoạt động ngoài trời trong thời điểm nắng nóng cao nhất, uống đủ nước và tìm nơi có điều hòa nếu xuất hiện các dấu hiệu kiệt sức hoặc sốc nhiệt.