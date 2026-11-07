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Núi lửa Semeru phun trào liên tục, Indonesia cấm hoạt động trong bán kính 13km

Thứ Bảy, 11:42, 07/11/2026
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VOV.VN - Núi lửa Semeru tại tỉnh Đông Java, Indonesia, liên tiếp phun trào từ chiều qua đến rạng sáng 7/11, tạo ra các cột tro bụi và dòng mây nóng lan toả hơn 5km xuống sườn núi. Người dân và du khách được cảnh báo tránh xa miệng núi lửa trong phạm vi bán kính 13 km.

Theo nhân viên Trạm Quan sát Núi lửa Semeru, Sigit Rian Alfian cho biết, ngày 6/11 xảy ra 2 vụ phun trào vào lúc 15h48 và 16h57, tạo cột tro bị cao khoảng 1.000 m so với đỉnh và dòng mây nóng lan rộng 5,5 km xung quanh đỉnh núi. Đến 0h11 sáng 7/11, núi lửa Semeru lại phun trào, kéo dài khoảng 6 phút, với biên độ địa chấn lên tới 33 mm, vàchỉ hơn 1 tiếng sau lại xảy ra đợt phun trào tiếp theo.

nui lua semeru phun trao lien tuc, indonesia cam hoat dong trong ban kinh 13km hinh anh 1
Hình ảnh núi lửa Semeru phun trào vào sáng 7/11/2026. Ảnh: Cơ quan Địa chất Indonesia

Cơ quan Quản lý thảm họa khu vực Lumajang cho biết, các đợt phun trào chưa gây ảnh hưởng đáng kể đến hoạt động của người dân. Khu vực có nguy cơ cao đã được kiểm soát, trong khi lực lượng phản ứng nhanh cùng nhân viên quân đội và cảnh sát Indonesia duy trì túc trực tại các điểm giám sát để theo dõi diễn biến, sẵn sàng đối phó với các tinh huống nguy cấp.

Cơ quan chức năng duy trì cảnh báo Núi lửa Semeru ở Cấp độ III, đồng thời yêu cầu người dân và du khách không có bất kỳ hoạt động gì trong phạm vi bán kính 13 km; tránh xa 500 m từ các thung lũng và bờ sông, do mây nóng và dòng dung nham có thể lan xa tới 17 km.

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Núi lửa Karangetang ở Indonesia phun trào trở lại

VOV.VN - Ngày 29/10, núi lửa Karangetang ở tỉnh Sulawesi, Indonesia, phun trào trở lại, tạo các dòng dung nham nóng chảy bán kính 1,5km. Cơ quan chức năng duy trì cảnh báo cấp II, yêu cầu người dân và du khách tránh xa khu vực nguy hiểm quanh núi lửa.

Tuấn Dũng/VOV-Jakarta
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