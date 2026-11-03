Nước Mỹ trước giờ bầu cử: Hai đảng tung đòn quyết định, ông Trump đặt cược sinh tử

Đối đầu xoay quanh những lo lắng của cử tri

Cuộc bầu cử Quốc hội giữa nhiệm kỳ tại Mỹ đến giai đoạn quyết định, trong bối cảnh cử tri Mỹ chịu ảnh hưởng bởi những lo ngại kinh tế, phản ứng trước cuộc chiến với Iran và sự không hài lòng với chương trình nghị sự trong nhiệm kỳ thứ hai của Tổng thống Trump. Lo ngại nguy cơ thất bại trên diện rộng, các ứng viên đảng Cộng hòa gia tăng công kích đối thủ Dân chủ, mô tả họ là những người cấp tiến, nguy hiểm, thậm chí chống nước Mỹ.

Một biển quảng cáo tại bang Michigan khai thác bức xúc của cử tri về giá nhiên liệu leo thang (Ảnh: Reuters)

Tại bang Michigan, đảng Cộng hòa tận dụng sự ủng hộ bất ngờ vào phút chót của Hạ nghị sĩ Haley Stevens, một chính trị gia Dân chủ ôn hòa từng thất bại trong vòng bầu cử sơ bộ, dành cho ứng viên Thượng viện Cộng hòa Mike Rogers.

Quyết định này gây tranh cãi trong nội bộ đảng Dân chủ. Tuy nhiên, các ứng viên của đảng vẫn cố gắng duy trì trọng tâm chiến dịch vào ba vấn đề đã định hình thông điệp tranh cử suốt nhiều tháng: chi phí sinh hoạt, tham nhũng và những gì họ cho là tình trạng hỗn loạn trong chính quyền ông Trump.

Tại các cuộc vận động, hội nghị cử tri và những buổi gặp gỡ cộng đồng, các ứng viên Dân chủ lập luận rằng các nghị sĩ Cộng hòa đang làm giàu cho bản thân trong khi người dân bình thường chật vật trang trải cuộc sống.

Tại Houston hôm 31/10, ứng viên Thượng viện Dân chủ James Talarico chỉ trích đối thủ Cộng hòa Ken Paxton, cáo buộc ông này chịu sự chi phối của tỷ phú Elon Musk, người đã rót hơn 158 triệu USD vào cuộc đua. Đáp lại, ông Paxton mô tả ông Talarico, người đang tìm cách trở thành ứng viên Dân chủ đầu tiên giành chiến thắng trong một cuộc bầu cử cấp bang tại Texas trong hơn 3 thập kỷ, là một người “cấp tiến” muốn biến bang này thành nơi trú ẩn của chủ nghĩa tự do.

“Đây không chỉ là cuộc đối đầu giữa đỏ và xanh. Đây là nước Mỹ mà những người sáng lập đã trao cho chúng ta, đối đầu với một thứ mà họ sẽ không bao giờ nhận ra”, ông Paxton nói tại một sự kiện ở Houston hôm 30/10.

Đảng Dân chủ lạc quan về khả năng giành Hạ viện

Các chiến lược gia của cả hai đảng cho rằng đảng Dân chủ có khả năng giành quyền kiểm soát Hạ viện, dù vẫn còn bất đồng về phạm vi chiến thắng của đảng này tại những khu vực vốn là thành trì của đảng Cộng hòa.

Một cuộc vận động cử tri của các ứng cử viên đảng Cộng hòa tại bang Alaska (Ảnh: Reuters)

Đảng Dân chủ cũng ngày càng lạc quan, dù thận trọng, về khả năng giành đa số tại Thượng viện. Để làm được điều này, đảng cần giành thêm 4 ghế do đảng Cộng hòa nắm giữ và bảo vệ tất cả các ghế hiện có.

Bản đồ các cuộc đua vào Thượng viện đã mở rộng đáng kể so với đầu năm, với những bang vốn nghiêng về đảng Cộng hòa như Kansas, Texas, Iowa, Alaska, Ohio và thậm chí Nam Carolina trở thành những địa bàn có thể tranh giành. Đây đều là những bang mà ông Trump từng giành chiến thắng với cách biệt hai chữ số trong cuộc bầu cử năm 2024.

Các cuộc thăm dò do New York Times và Đại học Siena công bố tối 1/11 cho thấy ứng viên Dân chủ dẫn trước tại 5 bang hiện có thượng nghị sĩ Cộng hòa và gần như ngang bằng tại bang thứ 6.

Các ứng viên Dân chủ dẫn trước tại Kansas, Maine, Ohio và Texas, đồng thời có lợi thế sít sao tại Alaska. Tại Iowa, hai bên gần như ngang nhau. Ở Michigan, ứng viên Dân chủ Abdul El-Sayed dẫn trước với cách biệt hai chữ số trong cuộc đua Thượng viện cấp bang, vốn là chiến trường lớn duy nhất mà đảng Dân chủ đang nắm giữ.

Theo dữ liệu của công ty theo dõi quảng cáo AdImpact, đảng Cộng hòa gần như đã từ bỏ các cuộc đua Thượng viện tại North Carolina và Georgia, giảm chi tiêu tại hai bang này để chuyển nguồn lực sang Kansas, Michigan, Ohio và South Carolina.

Tính đến chiều 1/11, hơn 54 triệu cử tri Mỹ đã bỏ phiếu sớm, phản ánh mức độ quan tâm cao đối với cuộc bầu cử. Một số bang có cuộc đua Thượng viện cạnh tranh ghi nhận số lượng cử tri bỏ phiếu sớm tăng mạnh.

Trong khi đó, các ứng viên Cộng hòa nhìn chung rơi vào thế phòng thủ trong cuối tuần cuối cùng, khi các cuộc thăm dò cho thấy đảng Dân chủ đang gia tăng lợi thế tại những cuộc đua quan trọng.

Thay đổi chiến thuật

Trong những tuần cuối của chiến dịch, đảng Dân chủ tìm cách tận dụng sự không hài lòng của những nhóm cử tri từng nghiêng về ông Trump trong cuộc bầu cử năm 2024, bao gồm người Mỹ gốc Latinh, nam giới trẻ, tầng lớp lao động da trắng và người dân nông thôn.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại hồ phản chiếu trước Đài tưởng niệm Lincoln ở thủ đô Washington DC ngày 2/11, trước giờ kết thúc chiến dịch tranh cử (Ảnh: Reuters)

Các cuộc thăm dò, nhóm thảo luận và phỏng vấn cho thấy những cử tri này ngày càng không hài lòng với cách ông Trump điều hành nền kinh tế, đồng thời hoài nghi khả năng chính quyền kiểm soát chi phí sinh hoạt.

Josh Turek, ứng viên Thượng viện Dân chủ tại Iowa, nói trong một cuộc vận động tại Đại học bang Iowa ở Ames rằng ông hiểu lý do nhiều cử tri từng bỏ phiếu cho ông Trump, bởi Tổng thống đã chỉ ra rằng hệ thống hiện tại không phục vụ người dân bình thường.

“Giờ đây, họ sẵn sàng cho một người theo chủ nghĩa dân túy thực sự, có lẽ là người theo hướng thực dụng của vùng đồng bằng, có thể thực sự cải thiện cuộc sống của họ”, ông Turek nói.

Trong khi đó, đảng Cộng hòa cho rằng con đường duy nhất để giành chiến thắng, hoặc ít nhất hạn chế thất bại, là thúc đẩy các cử tri trung thành đi bỏ phiếu.

Dù tỷ lệ ủng hộ ông Trump thấp, nhiều thành viên đảng Cộng hòa vẫn xem Tổng thống là nhân vật vận động có sức ảnh hưởng nhất của đảng. Ông Trump đã có những nỗ lực tới tận ngày cuối cùng của cuộc vận động. Tuy nhiên, ông lại dành phần lớn thời gian của các cuộc tiếp xúc để nói về bản thân, kết quả bầu cử trước đây, trí thông minh và sức bền. Ông Trump bảo vệ cách điều hành kinh tế, viện dẫn đà tăng của thị trường chứng khoán trong nhiệm kỳ, đổ lỗi cho người tiền nhiệm về giá cả cao và gọi việc tập trung vào vấn đề khả năng chi trả trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ là “một trò lừa”.

Trong các bài phát biểu, ông Trump liên tục chuyển từ công kích cá nhân và gay gắt nhằm vào các ứng viên Dân chủ sang bình luận về việc cải tạo Nhà Trắng và những nhận xét quen thuộc về ngoại hình các ứng viên Cộng hòa.

Việc các ứng viên tập trung vào ông Trump đánh dấu sự thay đổi so với cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2018, khi đảng Dân chủ giành được nhiều ghế trong nhiệm kỳ đầu tiên của ông. Khi đó, các ứng viên Dân chủ phần lớn tránh đưa Tổng thống vào trung tâm thông điệp trong những ngày cuối chiến dịch, thay vào đó tập trung vào các vấn đề được cử tri ủng hộ nhiều hơn, như chăm sóc sức khỏe.

Giờ đây, nhiều ứng viên của cả hai đảng đưa ra thông điệp kết thúc chiến dịch bằng cách mô tả đối thủ là đại diện cho những khía cạnh ít được ưa chuộng nhất của đảng họ.