Hôm 28/3, cả nước Nga để tang các nạn nhân trong vụ cháy Trung tâm thương mại ở vùng Kemerovo. Đã 4 ngày trôi qua, số lượng người bị thương vẫn tiếp tục tăng lên, hiện là 76 người.

Ngày 27/3, Tổng thống Putin đã đến thành phố Kemerevo để tưởng niệm các nạn nhân vụ cháy trung tâm thương mại Winter Cherry. Ảnh: AP.

Theo Ủy ban Điều tra Nga, có thêm 8 người cần được trợ giúp y tế sau vụ cháy ở Trung tâm Thương mại “Anh đào mùa đông” (Winter Cherry ) -vùng Kemerovo, nâng tổng số người bị thương lên 76, trong đó có 27 trẻ em. Trong bệnh viện hiện còn 14 người, trong đó có 2 trẻ em. Vụ cháy xảy ra hôm 25/3, khiến 64 người thiệt mạng, trong đó có 41 trẻ em. Đã nhận dạng được 27 thi thể.

Hôm nay 28/3 Tổng thống Nga tuyên bố là ngày quốc tang. Cả nước treo cờ rủ, các cơ sở văn hóa, các đài truyền hình ngừng các hoạt động giải trí và phát sóng trong ngày để tang. Không chỉ vùng Kemerovo, mà ở nhiều nơi trên cả nước Nga mọi người mang hoa, nến, đồ chơi cho trẻ em đến những địa điểm tưởng niệm tự phát để tượng nhớ các nạn nhân. Hậu quả của vụ hỏa hoạn đã trở thành nỗi đau thương chung của người dân Nga.

Ông Putin xúc động tưởng niệm nạn nhân vụ cháy trung tâm thương mại VOV.VN - Tổng thống Putin không giấu nổi xúc động đặt hoa tưởng niệm các nạn nhân trong vụ cháy kinh hoàng tại Trung tâm thương mại Winter Cherry ở Kemerovo.

Căn cứ trên thực tế, Ủy ban Điều tra Nga đã khởi tố vụ án hình sự theo ba điều của Bộ luật hình sự: điều 109 ("Gây tử vong do sơ suất"), điều 219 ("Vi phạm các quy định an toàn cháy nổ, dẫn đến cái chết hai người trở lên") và điều 238 ("Cung cấp dịch vụ không đáp ứng các yêu cầu an ninh").

5 người đã bị bắt để phục vụ cho công tác điều tra, trong đó có người thuê tòa nhà, người đứng đầu công ty quản lý phục vụ các trung tâm thương mại, và nhân viên an ninh của công ty tư nhân, đã ngắt kết nối hệ thống cảnh báo trong trường hợp hỏa hoạn./.