Nút thắt trong mối quan hệ căng thẳng Mỹ - Thổ Nhĩ Kỳ được tháo gỡ

Vụ việc mục sư Brunson bị bắt giữ tại Thổ Nhĩ Kỳ hồi năm 2016 với cáo buộc liên quan đến khủng bố vốn là tâm điểm của cuộc khủng hoảng ngoại giao giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Mỹ. Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ngay lập tức hoan nghênh động thái của Thổ Nhĩ Kỳ.

Tòa án Thổ Nhĩ Kỳ ra phán quyết trả tự do cho mục sư Andrew Brunson (áo trắng). Ảnh: Al Jazeera.

Phát biểu trước báo giới, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã hoan nghênh việc Thổ Nhĩ Kỳ trả tự do cho mục sư Brunson. Ông Donald Trump cũng cho biết, sau chặng dừng chân ở Đức, mục sư Brunson sẽ có chuyến thăm Nhà Trắng trong ngày 13/10. Khi được hỏi liệu các biện pháp trừng phạt mà Mỹ áp đặt với Thổ Nhĩ Kỳ nhằm đổi lại sự tự do của mục sư có được dỡ bỏ hay không, ông Donald Trump đã nói rằng, Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ không thỏa thuận bất cứ điều gì để đổi lấy sự tự do của ông Brunson.

“Chúng tôi không đạt bất cứ thỏa thuận nào. Tôi xin nhắc lại không có thỏa thuận nào đạt được để đổi lấy sự tư do của ông mục sự. Tuy nhiên, chúng tôi rất vui vì ông ấy đã được trả tự do và sức khỏe vẫn tốt”, Tổng thống Trump khẳng định.

Trước đó, đài phát thanh và truyền hình NBC của Mỹ cho rằng Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ đã “bí mật” đạt được thỏa thuận về việc Thổ Nhĩ Kỳ thả tự do mục sư Brunson trong ngày 12/10, đồng thời xóa bỏ mọi cáo trạng chống lại ông. Theo NBC, đổi lại, Mỹ phải nới lỏng các biện pháp trừng phạt Thổ Nhĩ Kỳ, vốn khiến đồng lira nội tệ của Thổ Nhĩ Kỳ tụt dốc.

Trong phiên tòa ngày 12/10 tại thành phố Aliaga, tỉnh Izmir, Thổ Nhĩ Kỳ, tòa án trên đã quyết định hủy bỏ các hạn chế pháp lý đối với ông Brunson. Dù tuyên mức án phạt 3 năm tù giam đối với vị mục sư này, song tòa nêu rõ mục sư trên sẽ không phải thụ án do một phần thời hạn tù đã được chấp hành từ khi ông này bị bắt giữ và có tính tới thái độ hợp tác trong quá trình xét xử. Với các nội dung trên của phán quyết, mục sư Brăn-xơn được tự do rời khỏi Thổ Nhĩ Kỳ ngay lập tức.

Mục sư Andrew Brunson, người đã làm việc tại Thổ Nhĩ Kỳ trong hơn 20 năm, bị bắt giữ hồi tháng 10/2016 tại một nhà thờ ở thành phố Aliaga. Thổ Nhĩ Kỳ cáo buộc mục sư này có quan hệ với một nhóm mà chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ cho là khủng bố và nhóm này có dính líu đến vụ đảo chính bất thành năm 2016. Ngày 25/7 vừa qua, một tòa án ở Thổ Nhĩ Kỳ cho phép mục sư Brunson được chuyển sang chế độ quản thúc tại gia.

Quan hệ giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Mỹ, hai đồng minh trong Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), xấu đi nghiêm trọng kể từ sau những tranh cãi liên quan vụ bắt giữ mục sư Brunson. Tổng thống Mỹ Donald Trump đã yêu cầu Thổ Nhĩ Kỳ thả mục sư này, đồng thời ra lệnh áp dụng các biện pháp trừng phạt đối với một số quan chức của Thổ Nhĩ Kỳ, cũng như tăng gấp đôi thuế nhập khẩu đối với các mặt hàng thép và nhôm nhập khẩu nhằm trả đũa Thổ Nhĩ Kỳ. Thổ Nhĩ Kỳ cũng đáp trả thông qua các lệnh trừng phạt đối với các hàng hóa của Mỹ./.

