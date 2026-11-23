Thông tin về việc bổ nhiệm lại ông Jensen Huang lập tức tác động tích cực đến thị trường, đẩy giá cổ phiếu Nvidia tăng hơn 25% trong phiên giao dịch trước giờ mở cửa.

Ông Jensen Huang, CEO của Nvidia. Ảnh: Reuters

Quyết định đưa ông Jensen Huang trở lại đánh dấu sự đảo chiều bất ngờ so với lập trường của hội đồng quản trị chỉ vài ngày trước đó, khi cơ quan này từng loại trừ khả năng ông tái đảm nhiệm cương vị CEO.

Ông Jensen Huang đã đưa Nvidia từ một công ty chuyên thiết kế chip phục vụ ngành công nghiệp trò chơi điện tử trở thành nhà cung cấp bộ xử lý trí tuệ nhân tạo (AI) hàng đầu thế giới. Trong quá trình đó, ông trực tiếp định hướng chiến lược phát triển chip, thúc đẩy các thỏa thuận với khách hàng và duy trì quan hệ với giới chức tại Washington.

Ông Jensen Huang từ chức ngày 12/11, sau khi những mối quan hệ ngoài hôn nhân của ông bị phanh phui. Trong số này có mối quan hệ với một nữ doanh nhân đang bị giới chức Mỹ nghi ngờ có hoạt động gián điệp cho Trung Quốc, cáo buộc mà Bắc Kinh đã bác bỏ.

Hội đồng quản trị Nvidia cho biết đánh giá cao sự thẳng thắn và năng lực lãnh đạo của ông Jensen Huang. Sau khi tham vấn các quan chức cấp cao trong chính phủ Mỹ, hội đồng cũng kết luận rằng việc ông trở lại vị trí CEO không gây ra rủi ro đối với an ninh quốc gia.