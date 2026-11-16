Nvidia vào nhóm “nhà vô địch AI quốc gia” của chính quyền Donald Trump

Động thái này cho thấy Washington vẫn quyết tâm thúc đẩy chiến lược xuất khẩu công nghệ AI, bất chấp những tranh cãi về an ninh quốc gia liên quan đến Nvidia thời gian gần đây. Theo tờ Wall Street Journal, danh sách dự kiến được công bố trong tuần này, bao gồm Nvidia, Amazon, Microsoft, OpenAI và Anthropic cùng hơn 20 doanh nghiệp khác. Bộ trưởng Thương mại Mỹ Howard Lutnick sẽ công bố chương trình này.

Cựu CEO Nvidia Jensen Huang cùng Bộ trưởng Thương mại Mỹ Howard Lutnick trong cuộc đối thoại tại hội nghị bộ trưởng G20 về đổi mới sáng tạo ở Chapel Hill, bang Bắc Carolina hồi tháng Chín (Ảnh: Reuters)

Việc Nvidia tiếp tục được lựa chọn diễn ra trong bối cảnh tập đoàn vừa trải qua biến động lớn liên quan đến cựu CEO Jensen Huang và những nghi vấn về mối quan hệ của ông với một phụ nữ bị giới chức Mỹ nghi có liên hệ với tình báo Trung Quốc.

Chương trình “nhà vô địch AI” là một phần trong chiến lược của chính quyền Tổng thống Trump nhằm thúc đẩy các quốc gia và doanh nghiệp nước ngoài lựa chọn công nghệ Mỹ thay vì các sản phẩm của Trung Quốc. Theo trang thông tin của Bộ Thương mại Mỹ, các doanh nghiệp được công nhận danh hiệu này có thể được hưởng một số ưu tiên, bao gồm rút ngắn thời gian cấp phép xuất khẩu chip và công nghệ, hỗ trợ hoạt động kinh doanh ở nước ngoài và tiếp cận các nguồn tài chính liên bang.

Chương trình được công bố về mặt chủ trương khoảng một năm trước, nhưng danh sách doanh nghiệp cụ thể chưa được xác định.

Mục tiêu của sáng kiến là kết hợp chip, mô hình AI và các sản phẩm công nghệ khác của Mỹ thành những gói giải pháp đồng bộ, giúp khách hàng quốc tế dễ dàng tiếp cận và mua sắm. Qua đó, Washington kỳ vọng mở rộng sự hiện diện của công nghệ Mỹ trên thị trường toàn cầu, đồng thời củng cố vị thế trước các đối thủ Trung Quốc.

Nvidia vẫn là trụ cột trong chiến lược AI của Mỹ

Việc Nvidia có tên trong danh sách dự kiến cho thấy chính quyền Tổng thống Trump vẫn coi tập đoàn này là một trong những doanh nghiệp chiến lược của Mỹ, bất chấp những tranh cãi gần đây.

Bất kể những rắc rối vừa qua của cựu CEO Jensen Huang, Nvidia vẫn đang là trụ cột trong chiến lược AI của Mỹ (Ảnh minh họa: Reuters)

Chip Nvidia hiện là nền tảng quan trọng để vận hành các mô hình AI tiên tiến nhất và được xem là một trong những mặt hàng công nghệ có giá trị cao trên thị trường toàn cầu. Tổng thống Trump nhiều lần ca ngợi Jensen Huang vì đã xây dựng một doanh nghiệp công nghệ Mỹ giữ vai trò trung tâm trong làn sóng bùng nổ AI.

Tuy nhiên, bê bối liên quan đến ông Jensen Huang đã làm gia tăng tranh luận tại Washington về việc nên ưu tiên mở rộng thị phần công nghệ Mỹ hay siết chặt kiểm soát để bảo vệ an ninh quốc gia.

Những người có quan điểm cứng rắn với Trung Quốc cho rằng Mỹ cần tăng cường kiểm soát xuất khẩu chip, tránh để các doanh nghiệp Trung Quốc tiếp cận những công nghệ AI tiên tiến thông qua các công ty trung gian hoặc trung tâm dữ liệu đặt tại nước thứ ba.

Bộ trưởng Thương mại Howard Lutnick cũng đang chịu sức ép vì những chỉ trích cho rằng cơ quan của ông chưa xử lý triệt để các kẽ hở trong kiểm soát xuất khẩu chip Nvidia. Theo Wall Street Journal, ông Lutnick từng tỏ ra thận trọng với việc áp đặt các biện pháp có thể khiến Trung Quốc phản ứng trong bối cảnh hai nước đang đàm phán thương mại.

Dự kiến, ông Lutnick sẽ tháp tùng Tổng thống Trump trong chuyến thăm Trung Quốc tuần này. Trong khi đó, Bộ Thương mại Mỹ cũng đang chuẩn bị triển khai các quy định mới nhằm ngăn chặn việc trung chuyển chip sang Trung Quốc thông qua các quốc gia khác.