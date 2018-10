NYT: Nga và Trung Quốc thường xuyên nghe lén điện thoại của ông Trump

Theo tờ New York Times ngày 24/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục điện đàm qua điện thoại di động bất chấp việc tình báo Nga và Trung Quốc có thể nghe lén.

Tổng thống Trump có 2 chiếc iPhone chính thức đã bị hạn chế các tính năng và một chiếc nữa không có gì khác so với hàng trăm triệu chiếc iPhone vẫn được sử dụng khắp thế giới. Ảnh: The New York Times

Khi Tổng thống Trump gọi điện cho những người bạn bằng một trong những chiếc iPhone của ông để trao đổi và trò chuyện, các tình báo Mỹ cho biết các điệp viên Trung Quốc vẫn thường nghe lén các thông tin này và coi đó là một nguồn tham khảo hữu ích để xem xét cách làm việc của Tổng thống Trump và các chính sách của chính quyền Mỹ.

Các quan chức cấp cao của ông Trump đã nhiều lần cảnh báo rằng các cuộc điện thoại trên di động của ông không đảm bảo an ninh và họ khẳng định với Tổng thống Mỹ rằng các điệp viên Nga vẫn thường xuyên nghe lén các cuộc điện thoại này. Tuy nhiên, theo các quan chức Nhà Trắng, Tổng thống Trump, dù liên tục bị gây sức ép về việc sử dụng thường xuyên hơn đường dây điện thoại đảm bảo an ninh của Nhà Trắng nhưng vẫn từ chối bỏ những chiếc iPhone của ông. Các quan chức Mỹ cho biết họ chỉ có thể hy vọng ông hạn chế thảo luận các thông tin quan trọng khi gọi điện bằng điện thoại di động riêng.

Những người làm việc trong chính quyền Tổng thống Trump khẳng định Trung Quốc đang sử dụng những thông tin nghe lén được từ các cuộc điện thoại của ông Trump từ quan điểm, cách nghĩ của ông đến những người ông Trump thường lắng nghe ý kiến, để từ đó đưa ra các biện pháp nhằm tránh làm leo thang căng thẳng trong cuộc chiến thương mại với Mỹ. Với sự kết hợp giữa vận động hành lang và các hoạt động tình báo, Trung Quốc đã thu thập được một danh sách những người ông Trump thường xuyên trao đổi, với mục đích sử dụng họ để gây ảnh hưởng lên quá trình ra quyết định của Tổng thống Trump, Tờ New York Times dẫn lời các quan chức Mỹ. Bằng cách này, Bắc Kinh có thể truyền đi các quan điểm của mình tới ông Trump qua những người mà Tổng thống Mỹ tin tưởng.

Một quan chức trong chính quyền Mỹ cho biết các doanh nhân Trung Quốc tìm cách thiết lập quan hệ thân thiết với những người bạn của Tổng thống Trump và hối thúc họ thuyết phục ông Trump ngồi vào bàn đàm phán với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Theo vị quan chức này, phía Trung Quốc hiểu rõ ông Trump rất coi trọng các mối quan hệ cá nhân và các cuộc gặp một - một sẽ đem lại nhiều bước đột phá hơn cho quan hệ Mỹ - Trung.

Các quan chức Nhà Trắng cho biết Tổng thống Trump có 2 chiếc iPhone chính thức được Cơ quan An ninh Quốc gia thay đổi một số tính năng nhằm hạn chế khả năng và nguy cơ bị xâm phạm của chúng. Ngoài ra, ông Trump còn có một chiếc điện thoại cá nhân, không có bất kỳ khác biệt gì so với hàng trăm triệu chiếc iPhone được sử dụng khắp nơi trên thế giới. Các quan chức Nhà Trắng thông tin rằng ông Trump giữ chiếc điện thoại cá nhân này bởi không giống hai chiếc điện thoại kia, ông lưu các liên lạc của mình trong chiếc điện thoại này.

Apple đã từ chối bình luận về những chiếc iPhone của Tổng thống. Không có chiếc điện thoại nào trong số đó hoàn toàn được đảm bảo an toàn hay ngăn chặn được các hacker xâm nhập từ xa.

Bất kỳ cuộc điện thoại nào trên thiết bị di động đều có thể bị chặn lại khi chúng được truyền qua các tháp điện thoại di động và đường cáp quang trong mạng lưới điện thoại di động quốc gia và quốc tế.

Tổng thống Trump luôn có rất nhiều vấn đề về an ninh liên lạc, dù khi còn là ứng cử viên Tổng thống Mỹ, ông từng thường xuyên chỉ trích ứng cử viên Đảng Dân chủ - bà Hilary Clinton trong chiến dịch năm 2016 vì đã sử dụng hệ thống email không đảm bảo an ninh khi bà Clinton giữ chức Ngoại trưởng Mỹ.

Chặn các cuộc điện thoại là công việc khá dễ dàng với các chính phủ. Các cơ quan tình báo Mỹ coi đây là một công cụ cần thiết và họ thường cố nghe lén các cuộc điện thoại của các nhà lãnh đạo nước ngoài quan trọng. Dưới thời chính quyền Tổng thống Obama, các tài liệu do Edward J.Snowden rò rỉ ra bên ngoài cho thấy rằng chính phủ Mỹ đã nghe lén cuộc điện thoại của Thủ tướng Đức Angela Merkel.

Các nhà lãnh đạo thế giới hiểu rõ về nguy cơ này nên những người như ông Tập Cận Bình và ông Putin thường tránh sử dụng điện thoại di động.

Tổng thống Obama cũng rất cẩn trọng với những chiếc điện thoại di động. Ông từng sử dụng một chiếc iPhone trong nhiệm kỳ thứ 2 nhưng nó không thể gọi điện và chỉ có thể nhận duy nhất email từ một địa chỉ đặc biệt được các nhân viên Nhà Trắng lựa chọn và kiểm tra. Chiếc điện thoại này cũng không có máy ảnh hay loa và nó cũng không thể tải bất kỳ ứng dụng nào. Việc nhắn tin cũng không thể thực hiện được vì chiếc điện thoại này không thể lưu trữ tin nhắn.

"Đó là một chiếc điện thoại tuyệt vời nhưng nó không thể chụp ảnh và cũng không thể nhắn tin. Chiếc điện thoại này không hoạt động và thậm chí còn chẳng thể nghe nhạc được", ông Obama chia sẻ trên chương trình “The Tonight Show Starring Jimmy Fallon” hồi tháng 6/2016.

Khi Tổng thống Obama cần một chiếc điện thoại di động, ông sẽ sử dụng một trong những chiếc điện thoại của các quan chức thân tín, các quan chức Nhà Trắng tiết lộ.

Từ khi trở thành Tổng thống, ông Trump đã nhất trí sẽ sử dụng 2 chiếc điện thoại chính thức: một chiếc dùng cho Twitter và các ứng dụng khác, còn một chiếc dùng để gọi điện.

Chiếc điện thoại dùng cho Twitter của ông Trump chỉ có thể kết nối internet qua một cổng Wi-fi và ông hiếm khi truy cập mạng lưới kết nối không dây không an toàn. Tuy nhiên, an ninh của thiết bị phụ thuộc vào người sử dụng và việc bảo vệ chiếc điện thoại của Tổng thống từng được chứng minh là một công việc khó khăn khi năm 2017, một chiếc điện thoại của ông Trump bị bỏ lại ở một sân golf của ông ở Bedminster, New Jersey.

Ông Trump được cho rằng phải đổi 2 chiếc điện thoại chính thức này 30 ngày/lần nhưng ông hiếm khi làm vậy vì bất tiện. Các nhân viên Nhà Trắng sẽ cài đặt những chiếc điện thoại mới giống hệt những chiếc điện thoại cũ nhưng chúng không thể khôi phục các dữ liệu sao lưu từ những chiếc điện thoại cũ vì làm như vậy có thể truyền đi các mã độc ảnh hưởng tới thiết bị. Tuy nhiên, dù sử dụng điện thoại mới hay cũ thì theo các quan chức Nhà Trắng, những cuộc điện thoại của ông Trump vẫn đang ngày ngày bị các tình báo Nga và Trung Quốc nghe lén./.

