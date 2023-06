NYT: Nhiều vũ khí phương Tây gửi cho Ukraine “không sử dụng được”

Báo New York Times ngày 19/6 trích dẫn các tài liệu do các quan chức Ukraine giấu tên cung cấp cho biết, vũ khí do Mỹ và các đồng minh cung cấp cho Ukraine phải được sửa chữa hoặc phải tháo rời để lấy các bộ phận. Kiev cũng phàn nàn rằng các thiết bị trị giá hàng trăm triệu USD mua theo hợp đồng vẫn chưa được chuyển giao.

Một binh sỹ Ukraine đang chuẩn bị khai hỏa pháo M019 về phía Ukraine ở Bakhmut, tháng 4/2023. Ảnh: NY Times

Theo New York Times các quan chức thất vọng với việc phương Tây nói rằng Kiev có đủ vũ khí cho một cuộc phản công chống lại Nga. Cuộc phản công của Ukraine, bắt đầu vào đầu tháng này, đã dẫn đến tổn thất nặng nề về người và trang thiết bị.

Theo nguồn tin này, có tới 30% kho vũ khí của Ukraine đang được sửa chữa vào bất kỳ thời điểm nào, trong khi rất nhiều thiết bị phương Tây được chuyển đến “trong tình trạng tồi tàn hoặc không sử dụng được”.

Một trường hợp điển hình liên quan đến 33 khẩu pháo M109 của Mỹ do Italy viện trợ. Theo Rome, chúng đã ngừng hoạt động từ nhiều năm trước, nhưng Ukraine đã yêu cầu tân trang để sử dụng. Một nhà thầu Ultra Defense Corporation của Mỹ đã được trả 19,8 triệu USD để sửa chữa. Vào tháng 1/2023, họ đã bàn giao 13 khẩu pháo “không phù hợp cho các nhiệm vụ chiến đấu”.

Ông Matthew Herring, Giám đốc điều hành của Ultra Defense Corporation có trụ sở tại Tampa, cho hay: “Mỗi khẩu pháo đều hoạt động khi chúng tôi giao hàng”. Ông đổ lỗi cho phía Ukraine vì đã không bảo dưỡng pháo tự hành đúng cách.

Theo một báo cáo của tổng thanh tra Lầu Năm Góc, các thiết bị do Lục quân Mỹ cung cấp cũng gặp một số vấn đề. Mùa hè năm 2022, một đơn vị lục quân (Mỹ) đóng tại Trại Arifjan của Kuwait đã được lệnh gửi 29 chiếc Humvee tới Ukraine, nhưng chỉ có 3 chiếc phù hợp để tham chiến. Các nhà thầu đã làm việc đến cuối tháng 8/2022 để sửa chữa “hộp số, pin chết, rò rỉ chất lỏng, đèn hỏng, chốt cửa và dây an toàn”. Tuy nhiên, khi những chiếc xe đến Ba Lan, 25 chiếc trong số đó đã bị hỏng lốp và phải mất thêm 1 tháng nữa mới tìm đủ lốp thay thế.

Đơn vị lục quân nói trên dự kiến gửi 6 khẩu pháo M777 đến Ukraine vào tháng 3/2022, nhưng chúng cũng cần được “bảo dưỡng kỹ lưỡng” trước khi gửi đi. Phải mất 3 tháng để sửa chữa và vận chuyển chúng đến Ba Lan, nhưng sau đó vẫn cần được sửa chữa thêm vì chúng được đánh giá là “không có khả năng thực hiện nhiệm vụ”.

Tính đến tháng 12/2022, chính phủ Ukraine đã ký hợp đồng mua vũ khí và thiết bị giá hơn 800 triệu USD. Tuy nhiên, tính đến mùa xuân này, các hợp đồng trị giá “hàng trăm triệu USD” vẫn còn tồn đọng./.