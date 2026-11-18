Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Giáo dục Đại học, Khoa học, Nghiên cứu và Đổi mới sáng tạo Thái Lan Yodchanan Wongsawat đã đề xuất hỗ trợ Myanmar xử lý tình trạng ô nhiễm tại các dòng sông Kok và Sai, đang ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường và đời sống người dân tỉnh Chiang Rai, miền Bắc Thái Lan trong cuộc gặp với đại diện cấp cao Myanmar bên lề Hội nghị Cấp cao ASEAN-Ấn Độ lần thứ 23 tại Philippines ngày 17/11

Giới chức Thái Lan tiến hành lấy mẫu tại các dòng sông xuyên biên giới ở miền Bắc nước này để giám sát tình trạng ô nhiễm vào tháng 9/2026. Nguồn: Cục Kiểm soát Ô nhiễm Thái Lan

Theo đó, trường hợp Chính phủ Myanmar chấp thuận, Thái Lan sẵn sàng cử các chuyên gia, nhà khoa học sang Myanmar, đồng thời cung cấp công nghệ tiên tiến để hỗ trợ xử lý ô nhiễm từ nguồn phát sinh. Dự kiến, đoàn công tác của Bộ Tài nguyên Thiên nhiên và Môi trường Thái Lan sẽ làm việc với phía đối tác Myanmar trong hai ngày 25-26/11 để thảo luận các biện pháp phối hợp cụ thể.

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh ô nhiễm nguồn nước tại các con sông xuyên biên giới đang gây lo ngại ngày càng lớn đối với sản xuất nông nghiệp và an toàn nguồn nước tại miền Bắc Thái Lan. Theo Tiến sĩ Suebsakul Kitnukorn, chuyên gia thuộc Đại học Mae Fah Luang, Thái Lan có nguy cơ mất ít nhất 16.000 héc-ta đất trồng lúa nếu không sớm tìm kiếm nguồn nước thay thế phục vụ tưới tiêu và triển khai các biện pháp cải tạo, phục hồi đất bị ô nhiễm.

Đáng chú ý, Cục Tài nguyên nước ngầm Thái Lan cho biết, trong số 133 mẫu nước ngầm được thu thập tại tỉnh Chiang Mai và Chiang Rai trong năm 2026, có 9 mẫu ghi nhận hàm lượng asen vượt tiêu chuẩn 0,01 mg/lít.

Trước nguy cơ ô nhiễm, cơ quan chức năng Thái Lan đã tăng cường giám sát chất lượng nguồn nước, tiến hành làm sạch và phục hồi các giếng nước bị ô nhiễm. Trong giai đoạn 2026-2027, cơ quan chức năng đặt mục tiêu lắp đặt hệ thống lọc nước phục vụ cộng đồng tại 11 địa điểm, đồng thời xây dựng thêm hệ thống cấp nước phục vụ sản xuất nông nghiệp quy mô lớn.

Thái Lan cũng đang xúc tiến dự án chuyển đổi nguồn cấp nước sinh hoạt tại tỉnh Chiang Rai từ sông Kok sang sông Mae Lao, với tổng vốn dự kiến khoảng 2,25 tỷ baht (hơn 66 triệu USD), bao gồm xây dựng một nhà máy xử lý nước mới và nâng cấp hệ thống cấp nước nhằm bảo đảm an toàn nguồn nước cho người dân về dài hạn.