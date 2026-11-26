Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 26/11 đưa tin, nhà lãnh đạo Kim Jong Un đã đưa ra tuyên bố trên trong chuyến thị sát các cơ sở sản xuất vật liệu hạt nhân và nghiên cứu vũ khí của nước này.

Ông Kim Jong Un đồng thời khẳng định vị thế quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân của Triều Tiên là “tuyệt đối không thể bị xâm phạm”. KCNA không tiết lộ danh tính cụ thể cũng như địa điểm của các cơ sở được nhà lãnh đạo Triều Tiên thị sát.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un liên tục đưa ra những tuyên bố cứng rắn về vũ khí hạt nhân. Ảnh: Reuters

“Năng lực hạt nhân của chúng ta hiện đã trở thành hiện thực”, KCNA dẫn lời ông Kim Jong Un.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên nhấn mạnh vị thế quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân của Bình Nhưỡng sẽ không thay đổi trước những tuyên bố từ bên ngoài hay điều mà ông gọi là “những luận điệu phi hạt nhân hóa từ các lực lượng phớt lờ thực tế khách quan và không thừa nhận tình hình đã thay đổi”.

Ông Kim Jong Un cho rằng Triều Tiên cần “tập trung sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật trên nhiều lĩnh vực, phục vụ các nhiệm vụ khác nhau”. Ông cũng đánh giá những thành tựu gần đây trong sản xuất vũ khí hạt nhân là bước tiến quan trọng trong việc thực hiện chính sách phát triển lực lượng hạt nhân của đất nước.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên cảnh báo mọi nỗ lực nhằm phủ nhận vị thế hạt nhân của Bình Nhưỡng, vốn đã được hiến pháp nước này ghi nhận từ năm 2023, sẽ bị coi là “tuyên bố chiến tranh công khai”.

Ông đồng thời khẳng định Triều Tiên sẽ không bao giờ từ bỏ điều mà nước này coi là bảo đảm cốt lõi đối với chủ quyền và an ninh quốc gia.

“Việc sở hữu vũ khí hạt nhân là lựa chọn tuyệt đối không thể đảo ngược, chừng nào vẫn còn những thế lực thù địch sử dụng vũ khí hạt nhân như một công cụ để đạt được quyền bá chủ”, ông Kim Jong Un tuyên bố.

Kể từ năm 2006, Triều Tiên đã tiến hành 6 vụ thử hạt nhân. Vụ thử gần đây nhất, đồng thời cũng là vụ thử mạnh nhất của nước này, diễn ra vào năm 2017.

Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc hồi tháng 8 cho biết Triều Tiên được cho là đang sở hữu khoảng 80-120 đầu đạn hạt nhân. Tuy nhiên, quan chức này lưu ý con số trên dựa trên các nghiên cứu của những tổ chức tư nhân và chưa thể được xác nhận chính thức.