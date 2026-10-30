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Ông Kim Jong Un thúc đẩy Triều Tiên thống lĩnh công nghệ UAV

Thứ Sáu, 06:25, 30/10/2026
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VOV.VN - Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un kêu gọi nước này giành “ưu thế tuyệt đối” trong lĩnh vực công nghệ thiết bị bay không người lái (UAV), trong bối cảnh Bình Nhưỡng đẩy mạnh hiện đại hóa năng lực quân sự và tiến hành các vụ phóng tên lửa.

Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 30/10 đưa tin, ông Kim Jong Un đưa ra lời kêu gọi trên tại triển lãm công nghệ hàng không không người lái và sự kiện trình diễn vũ khí.

Theo KCNA, sau triển lãm đã diễn ra cuộc trình diễn hỏa lực với sự tham gia của nhiều loại vũ khí, trong đó có UAV cảm tử chiến thuật, tên lửa hành trình chiến thuật, UAV đa nhiệm và một tiểu đoàn hệ thống pháo phản lực phóng loạt cỡ 600 mm.

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Ông Kim Jong Un thúc đẩy Triều Tiên thống lĩnh công nghệ UAV. Ảnh: Reuters

Trước đó, quân đội Hàn Quốc ngày 29/10 cho biết Triều Tiên đã phóng khoảng 10 vật thể, trong đó có các tên lửa đạn đạo tầm ngắn.

Theo KCNA, nhà lãnh đạo Kim Jong Un nhấn mạnh việc theo đuổi ưu thế trong công nghệ UAV là “lựa chọn không thể thiếu” trước những thay đổi trong phương thức tác chiến hiện đại.

Ông cũng cho rằng việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) tiên tiến vào các hệ thống vũ khí không người lái cần được xác định là một trong những ưu tiên hàng đầu của Triều Tiên trong quá trình xây dựng lực lượng vũ trang hiện đại.

Thời gian qua, ông Kim Jong Un nhiều lần kêu gọi thúc đẩy phát triển UAV và ứng dụng AI trong quân sự. Theo truyền thông nhà nước Triều Tiên, tháng 11/2024, ông đã chỉ đạo sản xuất hàng loạt UAV cảm tử. Đến tháng 3/2025, nhà lãnh đạo này trực tiếp giám sát các cuộc thử nghiệm phiên bản UAV được trang bị AI. Tháng 9/2025, ông tiếp tục xác định AI là ưu tiên hàng đầu trong quá trình hiện đại hóa vũ khí.

Giang Bùi/VOV.VN (biên dịch)
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