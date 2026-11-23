Theo Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA), sáng 22/11, Tổng Bí thư Đảng Lao động Triều Tiên, Chủ tịch Quốc vụ viện Triều Tiên Kim Jong-un đã tiếp nhận quốc thư của đại sứ mới được bổ nhiệm của 10 nước, trong đó có Việt Nam.

Buổi lễ diễn ra tại trụ sở Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên. Các đại sứ trình quốc thư đến từ Việt Nam, Nga, Indonesia, Thụy Điển, Brazil, Séc, Ấn Độ, Philippines, Thái Lan và Bangladesh.

Tổng Bí thư Đảng Lao động Triều Tiên, Chủ tịch Quốc vụ viện Triều Tiên Kim Jong-un đã tiếp nhận quốc thư của đại sứ mới được bổ nhiệm của 10 nước, trong đó có Việt Nam. Ảnh KCNA

Phát biểu tại buổi lễ, ông Kim Jong-un khẳng định, về đối nội, Chính phủ Triều Tiên coi trọng phát triển đất nước toàn diện, tự chủ và ổn định kinh tế. Về đối ngoại, Triều Tiên sẽ mở rộng, phát triển quan hệ với các nước trên nguyên tắc bảo vệ chủ quyền và an ninh, kiên trì đường lối tự chủ, hòa bình và hữu nghị.

Đánh giá tình hình quốc tế, nhà lãnh đạo Triều Tiên cho rằng khủng hoảng an ninh toàn cầu cùng những bất ổn chính trị, kinh tế đang khiến thế giới diễn biến phức tạp, khó lường hơn, đồng thời làm thay đổi sâu sắc nhận thức của các nước về chủ quyền và an ninh.

Ông Kim Jong-un nhấn mạnh, tình hình an ninh và môi trường chính trị, quân sự ở Đông Á đòi hỏi Triều Tiên phải có đủ sức mạnh và năng lực bảo đảm an ninh, hòa bình. Ông khẳng định hòa bình, phát triển và thịnh vượng là những giá trị then chốt trong chính sách đối ngoại của Triều Tiên.