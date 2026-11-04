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Ông Kim Jong Un yêu cầu Triều Tiên hiện đại hóa các cơ sở đóng tàu chiến

Thứ Tư, 16:00, 04/11/2026
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VOV.VN - Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un mới đây đã có chuyến thị sát nhà máy đóng tàu Nampho – nơi đang đóng tàu chiến mới. Ông đã kêu gọi nước này hiện đại hóa các nhà máy đóng tàu, nhằm xây dựng một lực lượng hải quân hùng mạnh.

 

Theo thông tin của Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 4/11, nhà máy đóng tàu Nampho đang đẩy mạnh dự án hiện đại hóa toàn bộ dây chuyền sản xuất và đạt tiến triển thuận lợi trong việc đóng tàu chiến mới.

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Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un thị sát nhà máy đóng tàu Nampho ngày 2/11. Ảnh: KCNA.

Chuyến thị sát của nhà lãnh đạo Kim Jong Un được thực hiện vào ngày 2/11. Tại nhà máy đóng tàu Nampho, ông Kim đã tái khẳng định quan điểm của Ban chấp hành Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên về sự cần thiết mang tính lịch sử trong việc đẩy nhanh mở rộng năng lực sản xuất và cải tiến công nghệ của nhà máy đóng tàu Nampho cùng các nhà máy đóng tàu lớn khác.

Theo ông, việc thực hiện chiến lược phát triển ngành đóng tàu đề ra tại Đại hội IX của Đảng Lao động Triều Tiên hồi đầu năm “có ý nghĩa quan trọng trong việc phát triển nhanh chóng ngành công nghiệp hàng hải quốc gia, nhằm thúc đẩy sự phát triển kinh tế trong tương lai, bảo vệ an ninh biên giới và chủ quyền biển, cũng như phát huy khả năng răn đe chiến lược”.

Ông nhấn mạnh, tính tất yếu của việc nâng cấp toàn diện sức mạnh chiến đấu của hải quân hiện nay xuất phát từ tình hình địa chính trị mới, cũng như việc phải dùng sức mạnh để kiềm chế những hành động đe dọa hạt nhân từ các đối thủ trong khu vực. Ông Kim Jong Un tuyên bố, các cơ sở đóng tàu hiện đại và công nghệ cao là yếu tố thiết yếu để xây dựng một lực lượng hải quân hùng mạnh không kẻ thù nào dám xâm phạm.

Khi thăm khu vực đóng tàu chiến của nhà máy đóng tàu Nampho, ông cho rằng việc liên tiếp đóng mới các loại tàu chiến hiện đại nhất là minh chứng cho sự phát triển của ngành đóng tàu Triều Tiên, việc đội ngũ đóng tàu tài năng sớm có trong tay công nghệ tiên tiến vượt trội, sẽ giúp Triều Tiên “vươn lên vị trí hàng đầu trong những quốc gia có ngành đóng tàu mạnh nhất thế giới”.

Ông cũng cho biết, chiến hạm mới của Triều Tiên “sở hữu hệ thống chiến đấu với năng lực tác chiến mà không quốc gia nào trên thế giới có được ngay từ giai đoạn thiết kế”, khẳng định: “Tình hình địa chính trị hiện tại cùng những hành động thù địch của kẻ thù cho thấy sự cần thiết phải có những chiến hạm tiên tiến và mạnh mẽ nhất”.

Được biết, Triều Tiên đang đóng tàu khu trục lớp Choe Hyon thứ ba, nằm trong kế hoạch phát triển quốc phòng 5 năm. Theo kế hoạch này, Triều Tiên đặt mục tiêu đóng 2 tàu chiến nổi mỗi năm.

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Triều Tiên tiếp tục cảnh báo Mỹ sau cáo buộc “đánh cắp tiền điện tử”

VOV.VN - Bà Kim Yo Jong, em gái nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un hôm nay (4/11) tiếp tục lên tiếng về cáo buộc của Mỹ liên quan đến vụ đánh cắp tiền mã hóa, tuyên bố “không cần phải đối thoại trực tiếp với những người thiếu tin cậy và thù địch”, đồng thời cảnh báo sẽ đưa ra những “phản ứng đáp trả kỷ lục mới”.

Bích Thuận/VOV-Bắc Kinh
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