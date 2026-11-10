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Ông Lavrov: Các lệnh trừng phạt không làm khó được Nga mà chỉ khiến châu Âu thiệt hại nặng nề

Thứ Ba, 06:33, 10/11/2026
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VOV.VN - Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov vừa cho hay, các lệnh trừng phạt gây thiệt hại hàng nghìn tỷ USD cho châu Âu, trong khi Nga không chịu tổn thất đáng kể nào. Ông Lavrov nhận định, “Không phải ngẫu nhiên mà Brussels giữ im lặng về cái giá mà các nền kinh tế châu Âu phải trả cho tâm lý bài Nga”.

Các lệnh trừng phạt Nga đã gây ra thiệt hại hàng nghìn tỷ USD cho châu Âu và thúc đẩy lạm phát tại Mỹ, trong khi Nga không phải chịu tổn thất đáng kể nào, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov viết trong một bài báo có tiêu đề “Tác động của nền kinh tế toàn cầu đối với an ninh quốc tế” đăng trên tờ Kommersant.

Ong lavrov cac lenh trung phat khong lam kho duoc nga ma chi khien chau Au thiet hai nang ne hinh anh 1
Ngoại trưởng Nga Lavrov. Ảnh: Bộ Ngoại giao Nga.

Ông Lavrov viết: “Liên minh châu Âu từng là đối tác kinh tế chính của Nga, chiếm tới 40% kim ngạch ngoại thương của chúng tôi. Brussels đã quyết định cắt đứt các mối quan hệ này, vi phạm nghĩa vụ của các quốc gia thành viên EU trong các hợp đồng dài hạn với Nga, đồng thời tự hào tuyên bố rằng ưu tiên hàng đầu của giới tinh hoa châu Âu hiện nay là 'trừng phạt' Nga. Thực tế, các lệnh trừng phạt bất hợp pháp này gây thiệt hại cho Nga ít hơn nhiều so với những tổn thất lên tới hàng nghìn tỷ mà châu Âu phải gánh chịu; chúng còn thúc đẩy lạm phát tại Mỹ và làm giảm mức sống ở nhiều quốc gia (đó là lý do tại sao làn sóng phản đối đang gia tăng trên khắp Liên minh châu Âu). Không phải ngẫu nhiên mà Brussels giữ im lặng về cái giá mà các nền kinh tế châu Âu phải trả cho tâm lý bài Nga”.

Nhà ngoại giao Nga nhấn mạnh: “Về phần mình, chúng tôi không chịu tổn thất đáng kể nào, nhờ việc chuyển hướng thương mại sang các thị trường thuộc khối 'Đa số toàn cầu' - những thị trường đang tích cực tiếp nhận 80% hàng xuất khẩu của Nga, trong đó 70% là sang châu Á”.

Đồng thời, theo ông Lavrov, Nga vẫn là nhà cung cấp nhiên liệu hydrocarbon “tận tâm và đáng tin cậy”, với tổng giá trị năng lượng cung cấp cho châu Âu kể từ năm 2022 lên tới 320 tỷ USD.

Ông Lavrov viết: “Nga là nhà cung cấp có trách nhiệm và đáng tin cậy đối với các mặt hàng như nhiên liệu hydrocarbon, lương thực, phân bón và gần đây là cả các công nghệ kỹ thuật số. Không giống như các đối thủ của mình, Nga không sử dụng kinh tế như một công cụ để giải quyết các ân oán địa chính trị hay tham gia các cuộc đối đầu vị thế với các đối thủ cạnh tranh. Kể từ năm 2022, chúng tôi đã cung cấp cho châu Âu các nguồn năng lượng với tổng trị giá 320 tỷ USD”.

Trí Nhân/VOV.VN biên dịch
Nguồn: TASS
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