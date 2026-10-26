Ông Lula da Silva tái đắc cử Tổng thống Brazil nhiệm kỳ thứ 4

Tổng thống Brazil Luiz Inacio Lula da Silva đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử vòng 2 diễn ra ngày 25/10, đánh bại Thượng nghị sĩ Flavio Bolsonaro để trở thành nhà lãnh đạo đầu tiên trong lịch sử nước này đắc cử nhiệm kỳ tổng thống thứ tư.

Theo Reuters, Tòa án Bầu cử Brazil ngày 25/10 xác nhận Tổng thống Luiz Inacio Lula da Silva đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống, bất chấp những dự báo bất lợi trước đó. Kết quả này đánh dấu chiến thắng ngược dòng đáng chú ý của nhà lãnh đạo cánh tả 80 tuổi.

Tổng thống đương nhiệm Brazil Luiz Inacio Lula da Silva, ứng cử viên của Đảng Công nhân (PT) giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống vòng hai, ngày 25/10/2026. Ảnh: Reuters

Ông Lula đánh bại Thượng nghị sĩ Flavio Bolsonaro, con trai cả của cựu Tổng thống Jair Bolsonaro. Trước đó, ông Flavio Bolsonaro dẫn đầu vòng bỏ phiếu thứ nhất và kỳ vọng khôi phục ảnh hưởng của phong trào cực hữu do cha mình gây dựng.

Chiến thắng của ông Lula từng được đánh giá là khó xảy ra khi mức độ ủng hộ dành cho ông và Đảng Lao động (PT) suy giảm do những bê bối tham nhũng kéo dài và tình trạng giá cả leo thang. Những thay đổi trong thị trường lao động, đặc biệt là sự phát triển của nền kinh tế nền tảng số và lực lượng lao động phi chính thức, cũng đặt ra thách thức đối với nhà lãnh đạo xuất thân từ công nhân luyện kim và phong trào công đoàn.

Đây là chiến thắng đáng chú ý trên chính trường tiếp theo của ông Lula. Nhà lãnh đạo Brazil từng bị giam giữ trong giai đoạn 2018 - 2019 vì các cáo buộc tham nhũng, trước khi những bản án này bị hủy bỏ, mở đường cho ông đánh bại ông Jair Bolsonaro trong cuộc bầu cử năm 2022.

Theo các chuyên gia thăm dò, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu cao hơn dự kiến đã góp phần giúp ông Lula giành chiến thắng. Ông Leonardo Barreto, đồng sáng lập công ty tư vấn Think Policy, nhận định cử tri đã lựa chọn sự ổn định và những chính sách quen thuộc của ông Lula thay vì hướng đi mới nhưng tiềm ẩn nhiều bất ổn mà đối thủ của ông đề xuất.

Trong chiến dịch tranh cử, Tổng thống Lula nhấn mạnh những thành tựu về giảm nghèo, thu hẹp bất bình đẳng, đồng thời khẳng định tỷ lệ thất nghiệp, mù chữ và nạn phá rừng đã giảm xuống mức thấp kỷ lục trong nhiệm kỳ thứ ba của ông.

Cựu Ngoại trưởng Brazil Celso Amorim nhận định ông Lula sẽ tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì thế cân bằng chính trị tại Mỹ Latinh. Ông Lula cũng trở thành ứng cử viên đầu tiên kể từ khi Brazil khôi phục nền dân chủ trong thập niên 1980 giành chiến thắng chung cuộc dù chỉ đứng thứ hai ở vòng bỏ phiếu đầu tiên.