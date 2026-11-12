Ông Netanyahu tung đòn “giữ ghế” trước nguy cơ mất quyền lực tại Israel

Ông Netanyahu cần củng cố vị thế chính trị trong bối cảnh những diễn biến trên chính trường Israel đang gây bất lợi cho ông. Trái ngược với chiến dịch tranh cử đầy căng thẳng và những cuộc công kích cá nhân gay gắt, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu những ngày gần đây liên tục nói về sự đoàn kết dân tộc và khả năng thành lập một chính phủ thống nhất với phe đối lập - khối chính trị đã vượt qua liên minh cầm quyền của ông trong cuộc bầu cử tháng 10 vừa qua.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đang nỗ lực níu giữ quyền lực khi một Chính phủ mới sắp ra mắt (Ảnh: Reuters)

Tuy nhiên, những tuyên bố về đoàn kết của ông Netanyahu đi kèm với các cảnh báo về nguy cơ đối với an ninh và sự tồn vong của Israel nếu một chính phủ mới được thành lập với sự ủng hộ của các đảng Arab.

Hôm 7/11, khi Tổng thống Israel Isaac Herzog giao nhiệm vụ cho cựu Tổng tham mưu trưởng quân đội Gadi Eisenkot thành lập chính phủ mới, có khả năng giành được sự ủng hộ của Quốc hội, ông Netanyahu đã đăng tải một video trên mạng xã hội, cảnh báo Israel có nguy cơ thực sự rơi vào nội chiến nếu một chính phủ được thành lập nhờ sự hậu thuẫn của các đảng Arab. Ông cáo buộc những đảng này muốn “xóa bỏ Nhà nước Israel”.

Hai ngày sau, trong một video khác, ông Netanyahu tiếp tục nhấn mạnh những mối đe dọa mang tính sống còn đối với đất nước, đồng thời kêu gọi lãnh đạo phe đối lập tham gia một chính phủ thống nhất dưới sự lãnh đạo của ông. Theo đề xuất của ông Netanyahu, chính phủ này sẽ bao gồm cả các đảng Do Thái chính thống cực đoan (Haredi) và những đồng minh cánh hữu gây tranh cãi của ông là Bezalel Smotrich và Itamar Ben-Gvir.

Daniel Levy, cựu cố vấn chính phủ Israel, nhận định các cuộc thương lượng thành lập chính phủ hiện nay là một quá trình mặc cả chính trị phức tạp, trong đó các bên sử dụng nhiều chiến thuật nhằm gia tăng lợi thế.

“Hiện tại, tất cả đều là một trò chơi. Đó là đòn bẩy, là sự cạnh tranh nhằm giành ưu thế, là chiến tranh tâm lý, là tuyên truyền và phản tuyên truyền”, ông Levy nói.

Khi Quốc hội Israel khóa mới tuyên thệ nhậm chức ngày 10/11, sự chú ý tập trung vào vai trò của các đảng Haredi. Trong nhiều năm, các đảng này thường ủng hộ ông Netanyahu để đổi lấy những chính sách giúp nam thanh niên theo học tại các trường tôn giáo Do Thái (yeshiva) được miễn nghĩa vụ quân sự. Chính sách này đi ngược phán quyết của Tòa án Tối cao Israel hồi tháng 6/2024, yêu cầu nam giới Do Thái chính thống cực đoan phải thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Phe đối lập tìm kiếm đa số tại Quốc hội

Dù từng nhận được sự hậu thuẫn chính trị từ ông Netanyahu, một trong các đảng Haredi, Thống nhất Do Thái giáo (UTJ), được cho là đang cân nhắc ủng hộ ông Eisenkot. Đáng chú ý, UTJ đã không ủng hộ việc Tổng thống Herzog lựa chọn ông Netanyahu làm người thành lập chính phủ.

Cựu tư lệnh quân đội Gadi Eisenkot, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, cùng lãnh đạo đảng phái trong ngày khai mạc quốc hội khóa 26 của Israel (Ảnh: Reuters)

Động thái này có thể giúp phe đối lập vượt qua những bất đồng nội bộ, trong đó có sự phản đối của Avigdor Lieberman - một trong những nhân vật chủ chốt của phe đối lập - đối với khả năng hợp tác với các đảng Arab. Theo các nguồn tin, những phản đối của ông Lieberman có thể được giảm nhẹ trước hai lựa chọn: chấp nhận hợp tác với một đảng Arab hoặc để ông Netanyahu tiếp tục nắm quyền, kéo theo nguy cơ Israel phải tổ chức thêm một cuộc bầu cử.

Mitchell Barak, cựu trợ lý của ông Netanyahu và hiện là chuyên gia thăm dò dư luận Israel, cho rằng những động thái của Thủ tướng chủ yếu là chiến thuật nhằm củng cố vị thế trong quá trình thương lượng.

“Đây chỉ là chiến lược chính trị, không có gì khác”, ông Barak nhận định.

Theo ông Mitchell Barak, Thủ tướng Netanyahu đang đàm phán từ một vị thế suy yếu. Nếu nhận được sự ủng hộ của UTJ, ông Eisenkot có thể tập hợp được 67 ghế trong tổng số 120 ghế tại Quốc hội, đủ để hình thành đa số và tiến tới thành lập chính phủ.

Điều này giải thích vì sao ông Netanyahu đang tìm mọi cách củng cố liên minh của mình, trong bối cảnh kết quả thương lượng có thể quyết định tương lai chính trị cá nhân của ông.

Thủ tướng Israel đang đối mặt với nhiều sức ép liên quan trực tiếp đến di sản chính trị và những vấn đề pháp lý của bản thân. Nổi bật là phiên tòa xét xử các cáo buộc tham nhũng mà ông đang phải đối mặt. Ông Netanyahu luôn khẳng định mình vô tội và đã chủ động gửi đơn đề nghị Tổng thống Isaac Herzog xem xét ân xá.

Một vấn đề khác có ý nghĩa đặc biệt quan trọng là trách nhiệm của ông Netanyahu và chính phủ đối với những sai sót trước cuộc tấn công do Hamas tiến hành ngày 7/10/2023. Cuộc tấn công này đã châm ngòi cho chiến dịch quân sự quy mô lớn của Israel tại Gaza, cùng các cuộc không kích và hoạt động quân sự của Israel nhằm vào những quốc gia và lực lượng khác trong khu vực.

Nếu ông Eisenkot thành lập được chính phủ mới, ông Netanyahu có thể mất phần lớn ảnh hưởng chính trị và không còn khả năng chi phối cách xử lý những vấn đề đang gây tranh cãi này.

Quốc hội mới và sức ép từ thảm kịch ngày 7/10

Quốc hội Israel khóa mới quy tụ nhiều nghị sĩ có mối liên hệ trực tiếp với cuộc tấn công ngày 7/10/2023 và những cuộc chiến sau đó. Trong số này có các thành viên gia đình những người thiệt mạng, quân nhân dự bị, đại diện các nhóm vận động vì khoảng 250 người Israel bị bắt làm con tin trong ngày xảy ra cuộc tấn công, cùng ông Eisenkot - người mất một người con trai và hai người cháu trong cuộc chiến tại Gaza.

Sự hiện diện của những nhân vật này được dự báo sẽ khiến các cuộc tranh luận tại Quốc hội trở nên căng thẳng, đặc biệt liên quan đến trách nhiệm của chính phủ trước những thất bại an ninh dẫn đến cuộc tấn công của Hamas.

Ông Netanyahu từ lâu bị chỉ trích vì những tính toán sai lầm trước ngày 7/10, các cảnh báo an ninh bị bỏ qua và việc kéo dài chiến dịch quân sự tại Gaza. Một số ý kiến còn cáo buộc ông đặt lợi ích chính trị cá nhân lên trên quyền lợi của các con tin.

Một trong những ưu tiên của phe đối lập ngay trong ngày làm việc đầu tiên của Quốc hội là thúc đẩy việc đưa Matan Kahana, nghị sĩ thuộc đảng Yashar của ông Eisenkot, vào vị trí có vai trò quan trọng trong nghị viện. Ông Kahana là người tích cực ủng hộ thành lập một ủy ban điều tra cấp nhà nước về những thất bại của ông Netanyahu và chính phủ trước cuộc tấn công ngày 7/10.

Nhà phân tích chính trị Israel Nimrod Flaschenberg cho rằng việc có nhiều nghị sĩ gắn bó trực tiếp với thảm kịch ngày 7/10 sẽ làm gia tăng căng thẳng chính trị. Tuy nhiên, theo ông, vấn đề này đã bị chính trị hóa sâu sắc, khiến thành công của một bên thường bị xem là thất bại của bên còn lại.

“Ông Netanyahu có thể tìm cách tác động đến tình hình, nhưng lần đầu tiên sau một thời gian dài, dường như ông ấy đang mất phương hướng”, ông Flaschenberg nhận định.

Vụ tấn công của Hamas vào Israel ngày 7/10/2023 là một trong những điểm yếu để phe đối lập đòi xem xét trách nhiệm của ông Netanyahu (Ảnh: Reuters)

Cơ hội cho ông Netanyahu không còn nhiều

Dù ông Netanyahu có thể tiếp tục sử dụng những cảnh báo về nguy cơ nội chiến hoặc các mối đe dọa từ bên ngoài để vận động sự ủng hộ, tương lai chính trị của ông hiện phụ thuộc đáng kể vào các lực lượng đối lập đang nắm lợi thế về số ghế và một Quốc hội mới có nhiều nghị sĩ muốn xem xét lại những sai lầm trong quá khứ.

Daniel Levy cho rằng phe đối lập hiện không có nhiều động lực tham gia một chính phủ thống nhất với ông Netanyahu.

Kịch bản duy nhất có thể khiến các lực lượng đối lập thay đổi lập trường là khi ông Netanyahu tạo ra được một tình trạng khẩn cấp về an ninh.

Nhận định này được đưa ra sau khi truyền thông Anh dẫn các thông tin cho rằng ông Netanyahu liên tục điện đàm với chính quyền Tổng thống Donald Trump, thúc giục Washington nối lại chiến dịch quân sự nhằm vào Iran.

Như vậy, cuộc thương lượng thành lập chính phủ tại Israel không chỉ là cuộc cạnh tranh giữa các khối chính trị để giành đa số tại Quốc hội. Đây còn là cuộc đấu tranh liên quan trực tiếp đến tương lai chính trị của ông Netanyahu, vốn sẽ động chạm tới những điểm yếu của chính trị gia kỳ cựu này.