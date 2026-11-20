Tổng thống Nga Putin đưa ra tuyên bố trên khi trả lời phỏng vấn báo giới tại Thâm Quyến (Trung Quốc) hôm 19/11, sau cuộc hội đàm ba bên với Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Tổng thống Putin. Ảnh: Sputnik

“Chúng tôi sẽ tìm kiếm các giải pháp thỏa hiệp. Tôi cho rằng điều đó hoàn toàn có thể thực hiện được”, ông Putin nói.

Đề cập vấn đề lãnh thổ, trong đó có những tranh chấp liên quan đến xung đột tại Ukraine, nhà lãnh đạo Nga cho rằng các bên cần tính đến tình hình thực tế trên chiến trường. “Mọi người đều phải nhìn vào thực tế trên thực địa”, ông Putin nói, đồng thời nhấn mạnh nguyên tắc này cần được áp dụng đối với cả Moscow và các bên tham gia đàm phán.

Tổng thống Nga khẳng định Moscow không chấp nhận đánh đổi lợi ích của mình, nhưng sẵn sàng thảo luận những thỏa thuận có thể được các bên cùng chấp nhận.

“Chúng tôi chỉ cần các bên khác tham gia tiến trình này công nhận thực tế trên thực địa và chấp nhận những thỏa hiệp đó”, ông Putin tuyên bố.

Tổng thống Putin cũng cho rằng không có trở ngại nào mang tính không thể vượt qua đối với việc đạt được các thỏa thuận.

Theo nhà lãnh đạo Nga, Moscow không muốn tiếp tục xung đột tại Ukraine và việc chấm dứt các hành động giao tranh hiện nay phụ thuộc vào thiện chí của Kiev trong việc đạt được một thỏa thuận.

“Chúng tôi không có mong muốn tiếp tục cuộc xung đột này. Nhưng vấn đề hiện nay không nằm ở phía chúng tôi, mà nằm ở phía Ukraine”, ông Putin nói.

Tổng thống Nga cho biết Moscow đã chấp nhận một phương án thỏa hiệp được đề xuất với sự thúc đẩy của Mỹ. Tuy nhiên, ông đặt câu hỏi liệu Kiev có thực sự muốn duy trì quyền kiểm soát đối với 10% diện tích lãnh thổ còn lại ở vùng Donbass hay không.