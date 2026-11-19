Đây là cuộc gặp được lên lịch vào phút chót, diễn ra ngay trước cuộc gặp 3 bên giữa các nhà lãnh đạo Mỹ, Nga và Trung Quốc.

Tổng thống Mỹ - Nga gặp song phương bên lề hội nghị APEC tại Trung Quốc. Ảnh: Reuters

Truyền thông dẫn nguồn Điện Kremlin cho biết Tổng thống Vladimir Putin và Tổng thống Donald Trump đã tập trung trao đổi về tình hình Ukraine, đồng thời thảo luận các vấn đề liên quan đến quan hệ song phương Mỹ - Nga. Phía Nga đánh giá cuộc hội đàm diễn ra trong bầu không khí tích cực và cho biết Tổng thống Putin rời cuộc gặp với tâm trạng rất tốt. Tuy nhiên, Điện Kremlin chưa công bố chi tiết nội dung trao đổi hoặc bất kỳ thỏa thuận cụ thể nào đạt được giữa hai bên.

Theo truyền thông Mỹ, Tổng thống Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tiến hành cuộc hội đàm chính thức kéo dài khoảng 40 phút tại Thâm Quyến. Đây là cuộc tiếp xúc trực tiếp đáng chú ý giữa hai nhà lãnh đạo trước cuộc gặp với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và cuộc gặp 3 bên.

Hình ảnh được truyền thông ghi lại cho thấy Tổng thống Trump cùng Ngoại trưởng Marco Rubio và Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent bước vào một phòng họp nhỏ để gặp Tổng thống Putin, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov và các quan chức Nga khác.

Khi tiến đến bắt tay người đồng cấp Nga, Tổng thống Trump tỏ ra vui vẻ và gọi Putin là bạn của mình. Nhà lãnh đạo Mỹ nhấn mạnh hai người đã duy trì mối quan hệ tốt đẹp trong nhiều năm và bày tỏ kỳ vọng cuộc tiếp xúc lần này có thể mở ra những tiến triển tích cực. Trong khi đó, Tổng thống Putin không đưa ra phát biểu trước báo chí tại.

Cuộc hội đàm Mỹ-Nga cũng diễn ra song song với các nỗ lực ngoại giao của Washington nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột tại Ukraine. Theo kế hoạch, hai đại diện Mỹ là Steve Witkoff và Jared Kushner sẽ gặp các quan chức Ukraine và châu Âu tại Berlin trong ngày 19/11 để thảo luận về những bảo đảm an ninh hậu xung đột và kế hoạch phục hồi kinh tế cho Ukraine.