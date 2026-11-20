Phát biểu với báo giới sau cuộc gặp, Tổng thống Nga Putin cho biết cuộc trao đổi diễn ra trong “bầu không khí thoải mái và rất thân mật”. Theo nhà lãnh đạo Nga, sau khi các bên đưa ra những tuyên bố chính thức, ba nhà lãnh đạo đã có cuộc thảo luận cởi mở về nhiều vấn đề.

Cuộc gặp giữa Tổng thống Nga Putin, Tổng thống Mỹ Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Thâm Quyếm, Trung Quốc. Ảnh: Reuters

Ông Putin cho rằng Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã tạo điều kiện để các bên tự do trao đổi quan điểm về những vấn đề cùng quan tâm.

Đề cập Tổng thống Mỹ Donald Trump, ông Putin nhận xét hai nhà lãnh đạo có một số điểm tương đồng trong cách tiếp cận đối với “các giá trị văn minh”.

Nhà lãnh đạo Nga cũng thừa nhận chưa thể dự đoán những diễn biến tiếp theo, nhưng nhấn mạnh rằng: “Có một vài thỏa thuận, ngay cả khi không được thực hiện đầy đủ, vẫn tốt hơn là không có bất kỳ thỏa thuận nào”.

Liên quan đến việc Nga phản đối sự tham gia của các nước châu Âu vào tiến trình đàm phán hòa bình về Ukraine, ông Putin đề xuất đại diện châu Âu tới Moscow để trình bày và làm rõ lập trường của mình.

“Sau khi làm rõ điều đó, chúng tôi sẽ quyết định hình thức tiếp tục đối thoại với Ukraine”, ông Putin nói.

Được hỏi liệu Mỹ có khả năng thực hiện những thỏa thuận đạt được hay không, Tổng thống Putin thừa nhận tình hình chính trị tại Mỹ khá phức tạp, song bày tỏ tin tưởng Tổng thống Donald Trump thực sự mong muốn chấm dứt xung đột tại Ukraine.

“Tình hình chính trị trong nước và hệ thống chính trị của Mỹ rất phức tạp. Ở đó tồn tại nhiều cơ chế kiểm soát và đối trọng. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất là tôi không nghi ngờ việc ông Donald Trump thực sự cam kết cải thiện quan hệ song phương và chấm dứt cuộc xung đột”, nhà lãnh đạo Nga nhấn mạnh.