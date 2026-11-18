Sau nghi thức chào đón chính thức tại sự kiện, Tổng thống Nga Putin đã tiến lại gần Tổng thống Mỹ Trump , khi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (chủ nhà của hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Nga - Trung) chào đón vị khách cuối cùng là ông Trump. Ông Putin và ông Trump bắt tay nhau rất chặt, trao đổi vài câu ngắn gọn. Kế đó, Chủ tịch Tập Cận Bình mời cả hai cùng vào vị trí để chụp ảnh chung.

Các nhà lãnh đạo Mỹ (Donald Trump), Nga (Vladimir Putin) và Trung Quốc (Tập Cận Bình). Ảnh: TASS

Buổi tiệc chiêu đãi do Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình chủ trì tại Trung tâm Giao lưu quốc tế Thâm Quyến, nhằm vinh danh các nhà lãnh đạo kinh tế tham dự Diễn đàn APEC. Trung tâm này tọa lạc tại quận Phúc Điền, trong khuôn viên Công viên Hương Mật. Khu phức hợp còn bao gồm Trung tâm Văn hóa và tài chính Thâm Quyến cùng Trung tâm Nghệ thuật sân khấu quốc tế.

Ngày mai (19/11), các ông Donald Trump, Vladimir Putin và Tập Cận Bình sẽ có cuộc gặp thượng đỉnh ba bên. Đây cũng sẽ là lần thứ 8 các nhà lãnh đạo Nga và Mỹ gặp mặt trực tiếp kể từ khi ông Trump bắt đầu nhiệm kỳ tổng thống của mình.