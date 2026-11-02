Ông Tập Cận Bình: Trung Đông không nên là đấu trường của các cường quốc

Phát biểu tại cuộc hội đàm với Quốc vương Oman Haitham bin Tariq Al Said tại Bắc Kinh sáng 2/11, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cho biết, đây là chuyến thăm đầu tiên của nguyên thủ quốc gia Oman đến Trung Quốc trong 48 năm qua, kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao. Ông tin tưởng cuộc hội đàm sẽ trở thành một trang quan trọng trong lịch sử quan hệ giữa Trung Quốc và Oman, góp phần tạo động lực mạnh mẽ cho sự phát triển của quan hệ song phương.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Quốc vương Oman Haitham bin Tariq Al Said sáng ngày 2/11. Ảnh: Tân Hoa xã

Ông nhấn mạnh việc mở rộng và làm sâu sắc hơn quan hệ Trung Quốc - Oman là “lựa chọn chiến lược chung” của hai bên, đồng thời khẳng định Trung Quốc sẵn sàng cùng với Oman thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước lên tầm cao hơn; làm sâu sắc thêm kết nối chiến lược phát triển, trở thành đối tác hợp tác năng lượng ổn định và đáng tin cậy, đối tác hợp tác đầu tư tiềm năng, cũng như đối tác hợp tác công nghệ cao hiệp đồng sáng tạo; thúc đẩy hợp tác năng lượng giữa hai nước toàn diện và đa chiều hơn, tăng cường giao lưu trong các lĩnh vực công nghiệp, đầu tư, trí tuệ nhân tạo, khoa học công nghệ và nhân văn; thắt chặt hợp tác trong các lĩnh vực giáo dục, du lịch, y tế, báo chí và thể thao..., không ngừng làm phong phú và mở rộng nội hàm quan hệ đối tác chiến lược giữa Trung Quốc và Oman.

Về tình hình khu vực, Chủ tịch Tập Cận Bình cho rằng, vùng Vịnh và Trung Đông không nên trở thành đấu trường tranh giành quyền lực giữa các cường quốc và xung đột địa chính trị. Ông cho biết, Trung Quốc “hy vọng có thể đóng góp trí tuệ và giải pháp để giải quyết tình trạng bất ổn an ninh trong khu vực”; nhấn mạnh Trung Quốc sẵn sàng tăng cường trao đổi và phối hợp với các quốc gia Arab, bao gồm Oman, cũng như các nước thuộc Hội đồng hợp tác vùng Vịnh (GCC), cùng nhau nỗ lực sớm khôi phục hòa bình và ổn định khu vực, nhằm đạt được sự ổn định lâu dài.

Sau cuộc đàm phán, nguyên thủ hai nước đã cùng chứng kiến lễ ký nhiều văn kiện hợp tác trong các lĩnh vực như chuỗi cung ứng sản xuất, phát triển xanh, tài chính số, đồng thời ra Tuyên bố chung về việc làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác chiến lược giữa hai bên.

Chiều cùng ngày, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh cho biết, chính phủ nước này sẽ cử đặc phái viên về vấn đề Trung Đông thăm Iran, Oman và Saudi Arabia vào đầu và giữa tháng 11; đại diện đặc biệt về vấn đề châu Phi thăm Ethiopia, Djibouti và Ai Cập cũng vào thời điểm này; cùng đặc phái viên về vùng Sừng châu Phi thăm Eritrea vào đầu tháng 11. Theo bà, việc các đặc phái viên và đại diện đặc biệt tiến hành các chuyến thăm con thoi đến nhiều quốc gia cùng lúc nhằm thúc đẩy hòa đàm, làm dịu tình hình, đóng vai trò tích cực trong việc duy trì hòa bình và ổn định khu vực.

Trước đó, hôm 31/10, một nguồn tin Arab đáng tin cậy đã tiết lộ một số nội dung then chốt trong khung đề xuất ngừng bắn mới mà Mỹ và Iran có thể hướng đến. Trong đó, chi tiết đáng chú ý là việc Trung Quốc có thể đóng vai trò nhà bảo trợ mới của thỏa thuận này.