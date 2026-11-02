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Ông Tập Cận Bình yêu cầu quản lý Đảng Cộng sản Trung Quốc nghiêm minh, toàn diện

Thứ Hai, 14:28, 02/11/2026
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VOV.VN - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình nhấn mạnh quản lý Đảng nghiêm minh, toàn diện là yêu cầu tất yếu nhằm giữ vững bản chất, củng cố năng lực lãnh đạo và vị thế cầm quyền lâu dài của Đảng Cộng sản Trung Quốc.

 

Hội nghị toàn thể lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa 20 đã xem xét, thông qua “Quyết định của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc về một số vấn đề trọng yếu liên quan việc kiên trì, bền bỉ đẩy mạnh quản lý Đảng nghiêm minh toàn diện”. Ngày 1/11, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình đã trình bày giải trình về quá trình soạn thảo và nội dung chủ yếu của văn kiện này.

Trong phần giải trình, ông Tập Cận Bình cho biết, Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc đã quyết định để Hội nghị toàn thể lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương khóa XX tập trung nghiên cứu vấn đề kiên trì, bền bỉ thúc đẩy quản lý Đảng nghiêm minh, toàn diện. Đây được xác định là quyết sách quan trọng nhằm nắm bắt vị thế lịch sử của sự phát triển Đảng và Nhà nước, xuất phát từ toàn cục hiện đại hóa kiểu Trung Quốc.

Ong tap can binh yeu cau quan ly Dang cong san trung quoc nghiem minh, toan dien hinh anh 1
 Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình nhấn mạnh quản lý Đảng nghiêm minh, toàn diện là yêu cầu tất yếu. Ảnh: Tân Hoa xã

Theo ông, quản lý Đảng nghiêm minh, toàn diện là yêu cầu tất yếu để giữ gìn tính tiên tiến, tính trong sạch và củng cố địa vị cầm quyền lâu dài của Đảng Cộng sản. Ông cho rằng, Đảng cần không ngừng tự thanh lọc, tự hoàn thiện, tự đổi mới, tự nâng cao, loại bỏ những yếu tố xâm hại sức khỏe của tổ chức Đảng, bảo đảm Đảng “không biến chất, không đổi màu, không mất bản sắc”.

Ông cũng cho rằng, đây là yêu cầu cần thiết để củng cố sự đoàn kết thống nhất trong toàn Đảng, gắn kết lòng đảng, lòng quân và lòng dân, đồng thời là cơ sở để thực hiện sứ mệnh lịch sử của Đảng, thúc đẩy sự nghiệp của Đảng và Nhà nước phát triển bền vững.

Về quá trình soạn thảo, văn kiện được xây dựng từ tháng 1/2026, dưới sự lãnh đạo của Ủy ban Thường vụ Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc. Tổ soạn thảo đã xin ý kiến các địa phương, bộ ngành, một số đồng chí lão thành trong Đảng, các đảng phái dân chủ, Liên đoàn Công thương quốc gia và đại biểu nhân sĩ không đảng phái. Bản dự thảo sau đó được Bộ Chính trị Trung ương và Ủy ban Thường vụ Bộ Chính trị Trung ương thẩm định, sửa đổi nhiều lần trước khi trình Hội nghị toàn thể.

Về nội dung, “Quyết định” có ba phần chính, gồm phần tổng luận về tầm quan trọng, yêu cầu tổng thể và nguyên tắc của việc kiên trì quản lý Đảng nghiêm minh, toàn diện; phần bố trí các nhiệm vụ chiến lược và biện pháp quan trọng; phần hoàn thiện hệ thống giám sát của Đảng và Nhà nước, thực hiện trách nhiệm chính trị về quản lý Đảng nghiêm minh, toàn diện.

Các nội dung nổi bật bao gồm tăng cường tính đảng của người cộng sản; nghiêm khắc thực hiện chế độ tập trung dân chủ; xây dựng đội ngũ cán bộ chất lượng cao; hoàn thiện hệ thống tổ chức Đảng; chỉnh đốn tác phong và kỷ luật; thúc đẩy đồng bộ các biện pháp tổng hợp để đạt hiệu quả “không dám tham nhũng, không thể tham nhũng, không muốn tham nhũng”; cũng như kiên trì quản lý Đảng bằng thể chế và theo quy chế.

Ông Tập Cận Bình nhấn mạnh, việc kiên trì, bền bỉ thúc đẩy quản lý Đảng nghiêm minh, toàn diện phải giữ tôn chỉ nghiêm khắc, không ngừng giải quyết các vấn đề mới phát sinh, đồng thời hoàn thiện hệ thống quản lý Đảng theo hướng toàn diện, đồng bộ và hiệu quả. Ông kêu gọi các đại biểu Hội nghị toàn thể thảo luận sâu sắc, đóng góp ý kiến để hoàn thiện văn kiện.

Trung Kiên/VOV-Bắc Kinh
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