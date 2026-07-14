Ông Trump bất ngờ đảo ngược quyết định thu phí 20% ở eo biển Hormuz

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 14/7 đã thay đổi lập trường về kế hoạch áp mức phí 20% đối với hàng hóa vận chuyển qua eo biển Hormuz, cho biết biện pháp này sẽ được thay thế bằng các cam kết đầu tư của các quốc gia vùng Vịnh vào Mỹ.

Trước đó một ngày, ông Trump thông báo khoản phí 20% là nhằm bù đắp chi phí cho các hoạt động bảo đảm an ninh do Mỹ cung cấp tại tuyến hàng hải chiến lược vận chuyển dầu mỏ này.

Ông Trump bất ngờ tuyên bố hủy kế hoạch áp phí hoàn trả 20% đối với hàng hóa đi qua eo biển Hormuz. Ảnh: AP

Trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social, được đăng ngay trước cuộc gặp dự kiến với Thủ tướng Iraq tại Nhà Trắng, ông Trump viết: “Sau các cuộc trao đổi rất hiệu quả với lãnh đạo các nước Trung Đông, tôi quyết định thay thế khoản phí hoàn trả 20% cho Mỹ bằng các thỏa thuận thương mại và đầu tư mà các quốc gia vùng Vịnh sẽ thực hiện tại Mỹ”.

Trước đó, nhiều quan chức trong chính quyền Trump đã đặt câu hỏi về tính khả thi cũng như cơ sở pháp lý của việc thu phí đối với các tuyến hàng hải quốc tế.

Trong một phát biểu hồi tháng 6, Ngoại trưởng Marco Rubio nói rằng: “Hormuz là tuyến hàng hải quốc tế. Không quốc gia nào được phép thu phí hoặc áp lệ phí đối với một tuyến hàng hải quốc tế. Đó là quy định của luật pháp quốc tế hiện hành”.

Phó Tổng thống JD Vance cũng nhấn mạnh lập trường của chính quyền Mỹ là các tuyến hàng hải quốc tế phải được miễn thu phí.

Bản thân Tổng thống Trump cũng từng khẳng định Mỹ mong muốn eo biển Hormuz được duy trì là tuyến hàng hải thông suốt và không thu phí.

“Chúng tôi muốn tuyến đường này luôn mở và không bị thu phí. Đây là tuyến hàng hải quốc tế”, ông Trump phát biểu hồi tháng 5.