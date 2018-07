Ông Trump: Brexit mềm sẽ “giết chết” thỏa thuận thương mại Anh – Mỹ

Ngay ngày đầu tiên trong chuyến thăm 4 ngày của ông Donald Trump đến Anh, Tổng thống Mỹ đã bình luận rằng, Thủ tướng nước chủ nhà Theresa May đang không đưa ra được một kế hoạch Brexit (Anh rời Liên minh châu Âu) mà người dân nước này đã chọn thông qua trưng cầu ý dân. Theo Tổng thống Donald Trump, bà May đã không lắng nghe lời khuyên của ông về việc làm thế nào để đàm phán với Liên minh châu Âu (EU).

Tổng thống Donald Trump (trái) trò chuyện với Thủ tướng Anh Theresa May trong lễ đón chính thức ngày 12/7. (Ảnh: Sky News)

“[Nếu là tôi thì] tôi đã làm mọi việc theo cách hoàn toàn khác” – Tổng thống Trump nói rõ.

Thủ tướng Anh Theresa May được cho là đã chọn một Brexit “mềm” mà ở đó, Anh sẽ duy trì quan hệ thương mại chặt chẽ với EU sau khi rời khối này, và sẽ có một thỏa thuận làm cơ sở để nước Anh nằm trong Liên minh Thuế quan EU. Điều này khiến hàng loạt bộ trưởng quan trọng của nước này từ chức để thể hiện thái độ phản đối. Và hành động đó đã đẩy chính phủ Anh vào một cuộc khủng hoảng ngay trước thềm cuộc gặp Thượng đỉnh Trump – May.

“Nếu họ [chính phủ Anh – ND] thực hiện một thỏa thuận như thế thì chúng tôi sẽ đàm phán với EU thay vì với Anh, vì thế nó sẽ giết chết thỏa thuận [thương mại song phương Mỹ - Anh]” – ông Trump chia sẻ với tờ The Sun (Anh) hôm 12/7, khi được hỏi về lựa chọn Brexit của Thủ tướng Theresa May.

Ông Trump còn không ngại “vỗ mặt” bà May khi cho rằng, cựu Ngoại trưởng Boris Johnson, một trong những người vừa từ chức để phản đối Brexit “mềm”, có tiềm năng là “một Thủ tướng tuyệt vời”, trong khi chỉ miêu tả bà May là “một người tốt”.

“Tôi chỉ nói thế này thôi, tôi nghĩ ông ấy sẽ là một Thủ tướng tuyệt vời… Tôi nghĩ ông ấy có tố chất cần thiết cho vị trí đó” – ông Trump cho biết.

Trong chuyến thăm chính thức đầu tiên đến Anh sau 18 tháng nhậm chức, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Anh Theresa May sẽ thảo luận về hàng loạt vấn đề đối ngoại, trong đó có quan hệ với Nga, tình hình Trung Đông cũng như quan hệ thương mại song phương và vấn đề Brexit./.