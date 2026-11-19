Phát biểu trước các nhà lãnh đạo APEC, Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định nền kinh tế Mỹ đang duy trì sức mạnh và chính quyền của ông đã đạt được những tiến bộ đáng kể trong việc kiềm chế lạm phát. Nhà lãnh đạo Mỹ cho rằng tỷ lệ lạm phát trong ba tháng gần đây đã giảm xuống dưới 2%, trong khi nhiều quốc gia khác vẫn gặp khó khăn trong việc kiểm soát giá cả.

Ông Trump ca ngợi kinh tế Mỹ. Ảnh: AP

Tuy nhiên, theo số liệu của Cục Thống kê Lao động Mỹ (BLS), tỷ lệ lạm phát tính theo năm của nước này trong tháng 9 ở mức 3,7%, tăng so với mức 3,4% của tháng 8.

Bên cạnh những đánh giá tích cực về kinh tế, Tổng thống Trump cũng đề cao các thỏa thuận thương mại mà Washington đạt được với các đối tác, coi đây là một trong những thành tựu quan trọng của chính quyền trong việc củng cố vị thế kinh tế Mỹ.

Một nội dung đáng chú ý khác trong bài phát biểu là quan điểm của Tổng thống Trump về trí tuệ nhân tạo. Ông khẳng định Mỹ đang giữ vai trò dẫn đầu trong phát triển công nghệ này và có khả năng tạo ra những cơ hội tăng trưởng kinh tế to lớn trên phạm vi toàn cầu.

Đặc biệt, ông Trump tiếp tục sử dụng thuật ngữ siêu trí tuệ nhân tạo, viết tắt là SI, để đề cập đến công nghệ trí tuệ nhân tạo. Nhà lãnh đạo Mỹ cho rằng những tiến bộ công nghệ của nước này đang góp phần thúc đẩy thịnh vượng và tăng trưởng kinh tế trên toàn thế giới.

Tuy nhiên, Tổng thống Trump cũng thừa nhận trí tuệ nhân tạo tiềm ẩn một số yếu tố tiêu cực và cần được quản lý thận trọng. Dù vậy, ông nhấn mạnh Washington không muốn áp dụng những biện pháp có thể làm suy giảm tiềm năng phát triển to lớn của công nghệ này.

Đáng chú ý, Tổng thống Mỹ tuyên bố phản đối các hình thức quản lý trí tuệ nhân tạo mang tính toàn cầu mà Washington cho rằng có thể kiểm soát hoặc kìm hãm sự phát triển công nghệ. Theo ông Trump, Mỹ sẽ không chấp nhận những quy định có nguy cơ hạn chế khả năng đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực này.

Bài phát biểu của Tổng thống Trump tại APEC diễn ra trong bối cảnh cạnh tranh công nghệ giữa Mỹ và Trung Quốc tiếp tục gia tăng, đặc biệt trong các lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, chất bán dẫn và hạ tầng công nghệ tiên tiến. Những tuyên bố của nhà lãnh đạo Mỹ cho thấy Washington đang đặt công nghệ và thương mại vào vị trí trung tâm trong chiến lược duy trì vai trò dẫn đầu của nền kinh tế Mỹ tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương.