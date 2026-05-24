Ông Trump ca ngợi lực lượng mật vụ sau vụ nổ súng gần Nhà Trắng

Chủ Nhật, 15:12, 24/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 23/5 cảm ơn lực lượng mật vụ và cơ quan thực thi pháp luật sau vụ đấu súng gần Nhà Trắng khiến một tay súng thiệt mạng và một người đi đường bị thương.

Viết trên mạng xã hội tối 23/5, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ca ngợi sự phản ứng “nhanh chóng và chuyên nghiệp” của lực lượng mật vụ trước vụ nổ súng xảy ra gần cổng Nhà Trắng. Ông Trump cho biết, nghi phạm có “tiền sử bạo lực” và có thể bị ám ảnh với biểu tượng quan trọng nhất của nước Mỹ. Tổng thống Mỹ cũng cho rằng vụ việc cho thấy cần xây dựng “không gian an toàn và an ninh nhất từng có” cho các đời tổng thống Mỹ trong tương lai.

Ong trump ca ngoi luc luong mat vu sau vu no sung gan nha trang hinh anh 1
Ông Trump ca ngợi lực lượng mật vụ sau vụ nổ súng gần Nhà Trắng. Ảnh: Reuters

Theo thông tin từ Mật vụ Mỹ, vụ việc xảy ra khoảng 18h ngày 23/5 tại khu vực giao giữa phố 17 và đại lộ Pennsylvania cách Nhà Trắng một dẫy phố.

Nghi phạm được xác định là Nasire Best, 21 tuổi tới từ bang Maryland. Giới chức cho biết người này tiếp cận chốt kiểm soát an ninh, rút súng từ trong túi và nổ súng vào các nhân viên mật vụ. Các đặc vụ đã bắn trả, khiến nghi phạm bị thương nặng và sau đó tử vong tại bệnh viện. Các nhân chứng tại hiện trường cho biết, họ đã nghe thấy khoảng 30 tiếng súng nổ.

Theo các quan chức thực thi pháp luật Mỹ, Nasire Best từng nhiều lần bị cảnh sát và mật vụ theo dõi do có vấn đề về sức khỏe tâm thần. Hồ sơ tòa án cho thấy hồi tháng 7 năm ngoái, nghi phạm từng bị bắt sau khi xâm nhập khu vực hạn chế gần Nhà Trắng.

Giới chức cũng cho biết nghi phạm từng nhiều lần đi quanh khu vực Nhà Trắng để hỏi cách tiếp cận các cổng an ninh và từng bị đưa đi điều trị bắt buộc hồi tháng 6 sau khi cản trở phương tiện ra vào khu phức hợp Nhà Trắng.

Hiện động cơ vụ nổ súng vẫn đang được điều tra.

Quang Trung/VOV-Washington
Tin liên quan

Trung Đông trước bước ngoặt mới khi Mỹ - Iran tiến sát thỏa thuận
VOV.VN - Sau gần 3 tháng giao tranh và căng thẳng leo thang quanh eo biển Hormuz, Tổng thống Mỹ Donald Trump bất ngờ tuyên bố một thỏa thuận hòa bình với Iran “về cơ bản đã được đàm phán xong”. Tuy nhiên, Iran vẫn giữ thái độ thận trọng và khẳng định quyền kiểm soát eo biển Hormuz không thể bị đem ra mặc cả.

VOV.VN - Sau gần 3 tháng giao tranh và căng thẳng leo thang quanh eo biển Hormuz, Tổng thống Mỹ Donald Trump bất ngờ tuyên bố một thỏa thuận hòa bình với Iran “về cơ bản đã được đàm phán xong”. Tuy nhiên, Iran vẫn giữ thái độ thận trọng và khẳng định quyền kiểm soát eo biển Hormuz không thể bị đem ra mặc cả.

Ông Trump tuyên bố thỏa thuận về chiến sự Iran cơ bản đã được đàm phán xong
VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump tối 23/5 (theo giờ Mỹ) cho biết một thỏa thuận nhằm chấm dứt xung đột giữa Mỹ và Iran về cơ bản đã được đàm phán hoàn tất, trong bối cảnh lệnh ngừng bắn mong manh giữa hai bên kéo dài gần hai tháng qua.

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump tối 23/5 (theo giờ Mỹ) cho biết một thỏa thuận nhằm chấm dứt xung đột giữa Mỹ và Iran về cơ bản đã được đàm phán hoàn tất, trong bối cảnh lệnh ngừng bắn mong manh giữa hai bên kéo dài gần hai tháng qua.

Mỹ tập trận quân sự đầu tiên tại Venezuela sau vụ bắt giữ ông Maduro
VOV.VN - Quân đội Mỹ ngày 23/5 tiến hành cuộc diễn tập quân sự trên không phận thủ đô Caracas của Venezuela. Đây là cuộc tập trận đầu tiên của Mỹ tại Venezuela kể từ chiến dịch bắt giữ Tổng thống Nicolas Maduro hồi đầu năm nay.

VOV.VN - Quân đội Mỹ ngày 23/5 tiến hành cuộc diễn tập quân sự trên không phận thủ đô Caracas của Venezuela. Đây là cuộc tập trận đầu tiên của Mỹ tại Venezuela kể từ chiến dịch bắt giữ Tổng thống Nicolas Maduro hồi đầu năm nay.

Tổng thống Mỹ Donald Trump: Cơ hội đạt thỏa thuận với Iran là 50/50
VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 23/5 cho biết, khả năng đạt được một thỏa thuận “tốt” với Iran hiện gần như ở thế “50/50”, đồng thời để ngỏ khả năng “đánh bại hoàn toàn” nước này nếu đàm phán thất bại.

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 23/5 cho biết, khả năng đạt được một thỏa thuận “tốt” với Iran hiện gần như ở thế “50/50”, đồng thời để ngỏ khả năng “đánh bại hoàn toàn” nước này nếu đàm phán thất bại.

Ông Trump cần gì nhất ở "ván bài" Iran trước thềm bầu cử giữa kỳ?
VOV.VN - Ưu tiên cấp bách nhất đối với Tổng thống Mỹ Donald Trump lúc này không chỉ là duy trì sức ép quân sự, mà còn phải tìm cách khép lại cuộc chiến trước cuộc bầu cử giữa kỳ tháng 11.

VOV.VN - Ưu tiên cấp bách nhất đối với Tổng thống Mỹ Donald Trump lúc này không chỉ là duy trì sức ép quân sự, mà còn phải tìm cách khép lại cuộc chiến trước cuộc bầu cử giữa kỳ tháng 11.

