Ông Trump ca ngợi lực lượng mật vụ sau vụ nổ súng gần Nhà Trắng

Viết trên mạng xã hội tối 23/5, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ca ngợi sự phản ứng “nhanh chóng và chuyên nghiệp” của lực lượng mật vụ trước vụ nổ súng xảy ra gần cổng Nhà Trắng. Ông Trump cho biết, nghi phạm có “tiền sử bạo lực” và có thể bị ám ảnh với biểu tượng quan trọng nhất của nước Mỹ. Tổng thống Mỹ cũng cho rằng vụ việc cho thấy cần xây dựng “không gian an toàn và an ninh nhất từng có” cho các đời tổng thống Mỹ trong tương lai.

Theo thông tin từ Mật vụ Mỹ, vụ việc xảy ra khoảng 18h ngày 23/5 tại khu vực giao giữa phố 17 và đại lộ Pennsylvania cách Nhà Trắng một dẫy phố.

Nghi phạm được xác định là Nasire Best, 21 tuổi tới từ bang Maryland. Giới chức cho biết người này tiếp cận chốt kiểm soát an ninh, rút súng từ trong túi và nổ súng vào các nhân viên mật vụ. Các đặc vụ đã bắn trả, khiến nghi phạm bị thương nặng và sau đó tử vong tại bệnh viện. Các nhân chứng tại hiện trường cho biết, họ đã nghe thấy khoảng 30 tiếng súng nổ.

Theo các quan chức thực thi pháp luật Mỹ, Nasire Best từng nhiều lần bị cảnh sát và mật vụ theo dõi do có vấn đề về sức khỏe tâm thần. Hồ sơ tòa án cho thấy hồi tháng 7 năm ngoái, nghi phạm từng bị bắt sau khi xâm nhập khu vực hạn chế gần Nhà Trắng.

Giới chức cũng cho biết nghi phạm từng nhiều lần đi quanh khu vực Nhà Trắng để hỏi cách tiếp cận các cổng an ninh và từng bị đưa đi điều trị bắt buộc hồi tháng 6 sau khi cản trở phương tiện ra vào khu phức hợp Nhà Trắng.

Hiện động cơ vụ nổ súng vẫn đang được điều tra.