Điều này một lần nữa được thể hiện tại Hội nghị Thượng đỉnh APEC ở Thâm Quyến hôm 19/11.

Phát biểu khi mở đầu phiên họp toàn thể, nhắc đến tiệc chiêu đãi các nhà lãnh đạo thế giới tham dự hội nghị diễn ra tối 18/11, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói: “Tôi muốn cảm ơn Chủ tịch Tập Cận Bình và phu nhân Bành Lệ Viện vì chương trình đón tiếp tuyệt vời”.

Tổng thống Trump. Ảnh: AP

“Trung Quốc đã đạt được những thành tựu phi thường và ông Tập Cận Bình là một nhà lãnh đạo tuyệt vời”, ông Trump nói thêm, đồng thời hướng về phía ông Tập Cận Bình, người ngồi đối diện bên kia chiếc bàn tròn.

Đây không phải lần đầu tiên ông Trump dành những lời ca ngợi cho ông Tập Cận Bình hoặc các nhà lãnh đạo có phong cách cầm quyền tập trung quyền lực khác, trong đó có Tổng thống Nga Vladimir Putin. Những nhân vật này vẫn được Washington xác định là đối thủ hoặc những nhân tố tiềm ẩn nguy cơ đối với an ninh quốc gia Mỹ trong các văn bản chính thức.

Ngay từ nhiệm kỳ đầu tiên, ông Trump đã nhiều lần gọi ông Tập Cận Bình là “bạn của tôi”, “một người rất đặc biệt” và “một người vô cùng tài năng”. Trong chuyến thăm của ông Tập Cận Bình tới Washington vào tháng 9/2026, ông Trump trực tiếp ra sân bay đón nhà lãnh đạo Trung Quốc. Sau đó, ông đăng lời nhận xét rằng ông Tập Cận Bình trông “mạnh mẽ, đầy sức sống và khỏe khoắn - phong độ hơn bao giờ hết”.

Hôm 18/11, ông Tập Cận Bình cũng có cử chỉ tương tự khi trực tiếp ra sân bay Thâm Quyến đón ông Trump. Đây được xem là một động thái hiếm thấy trong nghi thức ngoại giao thông thường dành cho các chuyến thăm cấp cao.