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Ông Trump cảnh báo Iran giữa vòng đàm phán mới ở Thụy Sĩ

Chủ Nhật, 21:36, 21/06/2026
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VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 21/6 cảnh báo Iran phải lập tức kiềm chế các lực lượng đồng minh tại Lebanon, đồng thời dọa sẽ tiến hành các cuộc tấn công mới nhằm vào Tehran nếu tình hình tiếp tục leo thang.

“Iran phải ngay lập tức ngăn chặn lực lượng ủy nhiệm của họ ở Lebanon gây bất ổn. Nếu không, Mỹ sẽ giáng đòn rất mạnh vào Iran một lần nữa, giống như những gì đã làm tuần trước, nhưng còn mạnh hơn”, Tổng thống Mỹ viết trên mạng xã hội Truth Social.

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Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AP

Cảnh báo của ông Trump được đưa ra vào thời điểm nhạy cảm đối với tiến trình ngoại giao giữa hai nước. Các quan chức Mỹ và Iran ngày 21/6 đã có mặt tại Thụy Sĩ để tiến hành vòng đàm phán tiếp theo sau khi hai nước ký bản ghi nhớ (MoU) hôm 18/6.

Bản ghi nhớ đặt nền tảng cho các cuộc đàm phán sâu rộng hơn về an ninh khu vực, tình hình eo biển Hormuz, chương trình hạt nhân của Iran và các lệnh ngừng bắn trên nhiều mặt trận. Theo kế hoạch, hai bên sẽ có khoảng 60 ngày đàm phán nhằm hạ nhiệt căng thẳng và hướng tới một giải pháp ổn định lâu dài hơn.

Trong khi đó, sau các cuộc tiếp xúc tại Thụy Sĩ, Phó Tổng thống Mỹ JD Vance cho biết chính quyền Tổng thống Donald Trump đã đạt được những tiến triển nhất định trong nỗ lực duy trì lệnh ngừng bắn tại Lebanon. Tuy nhiên, ông cũng thừa nhận tình hình vẫn còn mong manh và tiềm ẩn nhiều rủi ro.

“Những lệnh ngừng bắn như thế này luôn có phần phức tạp và khó khăn trong quá trình thực hiện”, ông Vance nhận định.

Các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran tại Thụy Sĩ đang thu hút sự quan tâm lớn của cộng đồng quốc tế khi diễn ra trong bối cảnh căng thẳng tại Trung Đông vẫn chưa hoàn toàn lắng dịu, đặc biệt sau những diễn biến mới liên quan đến Lebanon và các lực lượng đồng minh của Iran trong khu vực.

Hoàng Phạm/VOV.VN
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