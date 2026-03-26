中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Ông Trump cảnh báo Iran nghiêm túc đàm phán trước khi quá muộn

Thứ Năm, 18:42, 26/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 26/3 phát đi thông điệp cứng rắn nhằm vào Iran, cho rằng thời gian dành cho đàm phán không còn nhiều, trong bối cảnh các nỗ lực ngoại giao vẫn đang diễn ra nhưng chưa đạt được đột phá.

Trong một bài đăng trên nền tảng Truth Social ngày 26/3, Tổng thống Mỹ Donald Trump bày tỏ sự thất vọng với cách tiếp cận của Iran trong các cuộc đàm phán, đồng thời cảnh báo Tehran cần “sớm nghiêm túc” nếu không muốn đánh mất cơ hội đạt được thỏa thuận.

Ong trump canh bao iran nghiem tuc dam phan truoc khi qua muon hinh anh 1
Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AP

"Các nhà đàm phán Iran có cách hành xử rất khác thường. Họ đang xin chúng tôi để đạt được một thỏa thuận... vậy mà họ lại công khai tuyên bố chỉ 'đang xem xét đề xuất của chúng tôi'. SAI LẦM!!!", ông Trump viết, đồng thời nhấn mạnh rằng, nếu tiến trình này không được thúc đẩy nhanh chóng thì hậu quả có thể là "không thể đảo ngược".

Bài đăng của ông Trump được đưa ra chỉ vài ngày sau khi chính ông xác nhận Mỹ và Iran đang tiến hành đàm phán nhằm tìm lối thoát cho xung đột, một sự điều chỉnh đáng chú ý so với lập trường cứng rắn trước đó.

Lời cảnh báo của tổng thống cũng được đưa ra sau những phát biểu hôm 25/3, trong đó ông nói rằng Iran "rất muốn đạt được thỏa thuận nhưng họ sợ không dám nói ra" công khai vì lo ngại những hậu quả trong nước.

Nhà Trắng cho biết các cuộc tiếp xúc chưa rơi vào bế tắc, dù Iran chưa chấp nhận ngay một khuôn khổ do Mỹ hậu thuẫn. Các quan chức Mỹ đang xúc tiến khả năng tổ chức một cuộc gặp tại Pakistan, được kỳ vọng là bước đi nhằm “hạ nhiệt” căng thẳng.

Về phía Iran, Ngoại trưởng Abbas Araghchi xác nhận hai bên đã trao đổi thông điệp thông qua các kênh trung gian, song vẫn tỏ ra thận trọng đối với lập trường của Mỹ.

Giang Bùi/VOV.VN
Tag: Iran Mỹ tình hình iran mới nhất ông trump cảnh báo iran
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Israel nói nhận được 8.000 tấn vũ khí, Nga bác tin chuyển UAV cho Iran
Israel nói nhận được 8.000 tấn vũ khí, Nga bác tin chuyển UAV cho Iran

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Israel hôm nay (26/3) cho biết nước này đã nhận được 8.000 tấn vũ khí và đạn được trong gần 1 tháng xung đột với Iran.

Israel nói nhận được 8.000 tấn vũ khí, Nga bác tin chuyển UAV cho Iran

Israel nói nhận được 8.000 tấn vũ khí, Nga bác tin chuyển UAV cho Iran

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Israel hôm nay (26/3) cho biết nước này đã nhận được 8.000 tấn vũ khí và đạn được trong gần 1 tháng xung đột với Iran.

Israel tuyên bố hạ sát Chỉ huy Hải quân Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran
Israel tuyên bố hạ sát Chỉ huy Hải quân Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran

VOV.VN - Israel hôm nay (26/3) tuyên bố đã hạ sát Chuẩn đô đốc Alireza Tangsiri, người đứng đầu lực lượng hải quân Vệ binh Cách mạng Iran. Giới chức Iran hiện chưa đưa ra bình luận về các thông tin liên quan đến cái chết của ông Tangsiri.

Israel tuyên bố hạ sát Chỉ huy Hải quân Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran

Israel tuyên bố hạ sát Chỉ huy Hải quân Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran

VOV.VN - Israel hôm nay (26/3) tuyên bố đã hạ sát Chuẩn đô đốc Alireza Tangsiri, người đứng đầu lực lượng hải quân Vệ binh Cách mạng Iran. Giới chức Iran hiện chưa đưa ra bình luận về các thông tin liên quan đến cái chết của ông Tangsiri.

Trung Quốc: Việc tấn công cơ sở hạt nhân sẽ gây hậu quả khôn lường ở Trung Đông
Trung Quốc: Việc tấn công cơ sở hạt nhân sẽ gây hậu quả khôn lường ở Trung Đông

VOV.VN - Trong phát biểu mới nhất, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị hôm nay (26/3) nhấn mạnh, cuộc xung đột tại Trung Đông đang lan rộng và việc tấn công vào các cơ sở hạt nhân sẽ dẫn đến những hậu quả khôn lường.

Trung Quốc: Việc tấn công cơ sở hạt nhân sẽ gây hậu quả khôn lường ở Trung Đông

Trung Quốc: Việc tấn công cơ sở hạt nhân sẽ gây hậu quả khôn lường ở Trung Đông

VOV.VN - Trong phát biểu mới nhất, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị hôm nay (26/3) nhấn mạnh, cuộc xung đột tại Trung Đông đang lan rộng và việc tấn công vào các cơ sở hạt nhân sẽ dẫn đến những hậu quả khôn lường.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ