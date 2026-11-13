Ông Trump cảnh báo Mexico trước làn sóng người di cư

Trong bài đăng trên mạng xã hội, Tổng thống Trump yêu cầu Mexico lập tức ngăn chặn đoàn người di cư đang hướng tới Mỹ, đồng thời cảnh báo sẽ tăng gấp đôi thuế quan đối với nước này nếu yêu cầu không được thực hiện. Ông khẳng định những người di cư sẽ không được phép nhập cảnh vào Mỹ, các lực lượng chức năng liên quan đã được thông báo và Washington sẽ không có bất kỳ sự nhân nhượng nào.

Những người di cư thuộc nhiều quốc tịch khác nhau tại Huehuetan đang tìm cách tiếp tục hành trình về phía bắc Mexico với mục tiêu đến Mỹ. Ảnh: Reuters

Tuyên bố được đưa ra sau khi khoảng 1.500 người di cư, chủ yếu đến từ Trung Mỹ, bắt đầu hành trình từ miền Nam Mexico hôm 10/11, với hy vọng chiến thắng của đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa kỳ Mỹ có thể mở ra cơ hội sinh sống và làm việc tại nước này.

Phản ứng trước cảnh báo của Washington, Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum xác nhận có một đoàn người đang di chuyển về phía biên giới Mỹ, nhưng khẳng định chưa có đoàn người di cư nào đến được khu vực biên giới kể từ khi ông Trump trở lại Nhà Trắng vào năm ngoái. Bà cho biết Mexico đang tìm cách đưa những người này trở về, đồng thời cam kết không sử dụng các biện pháp trấn áp.

Trong khi đó, Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ Markwayne Mullin khẳng định sẽ huy động mọi nguồn lực để bảo vệ biên giới và không cho phép đoàn người di cư nhập cảnh.

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh Mỹ và Mexico đang đàm phán một thỏa thuận thương mại mới sau khi Washington quyết định không gia hạn Hiệp định thương mại Mỹ - Mexico - Canada hồi tháng 7. Trước đó, ông Trump cũng thừa nhận các biện pháp trục xuất người nhập cư của chính quyền đã gây phản ứng tiêu cực và bày tỏ sẵn sàng đàm phán với đảng Dân chủ về chính sách nhập cư sau khi đảng này tiếp quản Quốc hội vào tháng 1 tới.