Ông Trump cảnh báo “sẽ làm những gì cần thiết” nếu Iran không tuân thủ thỏa thuận

Tổng thống Trump một lần nữa nhấn mạnh rằng phương án quân sự vẫn được cân nhắc nếu Iran không tuân thủ các điều khoản của thỏa thuận.

“Nếu Iran không thực hiện đúng thỏa thuận của họ, hoặc nếu họ không cư xử đúng mực, tôi sẽ làm những gì tôi phải làm”, ông Trump nói với các phóng viên tại Phòng Bầu dục.

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Kết quả của vòng đàm phán mới nhất bao gồm các biện pháp nhằm ngăn ngừa sự cố và hiểu lầm tại eo biển Hormuz, cũng như việc thành lập một “nhóm điều phối giảm xung đột” để hỗ trợ thực thi thỏa thuận ngừng bắn giữa Mỹ và Iran trên tất cả các mặt trận, bao gồm cả Lebanon.

Phó Tổng thống JD Vance cũng cho biết hôm 22/6 rằng Tehran đã đồng ý cho các thanh sát viên của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) vào Iran.

Trong một phát biểu khác cùng ngày, ông Trump cho rằng việc ngăn chặn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân quan trọng hơn những lo ngại về hậu quả kinh tế có thể phát sinh từ các hành động quân sự kéo dài, kể cả nguy cơ suy thoái kinh tế toàn cầu.

Khi được hỏi liệu ông có sẵn sàng chấp nhận rủi ro gây ra một cuộc suy thoái trên toàn thế giới bằng cách tấn công Iran nếu nước này không tuân thủ thỏa thuận hay không, ông Trump trả lời: “Cách tôi đang làm sẽ không gây ra suy thoái”.

Nhà lãnh đạo Mỹ tiếp tục lập luận rằng mối đe dọa từ vũ khí hạt nhân đáng lo ngại hơn nhiều.

“Nếu họ không tuân thủ… thì vấn đề vũ khí hạt nhân còn nghiêm trọng hơn cả suy thoái. Suy thoái là điều rất tồi tệ”, ông Trump nói, đồng thời cho rằng “vũ khí hạt nhân sẽ gây ra suy thoái nhanh hơn rất nhiều”.