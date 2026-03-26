  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Ông Trump chỉ trích NATO không làm gì để hỗ trợ trong vấn đề Iran

Thứ Năm, 21:45, 26/03/2026
VOV.VN - Trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump chỉ trích gay gắt các đồng minh NATO vì đã "hoàn toàn không làm gì" để hỗ trợ trong vấn đề liên quan đến Iran.

Khẳng định Mỹ không cần bất kỳ sự trợ giúp nào từ khối liên minh này, ông Trump vẫn đưa ra lời nhắc nhở đanh thép: "Đừng bao giờ quên thời điểm vô cùng quan trọng này!".

Mỹ và Israel ngày 28/2 đã chính thức phát động chiến dịch quân sự quy mô lớn nhằm vào Iran. Nhiều đô thị trọng điểm, bao gồm cả thủ đô Tehran, liên tục hứng chịu các đợt không kích dữ dội. Đáp trả lại cuộc tấn công, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã triển khai các chiến dịch trả đũa nhắm thẳng vào các mục tiêu bên trong lãnh thổ Israel.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Reuters

Làn sóng tấn công cũng lan rộng sang các căn cứ quân sự của Mỹ tại khu vực Trung Đông, bao gồm Bahrain, Jordan, Kuwait, Qatar, Saudi Arabia và Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE).

Giữa bối cảnh căng thẳng leo thang, những tín hiệu ngoại giao trái chiều đang làm dày thêm sự phức tạp của tình hình Trung Đông. Ngoại trưởng Pakistan Ishaq Dar xác nhận các kênh "đàm phán gián tiếp" vẫn được duy trì thông qua sự hỗ trợ của Pakistan, Thổ Nhĩ Kỳ và Ai Cập. Tuy nhiên, phía Iran ngay lập tức bác bỏ tuyên bố này. Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi khẳng định việc trao đổi thông điệp qua trung gian không thể coi là đối thoại, đồng thời nhấn mạnh chính sách "tiếp tục chiến đấu".

Ông Trump gia tăng sức ép, Iran khẳng định chưa bắt đầu hòa đàm

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 26/3 tiếp tục gia tăng sức ép lên Iran, cảnh báo Tehran cần “nghiêm túc” với một thỏa thuận nhằm chấm dứt giao tranh. Trong khi đó, Iran khẳng định họ chỉ đang xem xét đề xuất của Mỹ, đồng thời cho biết tiến trình hòa đàm hiện vẫn chưa bắt đầu.

Diệp Thảo/VOV.VN
Tổng hợp
Tag: mỹ iran trung đông nato căng thẳng trung đông
Lý do Israel loại bỏ Ngoại trưởng và Chủ tịch Quốc hội Iran khỏi mục tiêu ám sát
VOV.VN - Theo các nguồn tin ngoại giao, Israel đã tạm thời loại Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi và Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Baqer Qalibaf khỏi danh sách mục tiêu ám sát, sau khi Pakistan kêu gọi Mỹ gây sức ép nhằm ngăn chặn động thái này.

Iran vạch “lằn ranh đỏ mới”, thay đổi lập trường đàm phán với Mỹ
VOV.VN - Theo các chuyên gia, mục tiêu của Iran hiện không chỉ dừng lại ở một lệnh ngừng bắn, mà là thiết lập một trật tự hậu chiến giúp khôi phục năng lực răn đe và đảm bảo các cam kết dài hạn về kinh tế và an ninh.

Ông Trump cảnh báo Iran nghiêm túc đàm phán trước khi quá muộn
VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 26/3 phát đi thông điệp cứng rắn nhằm vào Iran, cho rằng thời gian dành cho đàm phán không còn nhiều, trong bối cảnh các nỗ lực ngoại giao vẫn đang diễn ra nhưng chưa đạt được đột phá.

