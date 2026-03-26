Ông Trump chỉ trích NATO không làm gì để hỗ trợ trong vấn đề Iran

Khẳng định Mỹ không cần bất kỳ sự trợ giúp nào từ khối liên minh này, ông Trump vẫn đưa ra lời nhắc nhở đanh thép: "Đừng bao giờ quên thời điểm vô cùng quan trọng này!".

Mỹ và Israel ngày 28/2 đã chính thức phát động chiến dịch quân sự quy mô lớn nhằm vào Iran. Nhiều đô thị trọng điểm, bao gồm cả thủ đô Tehran, liên tục hứng chịu các đợt không kích dữ dội. Đáp trả lại cuộc tấn công, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã triển khai các chiến dịch trả đũa nhắm thẳng vào các mục tiêu bên trong lãnh thổ Israel.

Làn sóng tấn công cũng lan rộng sang các căn cứ quân sự của Mỹ tại khu vực Trung Đông, bao gồm Bahrain, Jordan, Kuwait, Qatar, Saudi Arabia và Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE).

Giữa bối cảnh căng thẳng leo thang, những tín hiệu ngoại giao trái chiều đang làm dày thêm sự phức tạp của tình hình Trung Đông. Ngoại trưởng Pakistan Ishaq Dar xác nhận các kênh "đàm phán gián tiếp" vẫn được duy trì thông qua sự hỗ trợ của Pakistan, Thổ Nhĩ Kỳ và Ai Cập. Tuy nhiên, phía Iran ngay lập tức bác bỏ tuyên bố này. Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi khẳng định việc trao đổi thông điệp qua trung gian không thể coi là đối thoại, đồng thời nhấn mạnh chính sách "tiếp tục chiến đấu".