Ông Trump chính thức thông báo với Quốc hội Mỹ việc nối lại xung đột với Iran

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gửi thông báo chính thức tới Quốc hội về việc các hoạt động quân sự nhằm vào Iran được nối lại từ ngày 7/7. Động thái này được chính quyền Mỹ xem là cơ sở để mở ra một giai đoạn 60 ngày mới, cho phép Tổng thống tiếp tục sử dụng lực lượng quân sự tại khu vực mà không cần sự phê chuẩn trước của Quốc hội.

"Tôi đã chỉ đạo tiến hành hành động quân sự này phù hợp với trách nhiệm của mình trong việc bảo vệ người dân Mỹ, cũng như các lợi ích về an ninh quốc gia và chính sách đối ngoại của Mỹ", ông Trump viết trong bức thư đề ngày 10/7.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại một sự kiện ở Nhà Trắng, ngày 6/5/2026. Ảnh: AP

Bức thư cũng điểm lại các bước đi trước đó của chính quyền Mỹ, trong đó có việc ông Trump ra lệnh ngừng bắn trong hai tuần từ ngày 7/4, sau đó gia hạn thời gian ngừng bắn, đồng thời theo đuổi các nỗ lực ngoại giao nhằm tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột. Ông Trump cũng nhắc lại bản ghi nhớ (MOU) ký với Iran ngày 17/6 và cáo buộc Tehran đã vi phạm văn kiện này khi tấn công các tàu thương mại đi qua eo biển Hormuz, buộc Washington phải nối lại các cuộc không kích nhằm vào Iran.

Trong bối cảnh xung đột leo thang, ông Trump ngày 13/7 tuyên bố Mỹ sẽ khôi phục phong tỏa hoạt động vận tải biển của Iran tại Vịnh Ba Tư, đồng thời bảo đảm eo biển Hormuz luôn mở đối với hoạt động hàng hải quốc tế.

Theo Hiến pháp Mỹ, chỉ Quốc hội mới có thẩm quyền tuyên chiến. Tuy nhiên, trong nhiều thập kỷ qua, các tổng thống Mỹ vẫn cho rằng họ có quyền phát động những chiến dịch quân sự ngắn hạn mà không cần sự chấp thuận trước của Quốc hội nếu mục đích là nhằm bảo vệ an ninh quốc gia.

Đạo luật Quyền hạn Chiến tranh

Theo Đạo luật Quyền hạn Chiến tranh (War Powers Act), Tổng thống phải thông báo cho Quốc hội trong vòng 48 giờ sau khi bắt đầu các hoạt động quân sự. Nếu không được Quốc hội phê chuẩn, chiến dịch quân sự phải chấm dứt trong vòng 60 ngày.

Đối với xung đột với Iran, thời hạn 60 ngày đầu tiên kết thúc vào ngày 1/5. Tuy nhiên, ông Trump cho rằng quy định này không còn áp dụng vì ông đã tuyên bố các hoạt động quân sự kết thúc sau khi đạt được thỏa thuận ngừng bắn, mặc dù các cuộc tấn công vẫn tiếp diễn và lực lượng Mỹ vẫn duy trì phong tỏa các cảng của Iran.

Lập luận này đã vấp phải sự phản đối từ các nghị sĩ Dân chủ cũng như một số nghị sĩ Cộng hòa phản đối việc tiếp tục cuộc chiến. "Một tổng thống không thể đơn giản coi như nhiều tháng chiến sự chưa từng xảy ra, trong khi trước đó chính ông ấy nói cuộc xung đột chỉ kéo dài từ 4-6 tuần", một trợ lý cấp cao của đảng Dân chủ tại Hạ viện Mỹ nói với Reuters.

Tháng trước, cả Thượng viện và Hạ viện Mỹ cũng đã thông qua một nghị quyết yêu cầu Tổng thống Trump rút lực lượng Mỹ khỏi các hoạt động quân sự nhằm vào Iran, bất chấp việc đảng Cộng hòa vẫn nắm thế đa số mong manh tại cả hai viện. Kết quả bỏ phiếu phản ánh mối lo ngại ngày càng gia tăng trong Quốc hội Mỹ về cuộc xung đột đã kéo dài nhiều tháng.

Sau cuộc bỏ phiếu, ông Trump chỉ trích các nghị sĩ ủng hộ nghị quyết, cho rằng họ đã "tiếp thêm sự khích lệ" cho Iran và khiến công việc của ông "trở nên khó khăn hơn".