English
/ THẾ GIỚI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Ông Trump chính thức thông báo với Quốc hội Mỹ việc nối lại xung đột với Iran

Thứ Ba, 08:53, 14/07/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ông Trump thông báo Quốc hội Mỹ về việc nối lại xung đột với Iran, mở ra thời hạn 60 ngày mới cho chiến dịch quân sự.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gửi thông báo chính thức tới Quốc hội về việc các hoạt động quân sự nhằm vào Iran được nối lại từ ngày 7/7. Động thái này được chính quyền Mỹ xem là cơ sở để mở ra một giai đoạn 60 ngày mới, cho phép Tổng thống tiếp tục sử dụng lực lượng quân sự tại khu vực mà không cần sự phê chuẩn trước của Quốc hội.

"Tôi đã chỉ đạo tiến hành hành động quân sự này phù hợp với trách nhiệm của mình trong việc bảo vệ người dân Mỹ, cũng như các lợi ích về an ninh quốc gia và chính sách đối ngoại của Mỹ", ông Trump viết trong bức thư đề ngày 10/7.

Ong trump chinh thuc thong bao voi quoc hoi my viec noi lai xung dot voi iran hinh anh 1
Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại một sự kiện ở Nhà Trắng, ngày 6/5/2026. Ảnh: AP

Bức thư cũng điểm lại các bước đi trước đó của chính quyền Mỹ, trong đó có việc ông Trump ra lệnh ngừng bắn trong hai tuần từ ngày 7/4, sau đó gia hạn thời gian ngừng bắn, đồng thời theo đuổi các nỗ lực ngoại giao nhằm tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột. Ông Trump cũng nhắc lại bản ghi nhớ (MOU) ký với Iran ngày 17/6 và cáo buộc Tehran đã vi phạm văn kiện này khi tấn công các tàu thương mại đi qua eo biển Hormuz, buộc Washington phải nối lại các cuộc không kích nhằm vào Iran.

Trong bối cảnh xung đột leo thang, ông Trump ngày 13/7 tuyên bố Mỹ sẽ khôi phục phong tỏa hoạt động vận tải biển của Iran tại Vịnh Ba Tư, đồng thời bảo đảm eo biển Hormuz luôn mở đối với hoạt động hàng hải quốc tế.

Theo Hiến pháp Mỹ, chỉ Quốc hội mới có thẩm quyền tuyên chiến. Tuy nhiên, trong nhiều thập kỷ qua, các tổng thống Mỹ vẫn cho rằng họ có quyền phát động những chiến dịch quân sự ngắn hạn mà không cần sự chấp thuận trước của Quốc hội nếu mục đích là nhằm bảo vệ an ninh quốc gia.

Đạo luật Quyền hạn Chiến tranh

Theo Đạo luật Quyền hạn Chiến tranh (War Powers Act), Tổng thống phải thông báo cho Quốc hội trong vòng 48 giờ sau khi bắt đầu các hoạt động quân sự. Nếu không được Quốc hội phê chuẩn, chiến dịch quân sự phải chấm dứt trong vòng 60 ngày.

Đối với xung đột với Iran, thời hạn 60 ngày đầu tiên kết thúc vào ngày 1/5. Tuy nhiên, ông Trump cho rằng quy định này không còn áp dụng vì ông đã tuyên bố các hoạt động quân sự kết thúc sau khi đạt được thỏa thuận ngừng bắn, mặc dù các cuộc tấn công vẫn tiếp diễn và lực lượng Mỹ vẫn duy trì phong tỏa các cảng của Iran.

Lập luận này đã vấp phải sự phản đối từ các nghị sĩ Dân chủ cũng như một số nghị sĩ Cộng hòa phản đối việc tiếp tục cuộc chiến. "Một tổng thống không thể đơn giản coi như nhiều tháng chiến sự chưa từng xảy ra, trong khi trước đó chính ông ấy nói cuộc xung đột chỉ kéo dài từ 4-6 tuần", một trợ lý cấp cao của đảng Dân chủ tại Hạ viện Mỹ nói với Reuters.

Tháng trước, cả Thượng viện và Hạ viện Mỹ cũng đã thông qua một nghị quyết yêu cầu Tổng thống Trump rút lực lượng Mỹ khỏi các hoạt động quân sự nhằm vào Iran, bất chấp việc đảng Cộng hòa vẫn nắm thế đa số mong manh tại cả hai viện. Kết quả bỏ phiếu phản ánh mối lo ngại ngày càng gia tăng trong Quốc hội Mỹ về cuộc xung đột đã kéo dài nhiều tháng.

Sau cuộc bỏ phiếu, ông Trump chỉ trích các nghị sĩ ủng hộ nghị quyết, cho rằng họ đã "tiếp thêm sự khích lệ" cho Iran và khiến công việc của ông "trở nên khó khăn hơn".

Hoàng Phạm/VOV.VN
Theo Reuters
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Iran mở chiến tuyến 3.000 km, đẩy Mỹ vào thế phân tán phòng thủ
Iran mở chiến tuyến 3.000 km, đẩy Mỹ vào thế phân tán phòng thủ

VOV.VN - Các cuộc tấn công của Iran nhằm vào nhiều mục tiêu tại Trung Đông được cho là nằm trong chiến lược mở rộng chiến tuyến khoảng 3.000 km để gia tăng sức ép lên Mỹ. Theo giới quan sát, động thái này có thể khiến Washington phải phân tán lực lượng phòng thủ trên nhiều mặt trận trong khu vực.

Iran mở chiến tuyến 3.000 km, đẩy Mỹ vào thế phân tán phòng thủ

Iran mở chiến tuyến 3.000 km, đẩy Mỹ vào thế phân tán phòng thủ

VOV.VN - Các cuộc tấn công của Iran nhằm vào nhiều mục tiêu tại Trung Đông được cho là nằm trong chiến lược mở rộng chiến tuyến khoảng 3.000 km để gia tăng sức ép lên Mỹ. Theo giới quan sát, động thái này có thể khiến Washington phải phân tán lực lượng phòng thủ trên nhiều mặt trận trong khu vực.

Iran bắn hạ máy bay không người lái của Mỹ và toàn quyền kiểm soát eo Hormuz
Iran bắn hạ máy bay không người lái của Mỹ và toàn quyền kiểm soát eo Hormuz

VOV.VN - Iran tuyên bố đã bắn hạ máy bay không người lái MQ-1 của Mỹ và khẳng định vẫn toàn quyền kiểm soát eo biển Hormuz trong bối cảnh căng thẳng giữa Tehran và Washington tiếp tục leo thang. Những tuyên bố cứng rắn từ hai bên làm gia tăng lo ngại về nguy cơ xung đột lan rộng tại vùng Vịnh.

Iran bắn hạ máy bay không người lái của Mỹ và toàn quyền kiểm soát eo Hormuz

Iran bắn hạ máy bay không người lái của Mỹ và toàn quyền kiểm soát eo Hormuz

VOV.VN - Iran tuyên bố đã bắn hạ máy bay không người lái MQ-1 của Mỹ và khẳng định vẫn toàn quyền kiểm soát eo biển Hormuz trong bối cảnh căng thẳng giữa Tehran và Washington tiếp tục leo thang. Những tuyên bố cứng rắn từ hai bên làm gia tăng lo ngại về nguy cơ xung đột lan rộng tại vùng Vịnh.

Đảng Dân chủ hối thúc Nhà Trắng công bố điều tra vụ tấn công trường nữ sinh ở Iran
Đảng Dân chủ hối thúc Nhà Trắng công bố điều tra vụ tấn công trường nữ sinh ở Iran

VOV.VN - Các thượng nghị sĩ đảng Dân chủ tại Mỹ yêu cầu chính quyền Tổng thống Donald Trump sớm công bố kết quả điều tra vụ không kích nhằm vào một trường nữ sinh ở Iran, khiến hàng trăm người được cho là thương vong. Vụ việc làm tranh cãi về trách nhiệm của quân đội Mỹ và vấn đề bảo vệ dân thường trong xung đột.

Đảng Dân chủ hối thúc Nhà Trắng công bố điều tra vụ tấn công trường nữ sinh ở Iran

Đảng Dân chủ hối thúc Nhà Trắng công bố điều tra vụ tấn công trường nữ sinh ở Iran

VOV.VN - Các thượng nghị sĩ đảng Dân chủ tại Mỹ yêu cầu chính quyền Tổng thống Donald Trump sớm công bố kết quả điều tra vụ không kích nhằm vào một trường nữ sinh ở Iran, khiến hàng trăm người được cho là thương vong. Vụ việc làm tranh cãi về trách nhiệm của quân đội Mỹ và vấn đề bảo vệ dân thường trong xung đột.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ