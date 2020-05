Ông Trump chưa đặt ra mục tiêu về thời điểm rút quân khỏi Afghanistan

Ngày 26/5, Tổng thống Trump lưu ý rằng, trong khi ông muốn rút quân hoàn toàn khỏi Afghanistan, ông vẫn chưa đặt ra mục tiêu cụ thể về thời gian.

“Chúng tôi không đóng vai trò là binh sĩ mà là cảnh sát và chúng tôi không được gửi đến đó để làm cảnh sát. Tuy nhiên, chúng tôi đã ở đó 19 năm và tôi nghĩ thế là đủ. Tôi muốn đưa binh sĩ của chúng tôi về nước và sẽ quay trở lại khi cần thiết”, ông Trump nói trong một cuộc họp báo ở Nhà Trắng.

Lính Mỹ tại Afghanistan. Ảnh: AFP

Khi được hỏi liệu Lễ Tạ ơn vào ngày 26/11 có phải là thời điểm thích hợp hay không, ông Trump trả lời rằng: “Không, tôi chưa có thời gian cụ thể nào. Việc rút quân sẽ diễn ra vào một thời điểm thích hợp”. Tổng thống Mỹ cũng cho biết số lượng binh sĩ Mỹ đã giảm xuống còn 7.000 người ở Afghanistan và chỉ còn 4.000 người ở Iraq.

Các quan chức cấp cao của Mỹ dự kiến sẽ thảo luận về các lựa chọn rút quân đội Mỹ khỏi Afghanistan với ông Trump trong vài ngày tới. Việc rút quân hoàn toàn có thể xảy ra sớm nhất là trước cuộc bầu cử Tổng thống vào tháng 11, các quan chức liên quan tới vấn đề này đã nói với tờ New York Times trong tuần này.

Theo các quan chức đó, ông Trump bày tỏ mong muốn rút quân khỏi Afghanistan sớm hơn thời hạn ghi nhận vào ngày 29/2 khi ký thỏa thuận hòa bình với Taliban. Ông tuyên bố rằng quân đội Mỹ sẽ rút hoàn toàn trong vòng 12 đến 14 tháng nếu nhóm này đáp ứng các điều kiện quy định trong thỏa thuận. Một trong những quy định là Taliban phải công khai từ bỏ cả Daesh (tức IS) và al-Qaeda trước khi quân đội Mỹ bắt đầu rời khỏi đất nước.

Tuy nhiên, các quan chức quân sự cấp cao cho rằng việc rút toàn bộ binh sĩ Mỹ khỏi Afghanistan quá nhanh có thể ảnh hưởng tiêu cực đến thỏa thuận hòa bình với Taliban.

Một trong những lựa chọn mà các quan chức quân đội Mỹ dự định trình bày với ông Trump là rút tất cả binh sĩ khỏi Afghanistan trước ngày bầu cử. Tuy nhiên, một lựa chọn khác sẽ tuân theo mốc thời gian trong thỏa thuận hòa bình và duy trì lực lượng Mỹ cho đến tháng 5/2021. Một số quan chức Bộ Quốc phòng bày tỏ lo ngại rằng, Afghanistan sẽ trở thành nơi trú ẩn cho các nhóm có âm mưu tấn công Mỹ khi quân đội Mỹ rời đi.

Theo tờ New York Times, ông Trump cũng đã thúc đẩy việc rút quân sớm do lo ngại về đại dịch Covid-19 đang lây lan khắp Afghanistan. Lầu Năm Góc cho rằng ít nhất 50% lực lượng an ninh Afghanistan đã bị nhiễm SARS-CoV-2, điều này khiến hoạt động huấn luyện và hoạt động chung giữa lực lượng Mỹ và Afghanistan phải tạm dừng, mặc dù cuộc không kích chống lại Daesh vẫn đang được tiến hành.

Afghanistan từ lâu đã rơi vào tình trạng hỗn loạn chính trị khi chính phủ không thể thiết lập quyền kiểm soát lãnh thổ của đất nước do có nhiều phe khủng bố, đặc biệt là Taliban và Daesh.

Năm 2017, khi lực lượng vũ trang của Afghanistan đang chật vật đối phó với các cuộc tấn công khủng bố trong nước, ông Trump đã tuyên bố nghị quyết gửi thêm quân Mỹ đến quốc gia đang bị chiến tranh tàn phá. Đồng thời, ông cũng kêu gọi các thành viên NATO hỗ trợ bằng cách triển khai thêm quân của họ vào cuộc chiến./.