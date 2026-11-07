English
/ THẾ GIỚI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Ông Trump có thể tận dụng 8 tuần để mở chiến dịch quân sự mới tại Iran?

Thứ Bảy, 11:02, 07/11/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Theo NBC News, một số cố vấn cho rằng ông Trump có khoảng 8 tuần để mở chiến dịch quân sự mới tại Iran, trước khi Quốc hội Mỹ khóa mới bắt đầu nhiệm kỳ vào tháng 1/2027.

NBC News dẫn nguồn tin từ một số cố vấn của Tổng thống Mỹ Donald Trump nhận định Nhà Trắng có khoảng thời gian 8 tuần để quyết định triển khai chiến dịch quân sự quy mô lớn mới nhằm vào Iran.

Ong trump co the tan dung 8 tuan de mo chien dich quan su moi tai iran hinh anh 1
Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AP

Sau khi đảng Dân chủ giành quyền kiểm soát cả hai viện Quốc hội Mỹ và các nghị sĩ khóa mới bắt đầu nhiệm kỳ vào tháng 1/2027, bất kỳ quyết định nào của ông Trump nhằm leo thang xung đột với Iran cũng có thể vấp phải sự phản đối mạnh mẽ. Quốc hội khi đó có thể mở các cuộc điều tra và thông qua nghị quyết yêu cầu chấm dứt hoạt động quân sự.

Trong bối cảnh này, một số quan chức Mỹ cho rằng Tổng thống Trump có thể sẽ ra lệnh nối lại các cuộc không kích nhằm vào Iran trong vài tuần tới, trước khi những thay đổi về cán cân quyền lực tại Quốc hội gây thêm trở ngại cho các kế hoạch quân sự của ông.

NBC News cho biết Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth nằm trong số những quan chức ủng hộ mở rộng chiến dịch quân sự chống Iran. Theo các nguồn tin, ông Hegseth cho rằng tình trạng bế tắc hiện nay bắt nguồn từ quyết định đình chỉ giao tranh và chấp thuận ký bản ghi nhớ với Tehran trước đó.

Người đứng đầu Lầu Năm Góc được cho là không đồng tình với những quan chức từng thuyết phục Tổng thống Trump tạm dừng chiến dịch quân sự hồi tháng 4. Theo NBC News, nhóm này bao gồm Phó Tổng thống JD Vance, Ngoại trưởng Marco Rubio, Đặc phái viên Steve Witkoff và ông Jared Kushner - con rể Tổng thống Trump.

Trong khi ông Hegseth tiếp tục ủng hộ một chiến dịch quân sự quy mô lớn mới nhằm vào Iran, một số cố vấn khác của Tổng thống Trump lo ngại động thái này sẽ làm suy yếu những nỗ lực ngoại giao nhằm đạt được thỏa thuận hòa bình với Tehran. Những bất đồng trong nội bộ chính quyền Mỹ diễn ra trong bối cảnh Washington đang cân nhắc giữa việc tiếp tục gây sức ép quân sự và tìm kiếm giải pháp đàm phán để chấm dứt xung đột.

Trước đó, ngày 6/11, Tổng thống Donald Trump cho biết các cuộc tiếp xúc giữa Mỹ và Iran nhằm chấm dứt xung đột đã đạt được một số tiến triển. Ông bày tỏ lạc quan về triển vọng đàm phán, dù Washington vẫn để ngỏ khả năng nối lại các hoạt động quân sự.

Trong khi đó, Fox News dẫn các nguồn tin cho biết Mỹ đang xem xét khả năng nối lại chiến dịch quân sự chống Iran vào ngày 9/11. Phương án này đã được thảo luận tại các cuộc họp ở Nhà Trắng trong tuần qua.

Theo Fox News, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) đang hoàn tất công tác chuẩn bị cho khả năng nối lại các hoạt động quân sự quy mô lớn tại Iran, song chưa nhận được mệnh lệnh chính thức từ Washington.

Hoàng Phạm/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Chính sách thuế quan của ông Trump đang bị đe doạ
Chính sách thuế quan của ông Trump đang bị đe doạ

VOV.VN - Sau chiến thắng trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ, đảng Dân chủ Mỹ đang chuẩn bị thúc đẩy các biện pháp đảo ngược chính sách thuế quan của Tổng thống Donald Trump, mở ra khả năng xảy ra những cuộc đối đầu mới giữa Quốc hội và Nhà Trắng về chính sách thương mại.

Chính sách thuế quan của ông Trump đang bị đe doạ

Chính sách thuế quan của ông Trump đang bị đe doạ

VOV.VN - Sau chiến thắng trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ, đảng Dân chủ Mỹ đang chuẩn bị thúc đẩy các biện pháp đảo ngược chính sách thuế quan của Tổng thống Donald Trump, mở ra khả năng xảy ra những cuộc đối đầu mới giữa Quốc hội và Nhà Trắng về chính sách thương mại.

Ông Trump thay Chánh văn phòng Nhà Trắng sau thất bại bầu cử giữa nhiệm kỳ
Ông Trump thay Chánh văn phòng Nhà Trắng sau thất bại bầu cử giữa nhiệm kỳ

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 6/11 thông báo quyết định bổ nhiệm cố vấn lâu năm Stephen Miller làm Chánh văn phòng Nhà Trắng, thay bà Susie Wiles, trong động thái điều chỉnh nhân sự cấp cao sau khi đảng Cộng hòa thất bại trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ.

Ông Trump thay Chánh văn phòng Nhà Trắng sau thất bại bầu cử giữa nhiệm kỳ

Ông Trump thay Chánh văn phòng Nhà Trắng sau thất bại bầu cử giữa nhiệm kỳ

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 6/11 thông báo quyết định bổ nhiệm cố vấn lâu năm Stephen Miller làm Chánh văn phòng Nhà Trắng, thay bà Susie Wiles, trong động thái điều chỉnh nhân sự cấp cao sau khi đảng Cộng hòa thất bại trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ.

Tổng thống Trump: Mỹ - Nga sắp đạt thỏa thuận lớn về Ukraine và an ninh châu Âu
Tổng thống Trump: Mỹ - Nga sắp đạt thỏa thuận lớn về Ukraine và an ninh châu Âu

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Washington và Moscow đang tiến gần tới các thỏa thuận liên quan đến cuộc xung đột tại Ukraine cũng như vấn đề an ninh châu Âu. Ông kỳ vọng đây sẽ là một thỏa thuận lớn và nhận được sự ủng hộ rộng rãi.

Tổng thống Trump: Mỹ - Nga sắp đạt thỏa thuận lớn về Ukraine và an ninh châu Âu

Tổng thống Trump: Mỹ - Nga sắp đạt thỏa thuận lớn về Ukraine và an ninh châu Âu

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Washington và Moscow đang tiến gần tới các thỏa thuận liên quan đến cuộc xung đột tại Ukraine cũng như vấn đề an ninh châu Âu. Ông kỳ vọng đây sẽ là một thỏa thuận lớn và nhận được sự ủng hộ rộng rãi.

 
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ