Ông Trump có thể tận dụng 8 tuần để mở chiến dịch quân sự mới tại Iran?

NBC News dẫn nguồn tin từ một số cố vấn của Tổng thống Mỹ Donald Trump nhận định Nhà Trắng có khoảng thời gian 8 tuần để quyết định triển khai chiến dịch quân sự quy mô lớn mới nhằm vào Iran.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AP

Sau khi đảng Dân chủ giành quyền kiểm soát cả hai viện Quốc hội Mỹ và các nghị sĩ khóa mới bắt đầu nhiệm kỳ vào tháng 1/2027, bất kỳ quyết định nào của ông Trump nhằm leo thang xung đột với Iran cũng có thể vấp phải sự phản đối mạnh mẽ. Quốc hội khi đó có thể mở các cuộc điều tra và thông qua nghị quyết yêu cầu chấm dứt hoạt động quân sự.

Trong bối cảnh này, một số quan chức Mỹ cho rằng Tổng thống Trump có thể sẽ ra lệnh nối lại các cuộc không kích nhằm vào Iran trong vài tuần tới, trước khi những thay đổi về cán cân quyền lực tại Quốc hội gây thêm trở ngại cho các kế hoạch quân sự của ông.

NBC News cho biết Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth nằm trong số những quan chức ủng hộ mở rộng chiến dịch quân sự chống Iran. Theo các nguồn tin, ông Hegseth cho rằng tình trạng bế tắc hiện nay bắt nguồn từ quyết định đình chỉ giao tranh và chấp thuận ký bản ghi nhớ với Tehran trước đó.

Người đứng đầu Lầu Năm Góc được cho là không đồng tình với những quan chức từng thuyết phục Tổng thống Trump tạm dừng chiến dịch quân sự hồi tháng 4. Theo NBC News, nhóm này bao gồm Phó Tổng thống JD Vance, Ngoại trưởng Marco Rubio, Đặc phái viên Steve Witkoff và ông Jared Kushner - con rể Tổng thống Trump.

Trong khi ông Hegseth tiếp tục ủng hộ một chiến dịch quân sự quy mô lớn mới nhằm vào Iran, một số cố vấn khác của Tổng thống Trump lo ngại động thái này sẽ làm suy yếu những nỗ lực ngoại giao nhằm đạt được thỏa thuận hòa bình với Tehran. Những bất đồng trong nội bộ chính quyền Mỹ diễn ra trong bối cảnh Washington đang cân nhắc giữa việc tiếp tục gây sức ép quân sự và tìm kiếm giải pháp đàm phán để chấm dứt xung đột.

Trước đó, ngày 6/11, Tổng thống Donald Trump cho biết các cuộc tiếp xúc giữa Mỹ và Iran nhằm chấm dứt xung đột đã đạt được một số tiến triển. Ông bày tỏ lạc quan về triển vọng đàm phán, dù Washington vẫn để ngỏ khả năng nối lại các hoạt động quân sự.

Trong khi đó, Fox News dẫn các nguồn tin cho biết Mỹ đang xem xét khả năng nối lại chiến dịch quân sự chống Iran vào ngày 9/11. Phương án này đã được thảo luận tại các cuộc họp ở Nhà Trắng trong tuần qua.

Theo Fox News, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) đang hoàn tất công tác chuẩn bị cho khả năng nối lại các hoạt động quân sự quy mô lớn tại Iran, song chưa nhận được mệnh lệnh chính thức từ Washington.