Trả lời báo chí trên đường trở về Washington sau hội nghị thượng đỉnh tại Trung Quốc, Tổng thống Trump cho biết ông vẫn mong muốn thúc đẩy một thỏa thuận chung nhằm hạn chế vũ khí hạt nhân giữa Mỹ, Nga và Trung Quốc. Tuy nhiên, ông thừa nhận đây là mục tiêu rất khó đạt được xét từ góc độ đàm phán, đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục nỗ lực thúc đẩy tiến trình này.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu trong cuộc gặp ba bên với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin ở Thâm Quyến, Trung Quốc, ngày 19/11/2026. Ảnh: Reuters

Vấn đề kiểm soát vũ khí hạt nhân là một trong những nội dung quan trọng tại cuộc gặp ba bên, trong bối cảnh Hiệp ước New START giữa Mỹ và Nga đã hết hiệu lực vào tháng 2/2026. Tuyên bố chung sau hội nghị tái khẳng định nguyên tắc không thể giành chiến thắng trong một cuộc chiến tranh hạt nhân và một cuộc chiến như vậy không bao giờ được phép xảy ra. Tuy nhiên, ba nước chưa công bố lộ trình đàm phán hoặc cơ chế cụ thể nhằm hạn chế kho vũ khí hạt nhân.

Còn trong cuộc phỏng vấn riêng với đài NBC News, Tổng thống Trump dành những lời đánh giá đặc biệt tích cực cho hội nghị. Ông chấm cuộc gặp 12 điểm trên thang điểm 10, cho rằng sự kiện diễn ra rất tốt đẹp và giúp xây dựng quan hệ giữa các nhà lãnh đạo. Tuy nhiên, truyền thông Mỹ cũng ghi nhận những ý kiến chỉ trích ông Trump vì dành sự đón tiếp và đánh giá tích cực đối với Tổng thống Putin, trong khi chưa đạt được bước đột phá nhằm chấm dứt cuộc chiến tại Ukraine.

Liên quan đến cuộc xung đột Nga–Ukraine, Tổng thống Trump khẳng định Mỹ sẽ không đưa ra bất kỳ quyết định nào về cuộc xung đột nếu không có sự tham gia của Ukraine. Tuyên bố này được đưa ra trong bối cảnh một số đồng minh châu Âu lo ngại các cuộc tiếp xúc giữa Washington, Moscow và Bắc Kinh có thể dẫn đến những thỏa thuận ảnh hưởng trực tiếp đến lợi ích an ninh của Kiev.

Về quan hệ Mỹ–Trung, trong cuộc phỏng vấn với Fox News cùng ngày, ông Trump cho biết ông và Chủ tịch Tập Cận Bình đều nhận thấy sự cần thiết phải có những quy định về trí tuệ nhân tạo nhằm bảo đảm an toàn. Hai bên dự kiến hợp tác xây dựng các quy tắc phù hợp trong lĩnh vực này. Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ không công bố chi tiết về cơ chế hợp tác hoặc thời điểm triển khai. Ông cũng cho biết vấn đề tập đoàn công nghệ Nvidia và các cáo buộc liên quan đến hoạt động gián điệp của Trung Quốc không được thảo luận nhiều trong cuộc gặp song phương.

Trên đường trở về Washington, Tổng thống Trump tiếp tục khẳng định chuyến công du Trung Quốc có ý nghĩa quan trọng và mang lại nhiều kết quả. Trong thông điệp đăng trên mạng xã hội, ông thông báo sẽ tổ chức họp báo tại Nhà Trắng vào 12 giờ trưa ngày 20/11 để thông tin thêm về chuyến đi, đồng thời đề cập các thỏa thuận thương mại với Thái Lan, Philippines và một số quốc gia khác.