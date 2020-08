Ông Trump dành những liều vaccine Covid-19 đầu tiên cho người già

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 14/8 tuyên bố, những liều vaccine đầu tiên phòng chống dịch Covid-19 sẽ được dành để tiêm cho người già và cư dân các trại dưỡng lão.



Chính phủ liên bang thường đóng vai trò chính trong việc cấp ngân sách và giám sát việc sản xuất, phân phối các loại vaccine mới khi xảy ra đại dịch, bởi công việc này đòi hỏi một quy trình dự trữ, vận chuyển thận trọng.

(ảnh minh họa: Reuters)

Do không có đủ vaccine cho toàn bộ 330 triệu người Mỹ ngay một lúc nên chính phủ sẽ đóng vai trò quyết định ai sẽ được tiêm phòng trước. Theo tổng thống Donald Trump, người già chính là đối tượng dễ bị tổn thương nhất trước dịch bệnh nên họ sẽ được tiêm phòng đầu tiên.



Khi phóng viên hỏi quan điểm về việc Nga cấp phép vaccine, Tổng thống Donald Trump cho biết, chính phủ của ông chưa có nhiều thông tin về vấn đề này, nhưng hi vọng vaccine của Nga sẽ hữu hiệu. Tuy nhiên ông cũng muốn các loại vaccine trải qua đầy đủ quá trình thử nghiệm. Tổng thống Donald Trump cũng bày tỏ hi vọng, các vaccine của Mỹ sẽ sớm có mặt trong 1 tương lai không xa./.