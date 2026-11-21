Nhà lãnh đạo Mỹ khẳng định việc duy trì quan hệ tốt với hai cường quốc này mang lại cho Washington lợi thế chiến lược quan trọng.

3 nhà lãnh đạo Mỹ, Nga, Trung Quốc trong cuộc gặp tại Thâm Quyến. Ảnh: AP

Phát biểu tại cuộc họp báo ở Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Donald Trump nhấn mạnh ông có quan hệ cá nhân rất tốt với cả Tổng thống Nga Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Theo ông, việc duy trì những mối quan hệ này có ý nghĩa quan trọng đối với an ninh quốc gia Mỹ, đặc biệt trong bối cảnh Nga và Trung Quốc đều là những cường quốc có ảnh hưởng lớn đến tình hình quốc tế.

Đề cập riêng Tổng thống Putin, ông Trump cho rằng mối quan hệ tốt đẹp giữa hai người giúp Mỹ gia tăng đáng kể sức mạnh. Nhà lãnh đạo Mỹ nhấn mạnh Nga sở hữu một trong những kho vũ khí hạt nhân lớn nhất thế giới, đồng thời đánh giá việc duy trì quan hệ với lãnh đạo Nga mang lại lợi thế cho Washington trong xử lý các vấn đề an ninh chiến lược.

Liên quan đến cuộc xung đột tại Ukraine, ông Trump tiết lộ trong cuộc trao đổi giữa hai người một ngày trước đó, Tổng thống Putin đã khẳng định Nga sẽ không tiến hành chiến dịch quân sự tại Ukraine vào tháng 2/2022 nếu ông Trump vẫn nắm quyền tại Nhà Trắng.

Đánh giá về triển vọng giải quyết xung đột, Tổng thống Trump thừa nhận những bất đồng sâu sắc giữa Tổng thống Putin và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đang cản trở các nỗ lực hòa bình. Theo ông, sự đối đầu và thiếu tin tưởng giữa hai nhà lãnh đạo khiến việc tìm kiếm một thỏa thuận chấm dứt chiến tranh trở nên đặc biệt khó khăn.

Những phát biểu của Tổng thống Trump được đưa ra sau cuộc gặp cấp cao giữa các nhà lãnh đạo Mỹ, Nga và Trung Quốc tại thành phố Thâm Quyến, bên lề Hội nghị cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC). Trước đó, ông Trump đã đánh giá rất cao kết quả các cuộc tiếp xúc, cho rằng đối thoại trực tiếp giữa ba cường quốc có thể góp phần giảm căng thẳng và thúc đẩy giải quyết những vấn đề quốc tế phức tạp.

Về quan hệ với Trung Quốc, Tổng thống Trump tiếp tục nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì đối thoại với Chủ tịch Tập Cận Bình. Tuy nhiên, quan hệ hai nước vẫn tồn tại những bất đồng đáng kể về thương mại, công nghệ và an ninh. Đặc biệt, Washington tiếp tục duy trì quan điểm hạn chế Trung Quốc tiếp cận những công nghệ bán dẫn tiên tiến nhất của Mỹ.