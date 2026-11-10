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Ông Trump để ngỏ khả năng thay đổi lãnh thổ Ukraine sau thỏa thuận hòa bình

Thứ Ba, 05:29, 10/11/2026
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VOV.VN - Tổng thống Donald Trump cho rằng cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine có thể sớm kết thúc thông qua một thỏa thuận hòa bình, đồng thời để ngỏ khả năng Ukraine sẽ phải chấp nhận những thay đổi về lãnh thổ trong quá trình đàm phán.

Trong cuộc phỏng vấn với chương trình "60 Phút" (60 Minutes) của đài CBS phát sóng tối 8/11, Tổng thống Mỹ Donald Trump bày tỏ tin tưởng rằng các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt chiến tranh Nga – Ukraine đang có những tiến triển và một thỏa thuận hòa bình có thể đạt được trong thời gian tới. Ông cho rằng cả Moscow và Kiev đều có những lý do để tìm kiếm giải pháp ngoại giao, mặc dù những bất đồng căn bản giữa hai bên vẫn chưa được giải quyết.

Đáng chú ý, khi được hỏi liệu một thỏa thuận hòa bình có bảo đảm Ukraine tiếp tục tồn tại như một quốc gia tự do và độc lập hay không, Tổng thống Trump cho rằng Ukraine có thể có hình dạng lãnh thổ khác so với hiện nay sau khi đạt được thỏa thuận.

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Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Reuters)

Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Mỹ không nêu cụ thể những vùng lãnh thổ nào có thể chịu tác động, cũng như không xác nhận liệu Ukraine có phải chính thức công nhận quyền kiểm soát của Nga đối với các khu vực đang tranh chấp hay không. Đây vẫn là một trong những vấn đề phức tạp nhất của tiến trình hòa bình, bởi lập trường của Moscow và Kiev còn tồn tại những khác biệt lớn về chủ quyền, an ninh và các điều kiện chấm dứt chiến sự.

Trong cuộc phỏng vấn, Tổng thống Trump cũng không đồng tình với nhận định rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin đang cố tình kéo dài các cuộc đàm phán nhằm giành thêm lợi thế trên chiến trường. Ông khẳng định chính quyền Mỹ đã sử dụng nhiều công cụ kinh tế và thương mại để gây sức ép đối với Moscow, bao gồm các biện pháp trừng phạt và hạn chế hoạt động kinh doanh liên quan đến Nga.

Liên quan đến quyết định nới lỏng một số hạn chế đối với dầu diesel Nga, ông Trump giải thích rằng đây là biện pháp nhằm bổ sung nguồn cung năng lượng cho thị trường thế giới trong bối cảnh giá nhiên liệu chịu sức ép từ các cuộc xung đột quốc tế. Theo cách lý giải của Tổng thống Mỹ, việc điều chỉnh các biện pháp hạn chế thương mại không đồng nghĩa với thay đổi lập trường của Washington đối với cuộc xung đột tại Ukraine.

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Thời sự quốc tế trưa 9/11: Ông Trump chỉ trích kết quả bầu cử giữa nhiệm kỳ

VOV.VN - Tổng thống Mỹ ngày 8/11 tiếp tục chỉ trích kết quả cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ, cho rằng chiến thắng của đảng Dân chủ đã khiến nước Mỹ thụt lùi nghiêm trọng, đồng thời đặt nghi vấn về tính đáng tin cậy của kết quả kiểm phiếu tại một số bang, trong bối cảnh đảng Cộng hòa mất quyền kiểm soát cả hai viện Quốc hội.

Quang Trung/VOV-Washington
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