Ông Trump để ngỏ khả năng tới Pakistan ký thỏa thuận hòa bình Mỹ - Iran

Thứ Sáu, 05:36, 17/04/2026
VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump bày tỏ lạc quan về tiến triển đàm phán với Iran, đồng thời để ngỏ khả năng tới Pakistan ký kết thỏa thuận hòa bình nếu hai bên đạt đồng thuận, trong bối cảnh các cuộc thương lượng có thể được nối lại ngay cuối tuần này.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 16/4 cho biết ông có thể tới Pakistan để ký kết một thỏa thuận hòa bình nếu Mỹ và Iran đạt được đồng thuận chấm dứt xung đột.

Phát biểu với báo giới tại Nhà Trắng, ông Trump nêu rõ: “Tôi sẽ tới Pakistan, nếu thỏa thuận được ký tại Islamabad, tôi có thể tham dự. Họ muốn tôi tới”. Nhà lãnh đạo Mỹ đồng thời đánh giá cao vai trò trung gian của Pakistan trong tiến trình đàm phán, cho rằng phía Pakistan “đã làm rất tốt”.

Ong trump de ngo kha nang toi pakistan ky thoa thuan hoa binh my - iran hinh anh 1
Tổng thống Donald Trump để ngỏ khả năng tới Pakistan ký thỏa thuận hòa bình Mỹ - Iran nếu 2 bên đạt đồng thuận. Ảnh: AP

Ông Trump bày tỏ sự lạc quan về khả năng đạt được thỏa thuận với Iran, khẳng định hai bên đã có “nhiều điểm đồng thuận”. Theo ông, Tehran hiện sẵn sàng thực hiện những điều mà “hai tháng trước chưa chấp nhận”, trong đó có cam kết không phát triển vũ khí hạt nhân.

“Điều rất quan trọng là Iran không sở hữu vũ khí hạt nhân, và họ đã đồng ý điều đó một cách rất mạnh mẽ”, ông Trump nói, đồng thời đề cập tới khả năng Iran sẽ bàn giao các vật liệu hạt nhân còn lại sau các cuộc không kích của Mỹ nhằm vào cơ sở hạt nhân của nước này hồi tháng 6 năm ngoái.

Tổng thống Mỹ nhấn mạnh Washington đang “làm việc rất thiện chí” với Tehran, song khẳng định mục tiêu cốt lõi vẫn là ngăn chặn hoàn toàn việc Iran sở hữu vũ khí hạt nhân. Ông cũng bác bỏ thông tin về đề xuất Iran đình chỉ làm giàu urani trong 20 năm, cho rằng không có giới hạn thời gian như vậy và bất kỳ thỏa thuận nào cũng phải mang tính lâu dài.

Về phía Iran, nước này chưa xác nhận các điều khoản mà Tổng thống Trump đề cập. Trước đó, trong thỏa thuận hạt nhân năm 2015 với các cường quốc, Iran từng cam kết không theo đuổi vũ khí hạt nhân, song Mỹ đã đơn phương rút khỏi thỏa thuận dưới thời Tổng thống Trump nhiệm kỳ đầu.

Liên quan tiến trình đàm phán, ông Trump cho biết một vòng thương lượng trực tiếp mới giữa Mỹ và Iran có thể diễn ra “ngay trong cuối tuần này”. Đây không phải lần đầu ông đưa ra tín hiệu về các cuộc tiếp xúc sắp tới, khi trước đó ông cũng đề cập khả năng nối lại đàm phán trong vài ngày.

Theo các nguồn tin, Phó Tổng thống Mỹ JD Vance sẽ tiếp tục tham gia tiến trình đàm phán hòa bình, cùng với đặc phái viên Steve Witkoff và cố vấn Jared Kushner.

Hoàng Phạm/VOV.VN
Đối thoại Mỹ-Iran có thêm tiến triển, nhưng còn nhiều khác biệt
Đối thoại Mỹ-Iran có thêm tiến triển, nhưng còn nhiều khác biệt

VOV.VN - Giới chức Iran ngày 16/4 cho biết các nỗ lực trung gian của Pakistan đã giúp thúc đẩy đối thoại giữa Mỹ và Iran, song thừa nhận vẫn còn những khác biệt lớn về các vấn đề cốt lõi và khả năng đạt được thỏa thuận vẫn còn xa.

Phong tỏa cảng Iran: Đòn địa chính trị hay bước dọn đường cho Hạm đội Vàng của Mỹ?
Phong tỏa cảng Iran: Đòn địa chính trị hay bước dọn đường cho Hạm đội Vàng của Mỹ?

VOV.VN - Việc Mỹ phong tỏa các cảng của Iran sau khi vòng đàm phán đầu tiên với Tehran không đạt kết quả dường như gắn với các tính toán chính trị của Tổng thống Trump. Động thái này có thể gây sức ép lên Quốc hội Mỹ nhằm sớm thông qua ngân sách cho kế hoạch xây dựng “Hạm đội Vàng”.

Iran dừng xuất khẩu hóa dầu nhằm bảo đảm nhu cầu nội địa
Iran dừng xuất khẩu hóa dầu nhằm bảo đảm nhu cầu nội địa

VOV.VN - Iran đã tạm dừng toàn bộ hoạt động xuất khẩu hóa dầu nhằm ưu tiên nguồn cung trong nước, sau khi nhiều cơ sở sản xuất bị gián đoạn hoạt động bởi các cuộc không kích của Israel.

