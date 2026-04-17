Ông Trump để ngỏ khả năng tới Pakistan ký thỏa thuận hòa bình Mỹ - Iran

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 16/4 cho biết ông có thể tới Pakistan để ký kết một thỏa thuận hòa bình nếu Mỹ và Iran đạt được đồng thuận chấm dứt xung đột.

Phát biểu với báo giới tại Nhà Trắng, ông Trump nêu rõ: “Tôi sẽ tới Pakistan, nếu thỏa thuận được ký tại Islamabad, tôi có thể tham dự. Họ muốn tôi tới”. Nhà lãnh đạo Mỹ đồng thời đánh giá cao vai trò trung gian của Pakistan trong tiến trình đàm phán, cho rằng phía Pakistan “đã làm rất tốt”.

Tổng thống Donald Trump để ngỏ khả năng tới Pakistan ký thỏa thuận hòa bình Mỹ - Iran nếu 2 bên đạt đồng thuận. Ảnh: AP

Ông Trump bày tỏ sự lạc quan về khả năng đạt được thỏa thuận với Iran, khẳng định hai bên đã có “nhiều điểm đồng thuận”. Theo ông, Tehran hiện sẵn sàng thực hiện những điều mà “hai tháng trước chưa chấp nhận”, trong đó có cam kết không phát triển vũ khí hạt nhân.

“Điều rất quan trọng là Iran không sở hữu vũ khí hạt nhân, và họ đã đồng ý điều đó một cách rất mạnh mẽ”, ông Trump nói, đồng thời đề cập tới khả năng Iran sẽ bàn giao các vật liệu hạt nhân còn lại sau các cuộc không kích của Mỹ nhằm vào cơ sở hạt nhân của nước này hồi tháng 6 năm ngoái.

Tổng thống Mỹ nhấn mạnh Washington đang “làm việc rất thiện chí” với Tehran, song khẳng định mục tiêu cốt lõi vẫn là ngăn chặn hoàn toàn việc Iran sở hữu vũ khí hạt nhân. Ông cũng bác bỏ thông tin về đề xuất Iran đình chỉ làm giàu urani trong 20 năm, cho rằng không có giới hạn thời gian như vậy và bất kỳ thỏa thuận nào cũng phải mang tính lâu dài.

Về phía Iran, nước này chưa xác nhận các điều khoản mà Tổng thống Trump đề cập. Trước đó, trong thỏa thuận hạt nhân năm 2015 với các cường quốc, Iran từng cam kết không theo đuổi vũ khí hạt nhân, song Mỹ đã đơn phương rút khỏi thỏa thuận dưới thời Tổng thống Trump nhiệm kỳ đầu.

Liên quan tiến trình đàm phán, ông Trump cho biết một vòng thương lượng trực tiếp mới giữa Mỹ và Iran có thể diễn ra “ngay trong cuối tuần này”. Đây không phải lần đầu ông đưa ra tín hiệu về các cuộc tiếp xúc sắp tới, khi trước đó ông cũng đề cập khả năng nối lại đàm phán trong vài ngày.

Theo các nguồn tin, Phó Tổng thống Mỹ JD Vance sẽ tiếp tục tham gia tiến trình đàm phán hòa bình, cùng với đặc phái viên Steve Witkoff và cố vấn Jared Kushner.