Ông Trump đổ lỗi cho chính quyền tiền nhiệm về sự cố hàng không Mỹ

Trong các bài đăng trên mạng xã hội Truth Social hôm 15/11, Tổng thống Mỹ Donald Trump chỉ trích chính quyền tiền nhiệm đã quản lý yếu kém Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA), lãng phí nguồn lực, khiến hệ thống kiểm soát không lưu trở nên lạc hậu hơn. Ông Trump khẳng định, chính quyền hiện nay đang triển khai kế hoạch cải tổ toàn diện hệ thống hàng không, nhưng cần Quốc hội nhanh chóng cung cấp nguồn tài chính cần thiết.

Nhiều chuyến bay tại Mỹ vẫn bị hủy trong ngày 15/11. Ảnh: QT

Bộ trưởng Giao thông Mỹ Sean Duffy đã đề xuất khoản kinh phí khẩn cấp lên tới 50 tỷ USD nhằm thay thế các thiết bị lỗi thời, nâng cấp hệ thống liên lạc và hiện đại hóa cơ sở hạ tầng kiểm soát không lưu. Tuy nhiên, đề xuất này có thể đối mặt với những tranh luận tại Quốc hội về quy mô chi tiêu và hiệu quả sử dụng các khoản ngân sách đã được phân bổ trước đó.

Còn phát biểu trên chương trình Meet the Press của đài NBC ngày 15/11, Bộ trưởng Sean Duffy đã từ chối xin lỗi về sự cố hàng không trên toàn quốc, đồng thời cho rằng những vấn đề hiện nay là hậu quả của khoảng 30 năm thiếu đầu tư và chậm trễ trong hiện đại hóa hệ thống. Ông nhấn mạnh, sự xuống cấp của cơ sở hạ tầng hàng không là trách nhiệm kéo dài qua nhiều chính quyền thuộc cả đảng Cộng hòa và đảng Dân chủ, chứ không chỉ riêng một nhiệm kỳ tổng thống.

Trước đó, ngày 13/11, Cục Hàng không Liên bang Mỹ đã ban hành lệnh tạm dừng tất cả chuyến bay khởi hành trên toàn quốc trong hơn bốn giờ sau khi xảy ra sự cố thiết bị làm gián đoạn hệ thống liên lạc kiểm soát không lưu. Sự cố khiến hoạt động hàng không từ bờ Đông sang bờ Tây nước Mỹ bị đình trệ, hàng nghìn chuyến bay phải hủy hoặc hoãn và hàng trăm nghìn hành khách bị ảnh hưởng.

Theo các số liệu được công bố, hơn 14.000 chuyến bay đã bị hủy trong hai ngày 13, 14/11. Tình trạng gián đoạn tiếp tục kéo dài sang ngày 15/11 và dự kiến vẫn ảnh hưởng đến một số chuyến bay trong ngày 16/11, khi các hãng hàng không nỗ lực khôi phục lịch trình và bố trí lại máy bay, tổ bay.

Tại cuộc họp báo hôm 14/11, Giám đốc FAA Bryan Bedford cho biết, nguyên nhân trực tiếp dẫn đến lệnh tạm dừng hoạt động hàng không là một thiết bị bị lỗi. Ông khẳng định, các nhà điều tra chưa phát hiện bằng chứng cho thấy sự cố liên quan đến hành vi phá hoại, tấn công mạng hoặc trí tuệ nhân tạo. Tuy nhiên, nguyên nhân kỹ thuật gốc rễ vẫn đang được tiếp tục làm rõ.

Ông Bedford bày tỏ hy vọng hệ thống hàng không có thể khôi phục hoạt động bình thường vào cuối ngày 15/11, dựa trên đánh giá của các hãng hàng không và các đối tác trong ngành. Mặc dù vậy, việc khôi phục hoàn toàn lịch trình bay có thể cần thêm thời gian do lượng lớn chuyến bay bị hủy và tình trạng xáo trộn trong hoạt động vận hành.