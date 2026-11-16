English
/ THẾ GIỚI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Ông Trump đổ lỗi cho chính quyền tiền nhiệm về sự cố hàng không Mỹ

Thứ Hai, 06:23, 16/11/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 15/11 đã đổ lỗi cho chính quyền tiền nhiệm về những vấn đề nghiêm trọng trong hệ thống kiểm soát không lưu của nước này, đồng thời kêu gọi Quốc hội nhanh chóng phê duyệt hàng chục tỷ USD để hiện đại hóa cơ sở hạ tầng hàng không.

Trong các bài đăng trên mạng xã hội Truth Social hôm 15/11, Tổng thống Mỹ Donald Trump chỉ trích chính quyền tiền nhiệm đã quản lý yếu kém Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA), lãng phí nguồn lực, khiến hệ thống kiểm soát không lưu trở nên lạc hậu hơn. Ông Trump khẳng định, chính quyền hiện nay đang triển khai kế hoạch cải tổ toàn diện hệ thống hàng không, nhưng cần Quốc hội nhanh chóng cung cấp nguồn tài chính cần thiết.

Ong trump do loi cho chinh quyen tien nhiem ve su co hang khong my hinh anh 1
Nhiều chuyến bay tại Mỹ vẫn bị hủy trong ngày 15/11. Ảnh: QT

Bộ trưởng Giao thông Mỹ Sean Duffy đã đề xuất khoản kinh phí khẩn cấp lên tới 50 tỷ USD nhằm thay thế các thiết bị lỗi thời, nâng cấp hệ thống liên lạc và hiện đại hóa cơ sở hạ tầng kiểm soát không lưu. Tuy nhiên, đề xuất này có thể đối mặt với những tranh luận tại Quốc hội về quy mô chi tiêu và hiệu quả sử dụng các khoản ngân sách đã được phân bổ trước đó.

Còn phát biểu trên chương trình Meet the Press của đài NBC ngày 15/11, Bộ trưởng Sean Duffy đã từ chối xin lỗi về sự cố hàng không trên toàn quốc, đồng thời cho rằng những vấn đề hiện nay là hậu quả của khoảng 30 năm thiếu đầu tư và chậm trễ trong hiện đại hóa hệ thống. Ông nhấn mạnh, sự xuống cấp của cơ sở hạ tầng hàng không là trách nhiệm kéo dài qua nhiều chính quyền thuộc cả đảng Cộng hòa và đảng Dân chủ, chứ không chỉ riêng một nhiệm kỳ tổng thống.

Trước đó, ngày 13/11, Cục Hàng không Liên bang Mỹ đã ban hành lệnh tạm dừng tất cả chuyến bay khởi hành trên toàn quốc trong hơn bốn giờ sau khi xảy ra sự cố thiết bị làm gián đoạn hệ thống liên lạc kiểm soát không lưu. Sự cố khiến hoạt động hàng không từ bờ Đông sang bờ Tây nước Mỹ bị đình trệ, hàng nghìn chuyến bay phải hủy hoặc hoãn và hàng trăm nghìn hành khách bị ảnh hưởng.

Theo các số liệu được công bố, hơn 14.000 chuyến bay đã bị hủy trong hai ngày 13, 14/11. Tình trạng gián đoạn tiếp tục kéo dài sang ngày 15/11 và dự kiến vẫn ảnh hưởng đến một số chuyến bay trong ngày 16/11, khi các hãng hàng không nỗ lực khôi phục lịch trình và bố trí lại máy bay, tổ bay.

Tại cuộc họp báo hôm 14/11, Giám đốc FAA Bryan Bedford cho biết, nguyên nhân trực tiếp dẫn đến lệnh tạm dừng hoạt động hàng không là một thiết bị bị lỗi. Ông khẳng định, các nhà điều tra chưa phát hiện bằng chứng cho thấy sự cố liên quan đến hành vi phá hoại, tấn công mạng hoặc trí tuệ nhân tạo. Tuy nhiên, nguyên nhân kỹ thuật gốc rễ vẫn đang được tiếp tục làm rõ.

Ông Bedford bày tỏ hy vọng hệ thống hàng không có thể khôi phục hoạt động bình thường vào cuối ngày 15/11, dựa trên đánh giá của các hãng hàng không và các đối tác trong ngành. Mặc dù vậy, việc khôi phục hoàn toàn lịch trình bay có thể cần thêm thời gian do lượng lớn chuyến bay bị hủy và tình trạng xáo trộn trong hoạt động vận hành.

my-hoan-huy-chuyen-bay.jpg

Mỹ hé lộ nguyên nhân sự cố khiến hơn 20.000 chuyến bay bị ảnh hưởng

VOV.VN - Hơn 20.000 chuyến bay tại Mỹ bị ảnh hưởng sau sự cố nghiêm trọng khiến Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) phải tạm dừng hoạt động cất cánh trên toàn quốc trong gần 5 giờ. Giới chức đang điều tra khả năng sự cố bắt nguồn từ một thiết bị định tuyến mạng do nhà thầu quốc phòng L3Harris lắp đặt.

Quang Trung/VOV-Washington
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

FBI điều tra nguyên nhân sự cố khiến hàng không Mỹ tê liệt
FBI điều tra nguyên nhân sự cố khiến hàng không Mỹ tê liệt

VOV.VN - Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) đang xem xét nguyên nhân sự cố viễn thông nghiêm trọng khiến Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) phải đình chỉ hoạt động cất cánh trên toàn quốc.

FBI điều tra nguyên nhân sự cố khiến hàng không Mỹ tê liệt

FBI điều tra nguyên nhân sự cố khiến hàng không Mỹ tê liệt

VOV.VN - Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) đang xem xét nguyên nhân sự cố viễn thông nghiêm trọng khiến Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) phải đình chỉ hoạt động cất cánh trên toàn quốc.

Mỹ mở lại không phận sau sự cố hàng không nghiêm trọng
Mỹ mở lại không phận sau sự cố hàng không nghiêm trọng

VOV.VN - Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) đã dỡ bỏ lệnh tạm dừng cất cánh trên toàn quốc sau sự cố liên lạc tại các trung tâm kiểm soát không lưu, khiến hàng nghìn chuyến bay bị hủy và hàng chục nghìn hành khách mắc kẹt tại sân bay. Tuy nhiên, hoạt động hàng không sẽ cần thêm thời gian để trở lại bình thường.

Mỹ mở lại không phận sau sự cố hàng không nghiêm trọng

Mỹ mở lại không phận sau sự cố hàng không nghiêm trọng

VOV.VN - Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) đã dỡ bỏ lệnh tạm dừng cất cánh trên toàn quốc sau sự cố liên lạc tại các trung tâm kiểm soát không lưu, khiến hàng nghìn chuyến bay bị hủy và hàng chục nghìn hành khách mắc kẹt tại sân bay. Tuy nhiên, hoạt động hàng không sẽ cần thêm thời gian để trở lại bình thường.

Hàng không Mỹ United Airlines khôi phục chuyến bay sau sự cố máy tính
Hàng không Mỹ United Airlines khôi phục chuyến bay sau sự cố máy tính

VOV.VN - Hãng hàng không có trụ sở tại Chicago thông báo sự cố “mất kết nối hệ thống máy tính” vào sáng hôm qua (8/7).

Hàng không Mỹ United Airlines khôi phục chuyến bay sau sự cố máy tính

Hàng không Mỹ United Airlines khôi phục chuyến bay sau sự cố máy tính

VOV.VN - Hãng hàng không có trụ sở tại Chicago thông báo sự cố “mất kết nối hệ thống máy tính” vào sáng hôm qua (8/7).

 
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ