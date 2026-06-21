Ông Trump dọa áp phí qua eo biển Hormuz nếu đàm phán với Iran đổ vỡ

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 20/6 tuyên bố sẽ không áp dụng bất kỳ khoản phí nào đối với hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz trong thời gian 60 ngày ngừng bắn giữa Mỹ và Iran, song cảnh báo Washington có thể áp phí đối với tuyến hàng hải chiến lược này nếu hai bên không đạt được một thỏa thuận cuối cùng.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại một sự kiện ở Nhà Trắng ngày 6/5/2026. Ảnh: Reuters

Trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump viết: “Sẽ không có bất kỳ khoản phí nào tại eo biển Hormuz trong 60 ngày của giai đoạn ngừng bắn. Sau khi giai đoạn này ngày kết thúc, cũng sẽ không có phí, trừ trường hợp các khoản phí đó do Mỹ áp đặt nếu thỏa thuận không được hoàn tất”.

Nhà lãnh đạo Mỹ cho biết, nếu được áp dụng, các khoản phí này sẽ nhằm bù đắp những gì ông mô tả là vai trò “Thiên thần hộ mệnh” của Mỹ đối với các quốc gia Trung Đông, cũng như chi phí an ninh mà Washington đã và đang gánh vác trong quá khứ, hiện tại và tương lai.

Phát biểu của ông Trump được đưa ra trong bối cảnh chính quyền Mỹ chuẩn bị đàm phán giai đoạn tiếp theo với Iran sau khi hai bên đạt được thỏa thuận ngừng bắn trong tuần này.

Eo biển Hormuz là một trong những tuyến vận tải biển quan trọng nhất thế giới, đồng thời là cửa ngõ then chốt đối với hoạt động xuất khẩu dầu mỏ toàn cầu. Bất kỳ thay đổi nào liên quan đến việc kiểm soát hoặc thu phí tại khu vực này đều có thể tác động đáng kể đến thị trường năng lượng và thương mại quốc tế.

Một trong những vấn đề vẫn chưa được làm rõ trong bản ghi nhớ giữa Mỹ và Iran là liệu Tehran có tiếp tục duy trì quyền kiểm soát đối với eo biển Hormuz hay không. Theo các nội dung đã được công bố, các tàu thuyền sẽ được phép đi lại miễn phí trong thời hạn 60 ngày, trong khi Iran và các quốc gia Arab vùng Vịnh tiến hành thảo luận về một cơ chế quản lý mới đối với tuyến hàng hải này.

Điều đó cũng đồng nghĩa với khả năng Iran có thể được phép áp dụng các khoản phí đối với tàu thuyền qua lại eo biển Hormuz trong tương lai, tùy thuộc vào kết quả của các cuộc đàm phán.