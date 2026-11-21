Động thái nhằm giữ lại cơ sở hạ tầng công nghệ chiến lược tại Mỹ, trong bối cảnh Washington đang cạnh tranh quyết liệt với Trung Quốc để giành vị thế dẫn đầu trong lĩnh vực AI.

Tổng thống Trump. Ảnh: AP

Phát biểu tại cuộc họp báo ở Nhà Trắng sau chuyến công du châu Á, Tổng thống Trump khẳng định không muốn các công ty Mỹ tiếp tục xây dựng trung tâm dữ liệu bên ngoài lãnh thổ nước này. Ông cho rằng việc để cơ sở hạ tầng công nghệ chuyển ra nước ngoài từng gây tổn hại nghiêm trọng đến lợi ích của Mỹ, đặc biệt trong lĩnh vực sản xuất chip bán dẫn.

Theo Tổng thống Trump, Washington sẽ áp dụng những khoản thuế rất lớn đối với các doanh nghiệp tìm cách xây dựng trung tâm dữ liệu tại nước ngoài. Ông cũng cảnh báo Trung Quốc có thể tận dụng các cơ sở hạ tầng này để mở rộng năng lực AI, qua đó thu hẹp khoảng cách công nghệ với Mỹ.

Tuy nhiên, ông thừa nhận chưa thảo luận kế hoạch này với các quan chức trong chính quyền trước khi công bố tại cuộc họp báo. Vì vậy, đây mới là định hướng chính sách được Tổng thống Trump đưa ra, chưa phải một lệnh cấm hay quy định thuế chính thức có hiệu lực.

Các trung tâm dữ liệu đóng vai trò thiết yếu trong sự phát triển của AI, cung cấp năng lực tính toán phục vụ huấn luyện và vận hành các mô hình công nghệ tiên tiến. Nhiều doanh nghiệp Mỹ hiện xây dựng và vận hành những cơ sở này trên phạm vi toàn cầu nhằm đáp ứng nhu cầu khách hàng, giảm độ trễ truyền dữ liệu và tuân thủ các quy định về lưu trữ thông tin tại từng quốc gia.

Những tập đoàn vận hành trung tâm dữ liệu lớn như Equinix và Digital Realty đều có cơ sở ở nước ngoài. Việc Mỹ áp đặt các hạn chế mới có thể ảnh hưởng đáng kể đến chiến lược mở rộng quốc tế của ngành công nghệ, đồng thời làm gia tăng chi phí phát triển hạ tầng AI toàn cầu.

Tuyên bố của ông Trump được đưa ra trong bối cảnh chính quyền Mỹ tiếp tục siết chặt khả năng tiếp cận công nghệ AI tiên tiến của Trung Quốc. Đầu tuần này, Washington đã ban hành các biện pháp hạn chế mới đối với việc tiếp cận chip và máy chủ AI tiên tiến từ nước ngoài, nhằm ngăn chặn nguy cơ các doanh nghiệp Trung Quốc sử dụng hạ tầng tính toán đặt tại quốc gia thứ ba để vượt qua các biện pháp kiểm soát xuất khẩu.

Thông điệp của ông Trump gửi tới Nga và Trung Quốc sau cuộc gặp ba bên VOV.VN - Ông Jared Kushner - con rể của Tổng thống Trump cho biết, ông Trump đã tham gia cuộc họp của “Liên minh các quốc gia tự nguyện” tại Berlin qua điện thoại, đồng thời chia sẻ đánh giá về các cuộc hội đàm với lãnh đạo Nga và Trung Quốc tại Thâm Quyến.

Quang Trung/