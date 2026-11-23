Ông đồng thời cảnh báo, bất kỳ tàu chiến nào của Iran tìm cách vượt qua vòng phong tỏa hải quân của Mỹ đều có nguy cơ bị đánh chìm. Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh các cuộc tấn công của Iran nhằm vào Bahrain vấp phải sự chỉ trích từ nhiều quốc gia trong khu vực.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Reuters

Trong cuộc phỏng vấn với Fox News hôm 22/11, ông Trump cáo buộc các quan chức Iran cố tình kéo dài tiến trình đàm phán, đồng thời cho rằng Tehran đang có những động thái cứng rắn hơn so với thời điểm trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ. Ông ví các nhà đàm phán Iran như những “vũ công chuyên nghiệp”, liên tục nói nhưng không đưa ra được đề xuất thực chất.

Ông Trump cho biết các cuộc đàm phán gián tiếp giữa Washington và Tehran vẫn đang được duy trì. Tuy nhiên, ông dự đoán các cuộc đụng độ giữa lực lượng Mỹ và Iran sẽ tiếp diễn.

Khi được hỏi về thông tin truyền thông nhà nước Iran cho rằng Tehran có thể tìm cách thách thức vòng phong tỏa của Mỹ, ông Trump tuyên bố: “Tôi hy vọng họ làm vậy. Khi đó, toàn bộ số tàu này sẽ nằm dưới đáy biển, giống như phần còn lại của hải quân Iran”.