Ông Trump dọa “tiếp quản” eo biển Hormuz nếu Iran không đạt thỏa thuận

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 21/6 tuyên bố Washington có thể “tiếp quản” eo biển Hormuz nếu không đạt được thỏa thuận với Iran, đồng thời đưa ra những cảnh báo cứng rắn nhằm vào phái đoàn Iran đang tham gia đàm phán tại Thụy Sĩ.

Bản đồ khu vực eo biển Hormuz. Ảnh tư liệu: Reuters

“Chúng tôi có thể tiếp quản eo biển Hormuz nếu cần thiết. Nếu họ không đạt được thỏa thuận, chúng tôi sẽ thu phí qua lại”, ông Trump cho biết trong cuộc trả lời phỏng vấn qua điện thoại kéo dài khoảng 20 phút với Fox News.

Ông Trump cũng tái khẳng định quan điểm rằng Mỹ có thể trở thành “người bảo vệ” eo biển Hormuz và được hưởng lợi từ lượng dầu mỏ vận chuyển qua tuyến hàng hải này.

“Tôi tin rằng Mỹ có thể trở thành ‘thiên thần bảo hộ’ của eo biển Hormuz và nhận 20% lượng dầu đi qua đây”, ông Trump nói.

Tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran đang diễn ra tại Thụy Sĩ, với sự tham gia của Phó Tổng thống Mỹ JD Vance và các quan chức cấp cao Iran.

Trong cuộc phỏng vấn, ông Trump cũng phát đi tín hiệu về khả năng nối lại các chiến dịch không kích nhằm vào Iran nếu đàm phán không đạt kết quả mong muốn.

“Nếu các ông đóng cửa eo biển Hormuz thì sẽ không còn đất nước nào nữa”, ông Trump nói và cho biết đã chuyển thông điệp này tới phía Iran.

Trước đó, ngày 20/6, truyền thông nhà nước Iran dẫn thông báo từ bộ chỉ huy quân đội nước này cho biết Tehran sẽ đóng cửa eo biển Hormuz với lý do Israel vi phạm lệnh ngừng bắn tại Lebanon và Mỹ “không thực hiện” điều khoản đầu tiên trong thỏa thuận tạm thời nhằm chấm dứt xung đột.