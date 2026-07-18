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Ông Trump dọa tính thêm “phí ô nhiễm” với Canada vì khói cháy rừng lan sang Mỹ

Thứ Bảy, 06:09, 18/07/2026
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VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 17/7 cáo buộc Canada phải chịu trách nhiệm về làn khói từ các vụ cháy rừng bao phủ nhiều khu vực của Mỹ, đồng thời tuyên bố sẽ tính thêm “chi phí ô nhiễm” vào các mức thuế hiện hành đối với hàng hóa nhập khẩu từ nước này.

Trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump cho rằng, Canada đã không quản lý và bảo vệ rừng đúng cách, khiến khói từ hàng trăm đám cháy lan sang Mỹ. Theo ông, tình trạng này đang trở thành hiện tượng xảy ra hằng năm, gây thiệt hại hàng tỷ USD cho nền kinh tế Mỹ.

Ông Trump cho biết, sẽ điện đàm với Thủ tướng Canada Mark Carney để trao đổi về tình hình mà ông mô tả là “hoàn toàn không thể chấp nhận được”. Nhà lãnh đạo Mỹ nhấn mạnh, khoản chi phí mà Washington phải bỏ ra để ứng phó với ô nhiễm do khói cháy rừng sẽ được cộng thêm vào các mức thuế mà Canada đang phải chịu.

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Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Phòng Bầu dục, Nhà Trắng, ngày 6/7. Ảnh: Reuters

Trong hai ngày qua, khói dày đặc từ hàng trăm đám cháy tại Canada đã bao phủ một vùng rộng lớn của nước Mỹ, từ khu vực Trung Tây đến Đông Bắc, buộc nhiều bang phải phát cảnh báo về chất lượng không khí và khuyến cáo người dân hạn chế các hoạt động ngoài trời.

Tuy nhiên, nhiều nhà khoa học cho rằng, nguyên nhân khiến các vụ cháy rừng ngày càng nghiêm trọng là do biến đổi khí hậu. Tại tỉnh Ontario, hơn 650.000 mẫu Anh rừng đã bị thiêu rụi kể từ đầu năm, vượt mức cùng kỳ năm ngoái. Hàng nghìn người đã phải sơ tán. Trước tình hình này, chính quyền Ontario cho biết sẽ mua thêm 11 máy bay chuyên dụng để tăng cường năng lực chữa cháy.

Trong hai ngày qua, khói dày đặc từ hàng trăm đám cháy rừng tại Canada đã bao phủ phần lớn khu vực bờ Đông và vùng Đông Bắc nước Mỹ, làm giảm chất lượng không khí tại nhiều thành phố lớn như New York, Thủ đô Washington D.C., Philadelphia và Boston. Chính quyền nhiều bang đã ban hành cảnh báo về chất lượng không khí, khuyến cáo người dân, đặc biệt là trẻ em, người cao tuổi và những người mắc bệnh hô hấp, hạn chế các hoạt động ngoài trời và ở trong nhà khi không cần thiết.

Khói cháy rừng cũng làm dấy lên lo ngại về các sự kiện ngoài trời cuối tuần này, trong đó có trận chung kết World Cup 2026 tại sân MetLife ở bang New Jersey. Tuy nhiên, các nhà khí tượng dự báo một đợt không khí lạnh sẽ tràn xuống khu vực Đông Bắc trong cuối tuần, giúp cải thiện chất lượng không khí trước khi trận đấu diễn ra.

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Khói cháy rừng đe dọa trận chung kết World Cup 2026 tại New York

VOV.VN - Khói từ các vụ cháy rừng ở Canada đang bao phủ phần lớn khu vực Đông Bắc nước Mỹ, làm chất lượng không khí suy giảm nghiêm trọng và gây lo ngại về điều kiện thi đấu trước trận chung kết World Cup 2026 giữa Argentina và Tây Ban Nha vào ngày 19/7. 

Quang Trung/VOV-Washington
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