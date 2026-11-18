Đây sẽ là lần đầu tiên ông Trump và ông Putin ngồi lại với nhau kể từ thượng đỉnh tại Alaska vào năm 2025 - sự kiện mà khi đó, các cuộc thảo luận đã không đạt được thỏa thuận nào nhằm xoa dịu cuộc xung đột Nga - Ukraine.

Tổng thống Mỹ Trump gặp nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình tại Thâm Quyến, nhưng ông Trump cũng muốn gặp riêng Tổng thống Nga Putin. Ảnh: RT

Ông Trump thường xuyên khoe về mối quan hệ tốt đẹp với ông Putin, trong khi quan hệ giữa Mỹ và Ukraine gần đây dường như đã rơi xuống mức thấp nhất. Ông Trump đã từ chối áp đặt các biện pháp trừng phạt mới đối với Nga, trong khi Kiev lại gặp khó khăn do sự gián đoạn trong hệ thống hỗ trợ vệ tinh dành cho máy bay không người lái của họ trong suốt cuộc chiến.

Quan chức Mỹ xác nhận thông tin về cuộc gặp giữa ông Trump và ông Putin tại Trung Quốc đã chia sẻ với hãng tin AP với điều kiện giấu tên, vì kế hoạch này chưa được công bố rộng rãi.

Chủ tịch Tập Cận Bình đã dành cho ông Trump sự đón tiếp đặc biệt khi trực tiếp ra tận đường băng chào đón ông ngay sau khi chuyên cơ Không lực Một hạ cánh xuống Thâm Quyến, Trung Quốc. Hành động này được xem là sự đáp lại cử chỉ mà Tổng thống Mỹ từng thực hiện khi ông Tập Cận Bình có chuyến thăm cấp nhà nước tới Washington vào tháng 9.

Hai nhà lãnh đạo đã bắt tay nhau ngay dưới cầu thang máy bay, sau đó cái bắt tay chuyển thành một cái ôm trong cờ hoa chào mừng. Trước đó, khi ông Putin đến nơi vào cùng ngày 18/11, ông Tập Cận Bình đã không ra sân bay đón, dù hai bên vốn có mối quan hệ hữu nghị lâu năm.

Ông Putin trò chuyện ngắn với ông Trump tại tiệc chiêu đãi ở Trung Quốc VOV.VN - Hãng tin TASS đưa tin, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có cuộc trò chuyện ngắn với Tổng thống Mỹ Donald Trump tại một sự kiện chiêu đãi diễn ra vào tối 18/11 tại thành phố Thâm Quyến, Trung Quốc.

Ông Trump cho biết ông muốn áp dụng cách tiếp cận linh hoạt, ngẫu hứng trong thời gian lưu lại Thâm Quyến - trung tâm công nghệ với nhiều tòa nhà chọc trời, nơi đang đón tiếp các nhà lãnh đạo thế giới tham dự hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC). Ông kỳ vọng rằng phong cách ngoại giao không theo kịch bản, dựa trên các mối quan hệ cá nhân, có thể tạo ra một di sản nào đó giúp định hình lại các vấn đề thế giới trong hai năm cuối nhiệm kỳ của ông tại Nhà Trắng.

Vào ngày 19/11, trong cuộc họp ba bên chưa từng có tiền lệ, ông Trump dự định thảo luận với ông Tập Cận Bình và ông Putin về việc hạn chế vũ khí hạt nhân cũng như chấm dứt cuộc chiến tại Ukraine - cuộc xung đột bắt đầu từ năm 2022. Tuy nhiên, các nhà phân tích không kỳ vọng sẽ có những đột phá đáng kể, bất chấp tính chất chưa từng có của cuộc gặp này. Ông Trump cũng gợi mở khả năng có một cuộc gặp riêng với ông Putin và một cuộc trao đổi khác với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un. Tuy nhiên, cả hai phương án này đều chưa được đưa vào lịch trình chính thức của ông.