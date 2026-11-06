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Ông Trump dựng “rào chắn” pháp lý, ngăn người kế nhiệm thay đổi Phòng Bầu dục

Thứ Sáu, 07:07, 06/11/2026
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VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 5/11 ký một tuyên bố nhằm ngăn chặn những thay đổi trong tương lai đối với Phòng Bầu dục và Phòng Nội các.

Động thái này của Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể tạo ra rào cản đối với những người kế nhiệm ông, nếu họ muốn thay đổi diện mạo hai căn phòng mang tính biểu tượng của Nhà Trắng

Ong trump dung rao chan phap ly, ngan nguoi ke nhiem thay doi phong bau duc hinh anh 1
Tổng thống Trump. Ảnh: AP

Đây là hành động chính thức đầu tiên của ông Trump sau khi đảng Cộng hòa hứng chịu thất bại trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ hôm 3/11. Trên bàn làm việc Resolute, nơi ông đặt văn bản để ký, xuất hiện một chiếc mũ bóng chày màu đỏ có dòng chữ “VETO” (phủ quyết) ở phía trước, được xem là thông điệp về sự thay đổi tương quan quyền lực tại Washington. Tuy nhiên, khi triệu tập các phóng viên, ông Trump chủ yếu đề cập đến nỗ lực bảo vệ nguyên trạng Phòng Bầu dục.

Ông Trump cho biết tuyên bố này sẽ đưa Phòng Bầu dục và Phòng Nội các vào diện di tích quốc gia, đồng thời quy định mọi thay đổi lớn đối với hai căn phòng phải được Quốc hội phê chuẩn. Tuy nhiên, những tuyên bố như vậy vẫn có thể bị thu hồi. Trước đây, chính ông Trump từng thực hiện các bước nhằm hủy bỏ quy chế di tích quốc gia đối với một số địa điểm.

“Sẽ không ai được phép đụng chạm, phá hủy hay dỡ bỏ căn phòng này chỉ để xây dựng một thứ gì đó có hình dáng hơi khác biệt. Chúng tôi yêu thích Phòng Bầu dục. Đó là một biểu tượng, giống như chính Nhà Trắng”, ông Trump tuyên bố. .

Đây là ngày thứ ba trong tuần này ông Trump dành sự chú ý cho các dự án mà ông đặc biệt quan tâm tại Washington. Hôm 4/11, một ngày sau khi đảng Cộng hòa thất bại trong một số cuộc đua quan trọng trên khắp nước Mỹ, ông đã tập hợp các phóng viên để ký tên lên thanh dầm cuối cùng của công trình xây dựng phòng khiêu vũ sang trọng tại Nhà Trắng. Trước đó, hôm thứ Hai, ông đến thăm hồ phản chiếu tại Đài tưởng niệm Lincoln (Lincoln Memorial Reflecting Pool) và phát biểu về dự án cải tạo địa danh này.

Kể từ khi trở lại Nhà Trắng, ông Trump đã chỉ đạo thực hiện nhiều thay đổi về thiết kế tại các không gian khác nhau. Riêng Phòng Bầu dục được bổ sung nhiều bức chân dung, một bản sao Tuyên ngôn Độc lập cùng hàng loạt chi tiết trang trí mạ vàng trên các bức tường và đồ nội thất.

Ông Trump không nêu cụ thể những thay đổi nào mà ông muốn ngăn chặn, nhưng ý nói rằng Phòng Bầu dục có thể đối mặt với nguy cơ bị cải tạo trong tương lai. 

“Nếu có ai đó định đến và bắt đầu dỡ bỏ các bức tường, hãy gọi cho tôi, bất kể lúc đó tôi đang ở đâu. Tôi sẽ quay lại đây và bảo đảm điều đó không bao giờ xảy ra”, ông Trump nói.

Nỗ lực duy trì những thay đổi tại Nhà Trắng của ông Trump diễn ra trong bối cảnh Đảng Dân chủ chuẩn bị tăng cường hoạt động giám sát đối với chính quyền của ông.

Hồng Anh/VOV.VN (Tổng hợp)
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