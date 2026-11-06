Ông Trump gặp đặc phái viên Tổng thống Nga, nói sớm đạt thỏa thuận về Ukraine

Ông Trump không tiết lộ nội dung thảo luận với đặc phái viên Kirill Dmitriev của Tổng thống Nga Putin, nhưng dự đoán rằng một thỏa thuận nhằm giải quyết cuộc chiến của Nga tại Ukraine có thể sớm đạt được. Một phái đoàn Mỹ dự kiến ​​sẽ đóng vai trò trung gian trong các cuộc đàm phán tại Abu Dhabi trong hai ngày 10-11/11 giữa đại diện của Nga và Ukraine.

Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump trao các lá thư cho đại diện của Nga và Ukraine sau cuộc gặp tại Nhà Trắng ngày 5/11 (Ảnh: Reuters)

Phát biểu với các phóng viên tại Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ cho biết cuộc chiến sắp đi đến hồi kết và việc chấm dứt xung đột này có thể liên quan đến toàn bộ châu Âu. “Đây sẽ là một thỏa thuận lớn, không chỉ gói gọn trong phạm vi Ukraine... thậm chí có thể bao gồm cả châu Âu. Đó sẽ là một thỏa thuận tuyệt vời, và mọi người sẽ cảm thấy vô cùng phấn khởi", ông Trump nói.

Trước đây, ông Trump từng nhiều lần dự đoán rằng một thỏa thuận nhằm chấm dứt cuộc xung đột tại châu Âu này đã gần kề. Tuy nhiên, các cuộc đàm phán thực sự đã trở nên sôi động hơn trong những tuần gần đây.

Trong một diễn biến khác, đặc phái viên của ông Trump, Jared Kushner, cho biết các quan chức Mỹ đã có “những cuộc thảo luận hiệu quả và thực chất” tại Brussels cũng trong ngày 5/11 với phía Ukraine, NATO và các đối tác châu Âu về các bảo đảm an ninh cho Ukraine cũng như một cấu trúc an ninh rộng lớn hơn cho châu Âu.

“Chúng tôi đang nỗ lực làm việc với tất cả các bên để tìm ra những giải pháp thiết thực nhằm chấm dứt cuộc chiến này và đặt nền móng cho một nền hòa bình lâu dài," ông Kushner chia sẻ trên mạng xã hội.

Đặc phái viên Dmitriev là một trong những quan chức tham dự sự kiện gặp mặt trực tiếp hiếm hoi cùng các đại diện Ukraine tại Nhà Trắng trong ngày 5/11. Sự kiện này nhằm đánh dấu thỏa thuận ngừng bắn kéo dài 6 ngày tại thành phố Oleshky, khu vực do Nga kiểm soát. Thỏa thuận này do Đệ nhất phu nhân Melania Trump góp phần thúc đẩy vừa hết hiệu lực ngày 1/11. Bà Melania cho biết đã “tham gia vào mọi giai đoạn lập kế hoạch” cho lệnh ngừng bắn tạm thời, bao gồm cả việc xem xét các hình ảnh từ trên không cũng như đánh giá các tuyến đường và khả năng tiếp cận bệnh viện.